Nam nghệ sĩ Việt tích trữ vàng, mua 2 căn nhà phố sát nhau để làm hồi môn cho con gái từ lúc 2,3 tuổi

Trong câu chuyện đầu năm, Trịnh Tú Trung đã có những chia sẻ chân tình về việc một mình nuôi dạy 2 cô con gái nhỏ Moza và Moca.

- Theo dõi Trịnh Tú Trung đã lâu, có thể thấy anh là ông bố luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, không tiếc con bất cứ thứ gì?

(Cười) Hai bé đang theo học trường mầm non quốc tế, cách nhà chừng 5 phút đi xe. Tôi chọn trường này vì cơ sở hạ tầng tốt và vị trí thuận tiện, dễ đưa đón và giải quyết các vấn đề khi cần. Mỗi ngày tôi sẽ là người trực tiếp đón đưa hai con gái đi học.

Cuối tuần Moza và Moca còn theo học lớp song ngữ Anh - Trung để đến 5 tuổi con có thể giao tiếp cơ bản bằng hai ngôn ngữ ngoài tiếng Việt. Giờ học ngoại khoá Moza, Moca sẽ học ballet và nhảy múa tại KTA Academy của vợ chồng bác Khánh Thi - Phan Hiển.

- Ngoài nền tảng về giáo dục, anh còn “đầu tư” cho con những gì?

Tôi cũng tích trữ sẵn vàng bạc từ bây giờ để các con sau này lấy chồng thì có của hồi môn. Đó cũng là cách tôi tập cho Moza, Moca thói quen tích lũy tài sản.

Mỗi năm tôi sẽ dùng hết tiền lì xì của hai đứa để đi mua vàng, các con có của thì tôi cũng có công. Hy vọng đến lúc lấy chồng cũng đủ đổi cho mỗi đứa bộ nữ trang xuất giá. Hiện tại, mỗi bé đã có hơn 3 lượng vàng là tài sản riêng.

Ngoài ra sẽ có hai căn nhà phố sát cạnh nhau để sau này chị em dù có gia đình riêng thì vẫn ở gần thăm nom chăm sóc lẫn nhau. Tôi mua thêm căn nhà bên cạnh căn tôi đang ở tại Bình Thạnh, gần chợ Bà Chiểu luôn.

Các con tuy còn nhỏ nhưng đã nói những câu rất người lớn. Các bé nói, sau này lấy chồng là ba phải đi theo thì con mới lấy chứ không để ba ở một mình. Nghe vậy tôi rất vui và xúc động.

Nói vui chuyện này, dù chỉ mới 3 tuổi và 2 tuổi nhưng Moza, Moca đã được đi 4 nước khác nhau để tìm hiểu thế giới và tập sự dạn dĩ, thích nghi, đó là Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia.

- Việc chuẩn bị của hồi môn cho con từ lúc con mới 2,3 tuổi như vậy đến khi lớn là một tài sản không hề nhỏ. Anh có nghĩ rằng, khi con có tài sản nhiều quá thì sẽ khó lấy chồng hoặc ỷ lại vào cha không?

Tôi nghĩ chỉ vừa đủ chứ không nhiều, nhiều người có điều kiện hơn nhiều. Tôi chỉ mong con không thiếu thốn rồi tủi thân như mình đã từng trải qua. Tôi cũng sẽ không cho quá nhiều để con còn có động lực mà phấn đấu. Một phần tôi sẽ thủ sẵn cho mình dưỡng già để sau không trở thành áp lực chăm nom của các con.

- Không chỉ đầu tư về giáo dục, tương lai cho các con mà tôi được biết, anh cũng chi tiền tỷ chỉ để mua đồ chơi cho con. Các con thì sẽ lớn, chỉ vài năm nữa sẽ không còn chơi những thứ như vậy. Việc anh đầu tư một số tiền lớn như thế có hoang phí quá không?

Thú vui art toy thì càng lâu sẽ càng có giá trị. Tới lúc các con lớn nhiều khi lại trở thành những món đồ cổ vừa có giá trị kinh tế mà còn nhiều kỉ niệm. Mỗi lần đi trung tâm thương mại hay đi nước ngoài, tôi sẽ cho các con chọn rồi mua về, tích tiểu thành đại.

- Anh nghĩ gì nếu được gọi là “ông bố quốc dân”?

Thực ra chi phí học tập của các bé chỉ khoảng 40 triệu 1 tháng. Chi tiêu cho 2 đứa ngoài tiền học thì khoảng 50 triệu nữa. Đây không phải là con số quá lớn.

Tôi thấy nhiều ông bố giỏi hơn tôi. Tôi vẫn không tránh khỏi "ganh tị" hay "tủi thân" khi thấy các em bé khác được chăm sóc với điều kiện tốt hơn, nhưng đó cũng là mục tiêu để mình phấn đấu thêm nữa.

Đây cũng là lý do khiến tôi suy nghĩ là sẽ có thêm con hay dừng lại để dồn hết cho Moza, Moca những điều kiện tốt nhất.

- Cảm ơn Trịnh Tú Trung đã chia sẻ!

Trịnh Tú Trung sinh năm 1986 tại TPHCM, được biết đến là một nghệ sĩ đa của showbiz Việt, nổi tiếng với vai trò diễn viên, giám khảo, nhà sản xuất phim, stylist và nhạc sĩ. Anh bắt đầu sự nghiệp từ quản lý nghệ sĩ và viết báo, được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz Việth khi sở hữu 19 bất động sản gồm nhà và biệt thự trị giá hàng chục tỷ ở tuổi 36.