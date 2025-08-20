Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Trump.

Kế hoạch này ngay lập tức bị đặt dấu hỏi. Thị trường nội địa không lớn, và cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng. Tại sao Brussels lại chấp nhận những nghĩa vụ mơ hồ và liệu chúng có được thực hiện hay không? Tất cả có trong bài viết của RIA Novosti.

Cây gậy địa chính trị

Vào cuối tháng 7, EU và Mỹ đã đạt được thỏa thuận: Thuế của Mỹ là 15% và thị trường châu Âu đang mở cửa cho xuất khẩu năng lượng ra nước ngoài.

Như người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, đã đảm bảo, thỏa thuận này "sẽ giúp cân bằng quan hệ thương mại với Mỹ" và sẽ cho phép châu Âu từ chối nguồn cung cấp từ Nga.

Tuy nhiên, không phải ai ở EU giới cũng lạc quan như vậy. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou gọi thỏa thuận này là "sự phụ thuộc" và Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil mô tả nó là "yếu".

Cựu Ủy viên Thương mại Cecilia Malmstrom lưu ý rằng EU thực chất đang dung túng cho "sự bắt nạt của ông Trump" bằng cách củng cố "một trật tự thương mại mới trong đó thuế quan được sử dụng như một công cụ địa chính trị".

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Katharina Barley, đại diện cho Đảng Dân chủ Xã hội Đức, tin rằng sự phụ thuộc về mặt cấu trúc của EU vào Mỹ đang gia tăng, đây là bằng chứng cho thấy sự yếu kém của châu Âu.

"Thay vì một thỏa thuận công bằng với các điều khoản bình đẳng, chúng ta lại có một thỏa hiệp gây gánh nặng cho các ngành công nghiệp chủ chốt của châu Âu. Thỏa thuận này không phải là một bước đột phá. Ủy ban Châu Âu đã nhượng bộ trước áp lực dữ dội", bà Barley nói.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức, nền kinh tế hàng đầu châu Âu và là nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho Mỹ, sẽ chịu thiệt hại lớn nhất. Con số này lên tới 30 tỷ euro mỗi năm. Sản lượng trong nước sẽ giảm 15%, và toàn EU sẽ giảm 11%.

Họ đã hứa rất nhiều

Ít người tin rằng EU có thể mua dầu, khí đốt và nhiên liệu hạt nhân trị giá 750 tỷ đô la từ Mỹ theo yêu cầu của thỏa thuận thương mại.

"Những kế hoạch này là không khả thi xét đến năng lực của thị trường", Richard Kwasnovsky, người đứng đầu Liên minh Dầu khí Slovakia (SPNZ), giải thích với RIA Novosti.

Như vậy, đến năm 2024, kim ngạch nhập khẩu tài nguyên năng lượng từ nước ngoài không vượt quá 80 tỷ USD.

"Ngay cả khi Mỹ có thể tăng sản lượng, cũng không thể chuyển hướng khối lượng đó sang châu Âu mà không gây ra sự sụp đổ ở châu Á và Mỹ Latinh, nơi phần lớn dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ được vận chuyển đến", Anton Shustikov, một chuyên gia tài chính, lưu ý.

EU không đủ năng lực để tiêu thụ ngay cả 35 triệu tấn LNG hiện tại, và các cảng đang mở rộng rất chậm. Theo nhà phân tích, ở công suất tối đa, mức tăng thực tế cho LNG chỉ là sáu đến bảy tỷ đô la.

Các khả năng bị hạn chế

Còn có những trở ngại khác trong việc vận chuyển LNG. Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính tài sản hàng hải, Alexey Ponomarev, giải thích: năng lực của các cảng khí hóa lỏng tại Mỹ còn hạn chế.

Thêm vào đó, sự cạnh tranh với người tiêu dùng châu Á khiến thị trường EU trở nên cao cấp hơn so với thị trường toàn cầu. Kết quả là chi phí hậu cần cao. Hơn nữa, EU còn bị ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn với Qatar và các nhà cung cấp khác ở Trung Đông.

Cũng đáng lưu ý là sản lượng năng lượng ở Mỹ đang giảm.

"Theo đó, chúng tôi sẽ phải mua các bộ phận còn thiếu ở đâu đó và điều chỉnh lại chuỗi hậu cần, khiến chi phí tăng lên.

Chưa rõ liệu năng lực sản xuất của Mỹ có tương ứng với năng lực đã công bố hay không. Nhưng chi phí hậu cần sẽ tăng gấp đôi", Dmitry Semenov, một luật sư quốc tế và là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Transinvest, cho biết.

Ngoài ra, còn có những sắc thái pháp lý và thị trường. Ủy ban Châu Âu không thể buộc các nhà máy lọc dầu tư nhân và các công ty năng lượng mua nguyên liệu thô của Mỹ: điều này trái ngược với các quy định của EU về cạnh tranh và mua sắm công.

Và hầu hết các nhà máy lọc dầu ở châu Âu giới đều được "mài giũa" để sản xuất dầu lưu huỳnh trung bình từ Trung Đông, chứ không phải dầu đá phiến nhẹ từ Mỹ.

Tốt nhất có thể

Do đó, đối với EU, thỏa thuận thương mại và chính trị với Washington là một gánh nặng lớn. Brussels đã gánh vác những nghĩa vụ khó thực hiện để đổi lấy việc Trump cắt giảm thuế quan. Hơn nữa, châu Âu sẽ bất lực trong vấn đề quốc phòng nếu không có Mỹ.

Tờ Politico thừa nhận rằng "Việc cắt giảm chi tiêu quân sự sau Chiến tranh Lạnh đã khiến EU phụ thuộc rất nhiều vào Lầu Năm Góc, trong khi việc Nga chấm dứt xuất khẩu năng lượng đã khiến EU phụ thuộc rất nhiều vào LNG của Mỹ".

Washington hoàn toàn nhận thức được điều này. Như Dan Mullaney, cựu trợ lý đại diện thương mại Mỹ tại châu Âu, đã nói về thỏa thuận thương mại, EU "không thể mong đợi một kết quả tốt hơn".