Chàng trai Việt trải nghiệm chuyến xe 18 tiếng đi Thái Lan với 1 triệu đồng: "Rẻ thì có rẻ nhưng xin thôi!"

Mới đây, một sinh viên có tên Nguyễn Văn Sáng đã chia sẻ một đoạn clip, ghi lại hành trình du lịch đường bộ đầy gian nan nhưng cũng không kém phần thú vị từ Việt Nam sang Thái Lan. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý khi phác họa chân thực một góc nhìn khác về loại hình du lịch giá rẻ này.

Mang theo sự háo hức của lần đầu ra nước ngoài bằng đường bộ, chàng trai trẻ bắt đầu hành trình từ Việt Nam lúc 5 giờ sáng. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác “chết đi sống lại” khi chiếc xe bắt đầu tiến vào cung đường qua Lào.

“ Đây là chuyến đi học trải nghiệm thực tế giữa trường em và một trường đại học Hoàng gia tại tỉnh Udon, Thái Lan. Em biết tới chương trình trao đổi này từ năm nhất nhưng tới năm 3 mới có cơ hội thực hiện được ”, Sáng chia sẻ.

Hơn 700 km và “6 bịch cháo lòng” vì say xe

Chuyến xe khởi hành từ Việt Nam vào lúc 5 giờ sáng, đi ngang qua Lào trước khi tiến vào Thái Lan. Nếu nhìn trên bản đồ, quãng đường hơn 700 km có thể không quá dài, nhưng thực tế lại trở thành thử thách thể lực thực sự đối với những người say xe.

Điều khiến hành trình trở nên ám ảnh nhất chính là đoạn đường qua Lào với tình trạng mặt đường xuống cấp, xuất hiện dày đặc ổ gà và những khúc cua liên tục. Suốt nhiều giờ đồng hồ, chiếc xe gần như rung lắc không ngừng, khiến nhiều hành khách mệt mỏi.

Vốn là người say xe nặng, Sáng cho biết có thời điểm cậu cảm thấy “chết đi sống lại” vì liên tục buồn nôn trên xe. Đến khi xe tiến vào Thái Lan và bắt đầu lưu thông bên trái đường, cảm giác chóng mặt lại càng rõ rệt hơn. Sau gần 18 tiếng di chuyển, nam sinh mới đặt chân tới nơi vào khoảng gần 23 giờ đêm.

Sau gần 18 tiếng vật lộn với hành trình xuyên quốc gia, Sáng đặt chân tới Thái Lan vào khoảng gần 23 giờ đêm. Dù mệt rã rời, cảm xúc đầu tiên của cậu vẫn là bất ngờ và hạnh phúc.

“ Cảm giác lần đầu tiên đi xa tới nước ngoài bằng xe khách là một niềm vui rất khó tả. Em nghĩ đây sẽ là chuyến trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời mình cho tới khi lập gia đình cũng không quên được ”, Sáng chia sẻ.

Khi xe khách trở thành giải pháp cứu ví thay cho máy bay

Những năm gần đây, du lịch Thái Lan tự túc ngày càng phổ biến với giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, giá vé từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Nội Bài (Hà Nội) đến thủ đô Bangkok đang dao động ở mức khá cao, khoảng từ 3 triệu đến 14 triệu đồng cho một chiều di chuyển tùy thuộc vào hãng bay và giờ bay. Với sinh viên hoặc những người có ngân sách hạn chế, khoản chi phí này đôi khi là rào cản lớn. Chính vì vậy, xe khách xuyên quốc gia trở thành một lựa chọn được nhiều người trẻ quan tâm bởi mức giá rẻ hơn đáng kể.

Theo tìm hiểu, một số tuyến xe từ Việt Nam sang Bangkok hiện có giá chỉ khoảng 700.000 - 1,5 triệu đồng/lượt, tùy cung đường và hãng xe. Ngoài tuyến đi qua Lào như hành trình của Sáng, nhiều du khách hiện ưu tiên cung đường từ TP.HCM sang Campuchia rồi nhập cảnh Thái Lan qua cửa khẩu Poipet. Tuyến này thường ngắn hơn, thời gian di chuyển dao động khoảng 13 - 16 tiếng.

Dù tiết kiệm đáng kể chi phí, đổi lại hành khách phải chấp nhận sự mệt mỏi của những chuyến xe đường dài xuyên biên giới. Không gian ngồi chật hẹp, thời gian di chuyển kéo dài, những cung đường xóc nảy hay cảm giác uể oải khi qua nhiều cửa khẩu liên tiếp đều là thử thách không nhỏ.

“Rất đáng trải nghiệm nhưng em đang lo chuyến về”

Với nhiều người trẻ, chính cảm giác được ngồi trên một chuyến xe xuyên qua ba quốc gia, nhìn khung cảnh thay đổi liên tục ngoài cửa kính hay trải nghiệm những điều chưa từng thử mới là phần đáng giá nhất của hành trình. Và có lẽ vì thế mà dù vẫn còn “ám ảnh” chuyến xe dài gần 18 tiếng, Sáng vẫn cho rằng đây là một trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng trong quãng đời sinh viên của mình.

Tuy nhiên, niềm vui ấy vẫn đi kèm một nỗi ám ảnh chưa dứt: “Hiện tại em đã ở Thái Lan được 9 ngày rồi và em thấy rất xứng đáng để trải nghiệm. Nhưng em đang rất lo lắng cho chuyến xe trở về Việt Nam trên chiếc xe đó đây”, cậu nói.

Có lẽ, xe khách xuyên quốc gia sẽ không phải lựa chọn dành cho những ai thích sự thoải mái, đặc biệt là hội say xe. Nhưng với nhiều người trẻ mê khám phá, thích trải nghiệm và muốn tiết kiệm chi phí, hành trình ấy vẫn mang một sức hút rất riêng. Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi sau mỗi chuyến đi không chỉ là điểm đến, mà còn là cảm giác “sống sót trở về” sau một hành trình không thể nào quên.