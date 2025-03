Ukraine tiếp nhận vũ khí Mỹ viện trợ.

Tiến sĩ Jeremy Kuzmarov, biên tập viên quản lý của Tạp chí CovertAction, cho rằng, Ukraine đã học được bài học đắt giá rằng Mỹ không bao giờ cung cấp vũ khí miễn phí và gần như mọi thứ nhận được từ Mỹ đều kèm theo điều kiện nào đó.

"Luôn có mục đích cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ là kiểm soát tài nguyên khoáng sản và mở rộng sự ảnh hưởng của Mỹ.

Nhưng ông Trump là người thẳng thắn hơn, và đó là lý do tại sao một số người thích ông ấy, mặc dù những gì ông ấy nói không thực sự dễ nghe. Ý tôi là, Mỹ đi vào những quốc gia này là vì lợi ích kinh tế trần trụi", Tiến sĩ Kuzmarov, nói.

Ban đầu, Mỹ tìm cách sử dụng Ukraine như một công cụ để làm suy yếu và gây bất ổn cho Nga. Bây giờ, rõ ràng là kế hoạch này đã thất bại và, khi Nga đang trở nên mạnh hơn trước, Mỹ dường như đang tìm cách hưởng lợi theo một cách khác.

Công bằng mà nói, việc Mỹ kiếm lời từ cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu dưới thời chính quyền Biden, khi thành lập một "cơ quan tái thiết" do cựu Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker đứng đầu.

"Rất nhiều đất đai của Ukraine đã được bán cho các ngân hàng Phố Wall, và các công ty như Monsanto đã giành được đất đai ở Ukraine. Vì vậy, những yếu tố này đã mở rộng ảnh hưởng ngày càng lớn hơn đến Ukraine và nền kinh tế của nước này", học giả Kuzmarov, cho biết.

Vì vậy, về cơ bản, Tổng thống Trump đang thẳng thắn về "một quá trình đã diễn ra" và chỉ đơn giản là đang cố gắng đưa mọi thứ lên một tầm cao mới bằng cách "giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine".

Theo tình hình hiện tại, người dân Ukraine, những người nghĩ rằng tất cả viện trợ nước ngoài chỉ giúp họ chiến thắng Nga, đã trở thành "những người thua cuộc lớn nhất trong cuộc xung đột này".

Tiến sĩ Kuzmarov cho biết: "Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Tổng thống Zelensky sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo tồi tệ nhất trong lịch sử Ukraine vì ông là người đã đi ngược lại lợi ích của chính người dân".

Phát biểu trước trước truyền thông Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói một thỏa thuận đầy đủ với Mỹ đang được xây dựng và đây sẽ là thỏa thuận toàn diện quy mô lớn, phản ánh tầm nhìn của Mỹ.

"Sau thỏa thuận khung, một thỏa thuận đầy đủ đang được xây dựng. Giờ đây Mỹ đã đưa ra cho chúng tôi một thỏa thuận lớn, cung cấp tầm nhìn của họ về thỏa thuận", tờ The Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky.

Hôm 24 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ "sớm" ký thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng không đề cập đến mốc thời gian cụ thể nào.

Ban đầu hai nước có kế hoạch ký thỏa thuận khoáng sản vào ngày 28 tháng 2 trong chuyến thăm của ông Zelensky tại Mỹ, nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ sau màn tranh cãi nảy lửa giữa lãnh đạo hai nước ở Nhà Trắng.

Theo Tổng thống Zelensky, các quan chức vẫn chưa giải thích thêm cho ông về chi tiết của thỏa thuận. Ông Zelensky thông tin phiên bản mới của thỏa thuận khoáng sản không bao gồm điều khoản về các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Trước đó, ông Trump nói Washington và Kiev đang thảo luận về một thỏa thuận, theo đó Mỹ sẽ sở hữu nhà máy điện của Ukraine, nhưng ông không nêu rõ cơ sở nào.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận với ông Trump về khả năng Mỹ hỗ trợ khôi phục Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này - nằm ở thị trấn Enerhodar trên bờ đông của sông Dnipro - vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Theo phiên bản ban đầu, thỏa thuận khoáng sản sẽ gồm điều khoản lập một quỹ mà trong đó Ukraine sẽ đóng góp 50% số tiền thu được từ lợi nhuận của việc khai thác các nguồn tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt và cơ sở hạ tầng hậu cần.

Ukraine đã bác bỏ các phiên bản trước của thỏa thuận này, với lý do chúng thiếu các bảo đảm an ninh cụ thể.

Thỏa thuận cuối cùng, được Kiev chấp thuận, không đưa ra các bảo đảm an ninh nhưng có bao gồm một dòng nói rằng quỹ trên "sẽ được tái đầu tư ít nhất hằng năm vào Ukraine để thúc đẩy sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine".