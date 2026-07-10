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Châu Âu khởi động kế hoạch phát triển tên lửa tấn công tầm xa 2.000km

Hải Yến
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Một chương trình quốc phòng quy mô lớn do Anh khởi xướng đang hướng tới năng lực tấn công tầm xa mới cho châu Âu với kinh phí hàng chục tỷ USD.

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Anh đang dẫn đầu một sáng kiến nhằm giúp châu Âu sở hữu năng lực tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, qua đó có thể mở rộng khả năng tấn công tầm xa của các lực lượng đồng minh trên toàn lục địa.

Chương trình có tên Deep Precision Strike, hướng tới phát triển năng lực tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000km, đồng thời vẫn duy trì khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly ít nhất 300km.

Được 10 quốc gia châu Âu khác ủng hộ, chương trình này dự kiến tiêu tốn hơn 50 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Khoản đầu tư này nhằm "phát triển những loại vũ khí tiên tiến nhất mà NATO sẽ sở hữu trong tương lai", đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh.

"Sáng kiến do Anh dẫn đầu này sẽ giúp chúng ta tăng cường hợp tác, đưa các đồng minh châu Âu xích lại gần nhau hơn để bảo đảm NATO tiếp tục an toàn và vững mạnh trong nhiều năm tới", Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết.

Ông nói thêm: "Chúng ta phải tiếp tục hợp tác với tư cách các đồng minh để phát triển những năng lực của tương lai nhằm củng cố an ninh và bảo vệ tăng trưởng trong nước."

Nỗ lực mới của Anh được xây dựng dựa trên thỏa thuận Trinity House với Đức, tập trung phát triển các loại vũ khí tàng hình và vũ khí siêu vượt âm có tầm bắn vượt 2.000km.

Theo kế hoạch, các hệ thống này sẽ được đưa vào biên chế trong thập niên 2030 và được Anh mô tả là một trong những năng lực quân sự tiên tiến nhất từng được phát triển trong nước.

Trong giai đoạn đầu, dự án Trinity House tập trung vào các hệ thống phóng từ mặt đất. Tuy nhiên, chương trình được kỳ vọng sẽ mở rộng sang các nền tảng trên không và trên biển nhằm tăng tính linh hoạt trong tác chiến.

Anh cũng được cho là sẽ đầu tư 770 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1 tỷ USD, cho dự án Trinity House trong 4 năm tới.

Theo Next Gen
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Tags

châu âu

quốc phòng

tên lửa tấn công tầm xa

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