Nữ ca sĩ làm phục vụ quán cà phê, hát tiệc cưới được danh ca Ngọc Sơn nói thẳng: Phải biết sống, lúc nào cũng cần khiêm tốn

Là khách mời chương trình Chuyện Tối Cùng Sao (phát trên kênh THVL1), ca sĩ Ngô Thái Ngân đã có những chia sẻ chân thành về hành trình đến với âm nhạc.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả ba mẹ đều là nghệ sĩ cải lương của đoàn nghệ thuật tỉnh, Ngô Thái Ngân sớm được tiếp xúc với âm nhạc từ thuở nằm nôi. Theo lời mẹ kể, khi mới một, hai tuổi, mỗi lần được mẹ hát ru, cô bé Ngân đã ê a hát theo giai điệu.

Dù vậy, thời nhỏ, cô không nghĩ mình sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Ngoài âm nhạc, Ngô Thái Ngân còn yêu thích múa và diễn xuất. Chỉ đến năm 10 tuổi, khi nhận ra khả năng ghi nhớ giai điệu và ca từ một cách tự nhiên, cô mới thực sự khẳng định tình yêu đặc biệt dành cho ca hát.

Suốt những năm học phổ thông, Ngô Thái Ngân là gương mặt quen thuộc đại diện trường tham gia các cuộc thi văn nghệ, đặc biệt là chương trình Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ. Những sân khấu đầu đời ấy chính là nền tảng đầu tiên cho hành trình nghệ thuật sau này.

Dù lớn lên cùng cải lương và từng có ý định nối nghiệp ba mẹ, Ngô Thái Ngân lại chọn một lối đi khác đó là dòng nhạc trữ tình - bolero. “Mọi thứ đến với tôi giống như một cái duyên. Bây giờ tôi theo ca nhạc nhiều hơn, nhưng thỉnh thoảng có chương trình phù hợp tôi vẫn hát cải lương”, cô chia sẻ.

Ít ai biết rằng trước khi có được sự ghi nhận hôm nay, Ngô Thái Ngân từng trải qua giai đoạn khó khăn khi một mình lập nghiệp tại TP.HCM.

Cô thẳng thắn nói: “Có lúc tôi định sẽ không theo nghề ca hát nữa. Một mình ở TP.HCM vất vả, không có sự hỗ trợ, tự thân vận động nên có khoảng thời gian tôi thấy mọi thứ quá khó khăn”.

Áp lực khiến cô từng nghĩ đến việc tạm gác ước mơ: “Tôi nghĩ thôi bây giờ mình tìm một công việc khác làm trước, gác chuyện ca hát qua một bên. Khi nào mọi thứ ổn hơn thì mình sẽ tiếp tục”.

Để tồn tại và nuôi dưỡng đam mê, Ngô Thái Ngân từng làm phục vụ quán cà phê, hát tại nhà hàng tiệc cưới, các buổi tiệc họp mặt, thậm chí tham gia đóng MV để có kinh phí ra sản phẩm riêng.

Chính sự kiên trì ấy đã giúp cô giữ lửa nghề và chờ đợi cơ hội. “Giống như là nghề không bỏ mình. Có những cơ hội đến và tôi lại tiếp tục theo đuổi đam mê cho đến bây giờ”, nữ ca sĩ tâm sự.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ngô Thái Ngân đến từ ca khúc Duyên phận của nhạc sĩ Thái Thịnh. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu tên tuổi của nữ ca sĩ trong lòng khán giả. Với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, Ngô Thái Ngân được nhận xét thể hiện đúng “sở trường” của mình, mang lại sự đồng cảm sâu sắc.

Bộc bạch với MC Minh Ngọc, Ngô Thái Ngân nhớ lại cảm xúc khi sản phẩm đầu tay nhận được sự đón nhận ngoài mong đợi: “Đó là dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Thật sự tôi rất hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác có những khán giả lớn tuổi trong và ngoài nước vào kênh của tôi để động viên”.

Năm 2019, Ngô Thái Ngân tham gia một cuộc thi âm nhạc và lựa chọn về đội của danh ca Ngọc Sơn. Từ đây, cô chính thức trở thành học trò của nam danh ca. “Tôi rất may mắn khi được làm học trò của thầy. Khi gặp được một người thầy, một ngôi sao lớn và cũng là thần tượng của mình, đó là một niềm hạnh phúc rất lớn”, Ngô Thái Ngân bày tỏ.

Không chỉ được hỗ trợ chuyên môn, Ngô Thái Ngân còn được truyền dạy những bài học làm nghề sâu sắc: “Thầy luôn dạy tôi phải biết sống, phải biết thu mình lại. Đừng ra vẻ lúc nào cũng giỏi. Thầy nói “Con có học thế nào cũng chưa thể hiểu hết mọi điều, nên lúc nào cũng phải khiêm tốn”.

Từ cô gái trẻ từng loay hoay mưu sinh giữa thành phố lớn đến giọng ca được khán giả yêu mến, hành trình của Ngô Thái Ngân là câu chuyện về sự bền bỉ, niềm tin và lòng biết ơn.

Giữa thị trường âm nhạc nhiều biến động, nữ ca sĩ chọn cho mình hướng đi vững chắc, trau dồi chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Với nền tảng gia đình nghệ thuật, dấu ấn từ Duyên phận và giành giải quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2023, Tỏa Sáng Sao Đôi 2024, cùng sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn, Ngô Thái Ngân đang từng bước khẳng định vị trí riêng trong lòng công chúng, bằng chính thực lực và trái tim dành trọn cho âm nhạc.