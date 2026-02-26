Con gái nam nghệ sĩ là đại gia showbiz Việt: Chỉ lấy người mua kim cương mà không phải suy nghĩ gì hết

Trong showbiz Việt, Hoàng Mập được biết đến là một đại gia ngầm khi sở hữu hàng loạt tài sản khủng. Không chỉ làm chủ nhà vườn cổ 1.600 m2 ở Đồng Nai, nhà phố ở TPHCM, Hoàng Mập còn vừa xây dựng xong khu nhà nghỉ dưỡng 10.000 m2 ở Di Linh, Lâm Đồng để đưa cả gia đình lên ở, chứ không nhằm mục đích kinh doanh.

Không chỉ có cuộc hôn nhân viên mãn, Hoàng Mập có 2 cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Đặc biệt, cô con gái lớn của anh – Khánh Trinh nối nghiệp cha khi trở thành diễn viên. Dù mới hơn 20 tuổi nhưng con gái Hoàng Mập đã bỏ túi hàng chục dự án phim truyền hình, đa số đều đóng chính.

Khánh Trinh vốn sở hữu ngoại hình khá mũm mĩm nhưng vài tháng trở lại đây, cô thu hút sự chú ý của mọi người khi giữ được vóc dáng đẹp như hoa hậu người mẫu. Nhân dịp này, Hoàng Mập đã có những chia sẻ thú vị về con gái cưng của mình.

- Nhiều người từng khuyên anh cho Khánh Trinh thi hoa hậu nhưng anh không can thiệp. Giờ con gái ngày càng đẹp, anh có định thay đổi suy nghĩ này không?

Chuyện thi hoa hậu là không. Khánh Trinh lớn tuổi rồi. Đến giờ phút này tôi cũng thấy con không có ý định đó dù tôi cũng được một số cuộc thi hoa hậu gọi điện thoại nói chuyện, nhờ tôi thuyết phục con.

Tôi cho con quyết định hoàn toàn. Thi hay không thi là do Khánh Trinh. Bởi vì khi Khánh Trinh quyết định thì Khánh Trinh sẽ chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Mình không quyết định giùm con được. Và tôi luôn ủng hộ con hết mình.

- Con gái xinh quá có làm anh có lo lắng?

Tôi không lo gì hết. Khi con gái dưới 18 tuổi, tôi mới lo. Khi con 18 tuổi, bước chân vào đại học là tôi không lo gì hết. Tôi nói thật, giả sử con có hư, có xấu thì cũng là con mình, mình vẫn phải yêu thương nó chứ.

Tôi nói với con, đừng yêu người chơi ma túy, cờ bạc còn yêu là phải bằng con tim. Yêu sai yêu lại. Kể cả đem cháu ngoại về, tôi vẫn sẵn sàng nuôi. Không cần biết cha nó là ai, cũng không cần trợ cấp. Chỉ cần biết đây là con của con tôi sinh ra là tôi nuôi.

Tôi bảo, nếu người đó đàng hoàng thì họ không để cho con về nhà nói chuyện với ba một mình. Nếu xảy ra chuyện thì họ phải là người về nói chuyện với tôi chứ không phải là con tôi.

- Khánh Trinh hiện có bạn trai chưa anh?

Khánh Trinh có bạn trai hay chưa thì tôi không biết nhưng chưa thấy dẫn bạn trai nào về ra mắt. Khánh Trinh nói, ba yên tâm đi, chừng nào con dẫn về giới thiệu với gia đình nghĩa là con muốn tiến tới hôn nhân. Phải đi xa thì con mới giới thiệu.

Nhà mình đang sống vui vẻ nên con không muốn đem tới sự không an tâm, không an toàn cho gia đình. Chừng nào có, con chắc chắn giới thiệu.

Nhưng bi kịch 1 điều là Khánh Trinh nói phải chọn bồ giống cha. Khánh Trinh bảo: "Ba tôi không đẹp trai nhưng chọn bồ là phải giống ba. Khi tôi gọi ba ơi, là ba hỏi “bao nhiêu”?

Ba tôi là người mua kim cương cho tôi là không suy nghĩ gì hết, tôi chọn gì là ba mua đó. Ba nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, thương tôi như vậy nên tôi phải chọn người thương cỡ ba tôi và lo cho tôi như vậy".

Nghe nó nói xong, tôi bảo “khó lắm con”. Thực sự là nhiều khi mình thương con nhiều quá thì nó khó có bạn trai là vậy.

- Vậy còn việc học tập của Khánh Trinh thì sao?

Khánh Trinh đang học năm 2 văn bằng 2, chuẩn bị học Thạc sĩ. Lúc rảnh thì không ai mời, vừa lên lịch học thì show tới tấp, từ lớn đến nhỏ. Khánh Trinh đang chuẩn bị đi phim “Bến sông xưa” của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Đây là phim đầu tiên không phải phim nhà sản xuất mà Khánh Trinh tham gia.

Tôi an ủi con khó khăn chính là động lực, và ba đã trải qua rồi. Càng khó khăn mà càng đi học được thì bằng cấp mới có giá trị. Vừa đi học vừa đi làm mới đáng quý.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!