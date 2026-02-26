Nam MC đình đám nói thẳng một điều về ngày vía Thần Tài: "Chẳng phải để khoe mà là để xúi"

Mới đây, MC Đại Nghĩa đã có chia sẻ gây chú ý về ngày vía Thần Tài (mùng 10 âm lịch). Đại Nghĩa chia sẻ về không khí quen thuộc của ngày này: "Mùng 10. Ngày này ra chợ mình sẽ nghe tiếng chát chát bốp bốp, ngửi được mùi khói nướng bốc lên từ những cái bếp được bắc khắp nơi. Người bán đứng phết phết thêm mỡ lên trên con cá cho da giòn tan. Người mua lúi húi lật qua lật lại, kì kèo trả giá.

Cũng ngày này ra bến nước thấy vài người lác đác cũng cầm tụm tụm mấy cái bao đựng vài con cá, người 1-2 con, người 5-10 con ra thả xuống, miệng lâm râm khấn vái quy y cho mấy con cá.

Ai không hiểu chắc nói mấy người này rảnh hơi, tự dưng tốn tiền đi mua cá, không ăn mà lại đi thả xuống nước chi không biết, rồi người khác lại vớt lại câu lên cũng vậy thôi.

Kệ, ai nói gì thì nói, ai vớt ai câu là việc của họ, mình thì đã làm tròn phần việc của mình. Chỉ có những người làm thì mới hiểu rõ họ đang làm gì, nhìn xuống dòng nước thấy mấy con cá bơi bơi mà ánh mắt trong veo. Cảnh khổ và cảnh lành diễn ra cùng lúc chỉ là ở hai nơi khác nhau thôi".

MC Đại Nghĩa đi phóng sinh vào đúng ngày mùng 10, ngày vía Thần Tài.

Nam MC nói thêm về quan điểm của bản thân ngày này: "Mình thì chẳng bao giờ tin vào việc tự nhiên ngày này đi cúng một con cá nướng đen thui là mình sẽ có tài có lộc. Cũng chẳng biết ông Thần Tài ông ấy có ăn không, chứ người ăn là chắc rồi đó. Ủa, vậy tròn méo gì thì mình cũng có lợi hết ha, vừa được ăn cá nướng vừa tin là sẽ có lộc tài.

Mà mình cũng chẳng bao giờ tin vào việc cứ đi cầu cúng đâu đó thì phước lộc ập đến, hoặc nếu không cúng thì tai họa sẽ đổ xuống đầu.

May mắn mình là Phật tử nên cứ y theo giáo pháp của Phật mà sống mà tu sửa thân tâm. Mình tự quyết định cuộc đời mình, hạnh phúc hay khổ đau, phước hay hoạ đều do tự mình quyết định chứ chẳng phải lệ thuộc vào sự ban ơn của ai.

Thong dong tự tại như thế, ai mà chẳng muốn chứ, vậy cớ sao cứ phải phụ thuộc vào đấng quyền năng nào đó để ra ơn?

Ngày nào mình làm điều lành thì tự nhiên ngày đó là ngày tốt, chẳng cần phải lật sách bói toán xem thử ngày này là ngày gì, có khắc gì với mình hay không.

Nếu hôm nay chưa kịp làm thì ngày mai bạn hãy làm thử xem sao nhé, sẽ thấy tâm an, mọi thứ đều an. Nay mình đi làm điều lành nè, quyết định đăng hết lên đây, chẳng phải để khoe mà là để xúi đó. Ai thử làm thì khắc biết".

Nam MC phóng sinh rất nhiều cá.

Chia sẻ của MC Đại Nghĩa nhanh chóng thu hút sự tương tác của nhiều người. Đa số đều ủng hộ suy nghĩ và quan điểm của anh.