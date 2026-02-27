Nữ ca sĩ vừa đoạt giải quán quân, xinh như hoa hậu: “Tôi đã quá sợ, quá khủng hoảng sau cuộc tình đó”

Mai Diễm My vừa đoạt giải quán quân Người kể chuyện tình mùa 9. Nhân dịp này, nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện về hành trình nghệ thuật cũng như cuộc sống riêng tư của cô.

Không được tôn trọng sẽ không làm việc lần thứ 2

- Mai Diễm My đến với nghệ thuật thế nào?

Tôi sinh ra tại Cà Mau. 9 tuổi theo gia đình lên TPHCM. Từ nhỏ tôi đã được nghe bolero và dân ca, mê âm nhạc từ lúc 6,7 tuổi. Học xong THPT, tôi nghỉ ở nhà phụ ba mẹ làm kinh doanh.

Năm 2020, tôi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Bữa tiệc có cả band nhạc tới chơi. Bạn mời tôi lên hát. Một anh nhạc công đã mời tôi tham gia band nhạc của anh nhưng phải sau 1 năm suy nghĩ, tôi mới nhận lời. Đó cũng là mùa dịch năm 2021, năm ấy tôi 24 tuổi.

- Gia đình có ủng hộ Mai Diễm My làm ca sĩ không?

Gia đình ủng hộ tôi theo đuổi đam mê từ nhỏ. Lúc tôi 12,13 tuổi, ba mẹ đã muốn phát hành MV cho tôi. Nhưng lúc đó tôi sợ, không biết theo đuổi nghệ thuật thì mình có làm được không nên chưa dám. Tới năm 2021 theo band đi hát thì tôi mới chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tôi không học qua trường lớp về thanh nhạc. Hồi mới đi hát, tôi hát ở nhà hàng, tiệc cưới, phòng trà nhỏ, tiệc vip. Cát-xê đầu tiên của tôi là 5 triệu đồng. Cùng năm tôi ra MV trên youtube nên nhận được mức cát-xê tốt hơn các bạn một chút.

Đi hát, tôi không biết khó khăn là gì. Tôi may mắn được tổ thương. Từ lúc bắt đầu đến nay đều rất trơn tru.

- Khi đi hát tiệc riêng tư, Mai Diễm My có gặp tình huống nhạy cảm?

Cũng có nhưng tôi hơi khó trong cách làm việc, đâu ra đó. Khi khách mời bia rượu tôi sẽ từ chối. Họ cũng không vui lắm nhưng khi làm việc, tôi cần được tôn trọng. Nếu trong buổi tiệc đó, tôi không được tôn trọng thì tôi sẽ không làm việc lần thứ 2.

Cũng có lần tôi định bỏ về nhưng lại nghĩ, mình phải chuyên nghiệp, làm việc thì không được để cảm xúc chi phối nhiều. Bởi vì nếu mình bỏ về thì người book show cho mình sẽ bị ảnh hưởng nên tôi cố gắng làm việc cho xong.

- Gia đình có lo lắng về những góc khuất của nghề này không?

Cha mẹ biết tính tôi nên không lo lắng gì lắm!

- Show hiện tại của bạn thế nào?

Trộm vía, tôi đi show khá nhiều. Năm 2026 hoặc 2027 tôi sẽ mua nhà. Tôi có khả năng mua nhà rồi nhưng chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề pháp lý nên mới chưa mua. Hơn nữa, tôi muốn để dành thêm chút để mua 1 căn nhà OK chút. Giá cát-xê của tôi là 20 triệu 1 show. Sau chương trình tôi sẽ lên một chút.

Tôi đã làm 120 MV trên kênh Youtube. Tôi tự đầu tư hết. Bao nhiêu tiền đi show đều dồn làm MV, đầu tư trang phục, makeup đi diễn.

Được bạn trai lo cho thì vẫn hạnh phúc hơn

- Về chuyện tình cảm của bạn thì sao?

Hiện tại, tôi đang độc thân. 2 năm trước tôi có 1 mối tình. Người yêu cũ lớn hơn tôi 1,2 tuổi. Người lớn hơn mình nhiều tuổi thì sẽ chín chắn, trưởng thành nhiều hơn. Còn ngang tuổi thì con gái thường có xu hương trưởng thành hơn nên bất đồng quan điểm cũng nhiều.

2 năm qua tôi chưa yêu ai là vì quá sợ. Tôi đã ở trong 1 mối quan hệ độc hại nên khi bước ra, ai đến tôi cũng muốn tìm hiểu kỹ. Tôi đã quá sợ, quá khủng hoảng sau cuộc tình đó.

Trong thời gian quen nhau, vì không cùng quan điểm nên cãi nhau rất nhiều. Có một thời gian dài, tôi thay đổi thành con người khác, tiêu cực quá nhiều.

Khi bước ra khỏi mối quan hệ đó, tôi thấy cuộc sống tích cực và nhiều may mắn đến với tôi. Nên tôi sợ mình đang vui tươi như này mà bước vào mối quan hệ mới, liệu có tiêu cực như trước đây không. Thời gian này, tôi muốn tập trung vào công việc nhiều hơn.

- Được biết, ba của Mai Diễm My kinh doanh bất động sản, gia đình có điều kiện, bản thân bạn cũng có thu nhập tốt, vậy bạn có đặt điều kiện kinh tế khi tìm bạn trai không?

Trước đây tôi nghĩ 1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng, không cần bạn trai phải có quá nhiều vật chất, quan trọng là tình cảm. Nhưng sau khi trải qua mối tình như vậy, tôi thấy thời gian đầu thì sao cũng được nhưng lâu dài thì phải có kinh tế. Dù tôi tự lo cho mình được nhưng được bạn trai lo cho thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều.

- Cảm ơn bạn đã chia sẻ!