Chất vấn về vấn đề Ukraine, quan chức Mỹ mất cơ hội thăng tiến?

Theo tờ Politico và Reuters, bà Elain McCusker hồi tháng 11 năm ngoái đã được đề cử vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách tài chính.



Trước đó, từ mùa hè năm ngoái, bà đã giữ chức quyền thứ trưởng Mỹ. Bà này được dư luận biết đến nhiều hơn vào tháng trước, khi chủ trì họp báo để công bố chi tiết trong gói chi tiêu quốc phòng 741 tỉ USD mà Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị.

Tuy nhiên, 2 trợ lý tại Thượng viện Mỹ cho biết, Nhà Trắng ngày 2/3 đã rút lại đề cử bà McCusker.

Việc này diễn ra sau khi có những thông tin cho biết bà đã chất vấn về tính hợp pháp của nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Trump hồi tháng 12 năm ngoái đã bị Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ chiếm thế đa số luận tội. Đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đã giữ lại 391 triệu USD viện trợ an ninh cho Ukraine và sử dụng cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Volodymyr Zelensky như một đòn bẩy để buộc Kiev can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách bôi nhọ ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.

Tại phiên xét xử của Thượng viện Mỹ ngày 5/2 vừa qua, ông Trump đã được tuyên bố trắng án trong cả điều khoản luận tội là lạm quyền và cản trở Quốc hội.

Sau kết quả này, một số quan chức chủ chốt khác của Mỹ từng ra làm chứng trong cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Trump như Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland và Trung tá Alexander Vindman – một thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - cũng đã bị sa thải.