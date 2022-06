Châu Âu báo động về việc Nga vận hành máy bay không an toàn

Một chiếc Airbus A321-211 (VP-BOE) của hãng hàng không Nga Aeroflot đang đậu trên đường băng của sân bay Geneva, ngày 7/3/2022. Ảnh: EPA

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com, Cơ quan quản lý an toàn hàng không hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) mới đây cảnh báo rằng họ “rất lo lắng” về sự an toàn của các máy bay do phương Tây sản xuất tiếp tục bay ở Nga mà không có phụ tùng thay thế hoặc được bảo dưỡng thích hợp.



“Điều này rất không an toàn”, Patrick Ky, Giám đốc điều hành Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA), nói với các phóng viên, lưu ý thêm rằng các nhà quản lý không có dữ liệu tốt về nhiều máy bay hoạt động ở Nga hoặc nếu có, cũng đã gặp vấn đề về an toàn trong những tháng gần đây.

Ông Ky cho biết các cơ quan quản lý nên xem xét các yêu cầu miễn trừ từ Nga "trên cơ sở từng trường hợp", đồng thời ủng hộ việc xem xét các trường hợp cụ thể nếu cần thiết "vì lý do nhân đạo".

Theo ông Ky, nếu điều này càng kéo dài, rủi ro sẽ càng lớn, trong bối cảnh đã có báo cáo rằng Nga có thể sẽ buộc phải tháo dỡ để lấy phụ tùng của một số máy bay nhằm duy trì hoạt động cho các máy bay khác.

Đầu tháng 3, Boeing và Airbus cho biết họ đã đình chỉ việc cung cấp phụ tùng thay thế cho các hãng hàng không của Nga.

Vào tháng 4, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã hạ xếp hạng an toàn hàng không đối với Nga, cho rằng Cơ quan Vận tải Hàng không Nga không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Mỹ, Canada và EU hồi tháng 3 đã cấm các máy bay Nga đến không phận của họ. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã bổ sung hơn 150 máy bay Boeing do các hãng hàng không Nga khai thác vào danh sách các máy bay được cho là vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Các máy bay này thuộc các hãng vận chuyển hành khách và hàng hóa của Nga như hãng hàng không quốc tế Aeroflot, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air và Aviastar-TU.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết bất kỳ hoạt động tiếp nhiên liệu, bảo trì, sửa chữa hoặc phụ tùng hoặc dịch vụ nào cho những chiếc máy bay đó đều vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington và buộc các công ty phải tuân theo các quy định nếu không sẽ bị "phạt tù, phạt tiền hoặc mất đặc quyền xuất khẩu”.