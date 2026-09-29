Châu Âu bất ngờ bác bỏ đề nghị tài trợ từ Ukraine

Liên minh châu Âu vừa đưa ra quyết định gây chú ý trước đề xuất hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ phía Ukraine.

Ủy ban châu Âu đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về khoản tài trợ 220 triệu euro nhằm hỗ trợ nông dân nước này, Bloomberg đưa tin khi dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Chính sách Thực phẩm Ukraine Taras Vysotsky.

Theo Bloomberg, Ukraine đã yêu cầu Liên minh châu Âu cung cấp sự hỗ trợ có mục tiêu cho ngành nông nghiệp của mình bên cạnh khoản hỗ trợ tài chính mà khối này đã cung cấp.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Taras Vysotsky cho biết, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ yêu cầu cấp 220 triệu euro để hỗ trợ nông dân và cung cấp tính thanh khoản cho họ, mặc dù Ukraine sẽ nhận được số tiền cần thiết thông qua khoản vay ưu đãi trị giá 250 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới.

Vào tháng 8, Ukraine cũng đã yêu cầu tăng hạn ngạch của EU đối với mặt hàng nhập khẩu miễn thuế bioethanol và đường cho năm 2027 khi quốc gia này tìm cách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có nhu cầu ở Liên minh châu Âu.

Nếu yêu cầu trên được phê duyệt, Ukraine cũng sẽ tìm kiếm hạn ngạch cao hơn cho các sản phẩm nông nghiệp khác, Bộ trưởng Taras Vysotsky nói thêm.

Theo TASS



