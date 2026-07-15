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Châu Âu sắp có tên lửa đánh chặn đạn đạo xuyên khí quyển độc nhất vô nhị

Sao Đỏ
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Châu Âu sẽ phát triển tên lửa đánh chặn đạn đạo xuyên khí quyển của riêng mình như một động thái độc lập với Mỹ.

Châu Âu phát triển tên lửa đánh chặn đạn đạo độc nhất vô nhị năm 2026 - Ảnh 1.

Các công ty quốc phòng châu Âu đã nhất trí thành lập liên minh để phát triển một tên lửa đánh chặn có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa bên ngoài khí quyển. Thông tin này đã được đăng tải trên trang web của Thales.

Ngày 14/7, tại Paris, các công ty Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran và công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Destinus đã ký một thư thỏa thuận thành lập liên doanh Bliksem EXO.

Mục tiêu của sự hợp tác này là phát triển một giải pháp độc lập của châu Âu trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, bao gồm khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc kiểu Oreshnik với đầu đạn tách rời và có khả năng cơ động cao.

Các công ty dự định ký kết một thỏa thuận ràng buộc để thành lập liên doanh trong vòng 3 tháng tới. Dự kiến công tác kỹ thuật chung sẽ bắt đầu vào tháng 8.

Việc thử nghiệm đầu đạn của tên lửa đánh chặn xuyên khí quyển trong tương lai dự kiến diễn ra vào năm 2027. Đồng thời thỏa thuận này chưa bắt buộc các bên phải tài trợ hoặc mua hệ thống trong tương lai.

Châu Âu phát triển tên lửa đánh chặn đạn đạo độc nhất vô nhị năm 2026 - Ảnh 3.

Mô hình tên lửa đánh chặn siêu thanh HYDIS2 trong một cuộc trình diễn tại Triển lãm Hàng không Paris.

Công ty khởi nghiệp Destinus sẽ đóng vai trò chủ chốt và dẫn đầu liên minh, chịu trách nhiệm tích hợp hệ thống và đầu đạn của tên lửa tiêu diệt mục tiêu ngoài khí quyển (EKV).

Trong khi đó, MBDA Deutschland sẽ chịu trách nhiệm về tên lửa đánh chặn, bệ phóng và ống phóng, còn Safran Electronics & Defense sẽ chịu trách nhiệm về đầu dò EKV, hệ thống dẫn hướng, điều khiển và định vị.

Airbus Defence and Space được phân công phụ trách hệ thống chỉ huy và kiểm soát, còn Thales sẽ chế tạo radar và cảm biến, từ cảnh báo sớm đến kiểm soát thực tế.

Chương trình sẽ dựa trên kinh nghiệm tác chiến của Ukraine trong việc chống lại các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga trong quá trình thiết kế, thử nghiệm và đánh giá hệ thống.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi "Liên minh chống tên lửa đạn đạo" được ra mắt tại Paris.

Các bên tham gia đã nhất trí hợp tác tìm một giải pháp thay thế rẻ hơn cho hệ thống Patriot của Mỹ, trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với những cuộc tấn công tên lửa đạn đạo ngày càng dữ dội từ Nga.

Theo Militarnyi
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