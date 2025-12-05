Châu Âu xem xét điều chỉnh lệnh cấm ô tô động cơ đốt trong

Các nhà sản xuất cho rằng hạ tầng sạc còn thiếu, giá xe điện vẫn cao và nguy cơ hàng trăm nghìn lao động trong ngành ô tô mất việc nếu buộc phải chuyển hoàn toàn sang xe điện là những lý do chính đáng để trì hoãn.

Trong thời gian dài, EU tỏ rõ lập trường kiên quyết với mốc thời gian đã đề ra. Ngay trong mùa xuân năm nay, lệnh cấm xe ô tô động cơ đốt trong vào năm 2035 vẫn được EU tái khẳng định.

Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng lớn, lập trường này đang thay đổi. Động cơ đốt trong dự kiến tiếp tục được phép tồn tại sau năm 2035.

Một bức thư do Thủ tướng Đức Friedrich Merz gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen được cho là yếu tố tác động mạnh khiến Brussels xem xét lại lệnh cấm.

Trao đổi với tờ Handelsblatt , Ủy viên phụ trách Giao thông và Du lịch Bền vững, ông Apostolos Tzitzikostas cho biết bức thư đã được “đón nhận rất tích cực” tại Brussels. Vị này xác nhận EU sẽ cho phép xe động cơ đốt trong tiếp tục tồn tại sau năm 2035, nhưng chỉ đối với những xe sử dụng nhiên liệu tái tạo, phát thải thấp như nhiên liệu tổng hợp hoặc sinh học.

Một ví dụ tiêu biểu là HVO100 – loại nhiên liệu được sản xuất hoàn toàn từ dầu thực vật và mỡ động vật. BMW hiện đã sử dụng HVO100 cho các mẫu xe diesel sản xuất tại Đức, với khả năng giảm đến 90% lượng phát thải so với diesel thông thường.

Xăng tổng hợp (eFuel) cũng là lựa chọn khả thi, có tiềm năng giảm phát thải ở mức tương tự. Porsche đã thử nghiệm eFuel trong nhiều năm và vận hành nhà máy sản xuất nhiên liệu tổng hợp tại Chile từ cuối năm 2022. Nhiên liệu này được tạo ra từ nước và CO2, sử dụng nguồn điện gió, và được công bố là “gần như trung hòa carbon”.

Porsche là một trong những hãng xe đi đầu trong việc phát triển nhiên liệu tổng hợp nhằm giúp xe xăng tiếp tục tồn tại.

Trong khi đó theo WhichCar , các nhà sản xuất Nhật Bản bao gồm Toyota, Subaru và Mazda đang phát triển các loại xe có động cơ chạy bằng hydro thay vì nhiên liệu hóa thạch, khác với các loại xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro hoạt động theo cách tương tự như xe điện.

EU dự kiến công bố chi tiết các biện pháp vào ngày 10/12, tuy nhiên gói chính sách "hỗ trợ ngành ô tô” đã được dời lịch sang cuối tháng. Vẫn chưa rõ liệu xe hybrid cắm sạc (PHEV) có tiếp tục được lưu hành sau năm 2035 hay không, và liệu xe điện mở rộng phạm vi (EREV) có được phép hay không.

Về mặt logic, nếu sử dụng nhiên liệu tái tạo, các dòng xe này có thể tiếp tục được bán. Điều còn bỏ ngỏ là số phận của những mẫu PHEV hoặc EREV chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Theo Motor1 , quy định mới của EU chỉ áp dụng với xe mới. Do đó, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu diesel truyền thống cho những chiếc xe đang sử dụng.