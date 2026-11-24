Chuyển đến New York nhưng chưa có nhiều bạn bè, Owen Akhibi Herrera quyết định lập một câu lạc bộ chạy bộ để mọi người có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Hai năm sau, ý tưởng xuất phát từ nhu cầu cá nhân này thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia các sự kiện trong năm 2025, mang về doanh thu hơn 640.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng).

Owen Akhibi Herrera, 27 tuổi, là người sáng lập Peak and Pace, câu lạc bộ chạy bộ kết hợp các hoạt động giao lưu xã hội tại New York (Mỹ). Tháng 7/2024, sau khi chuyển từ London đến thành phố này, anh nhận ra việc kết bạn ở một môi trường mới không dễ dàng, đặc biệt khi phần lớn hoạt động giao lưu thường gắn với những buổi tiệc tùng và cuộc sống về đêm.

Thay vì chờ đợi những mối quan hệ tự xuất hiện, Herrera quyết định tạo ra một không gian để mọi người có thể gặp nhau thông qua hoạt động thể thao. Anh bắt đầu tổ chức các buổi chạy bộ, quảng bá trên mạng xã hội mỗi ngày để thu hút người tham gia.

Ý tưởng ban đầu khá đơn giản: mọi người cùng chạy, sau đó có thể trò chuyện và làm quen mà không phải chịu áp lực phải tìm kiếm bạn bè. Những người chưa từng gặp nhau cũng có thể dễ dàng tham gia, không cần đăng ký thành viên hay quen biết bất kỳ ai trong nhóm.

Mọi người cùng chạy, sau đó có thể trò chuyện và làm quen mà không phải chịu áp lực phải tìm kiếm bạn bè. Ảnh: Getty Images.

Peak and Pace nhanh chóng thu hút sự chú ý. Từ khoảng 12 người trong buổi chạy đầu tiên, số lượng người tham gia tăng lên khoảng 150 người vào buổi thứ 5. Nhận thấy cộng đồng ngày càng lớn, Herrera bắt đầu mở rộng hoạt động ngoài những buổi chạy thông thường.

Giữ các buổi chạy miễn phí, kiếm tiền từ hoạt động giao lưu

Thay vì thu phí người tham gia chạy bộ, Herrera tìm cách tạo doanh thu từ những trải nghiệm bên lề. Anh bắt đầu tổ chức các buổi tiệc tại quán bar ở Manhattan, với mức vé khoảng 20 USD/người.

Khi số lượng thành viên tăng lên, các sự kiện cũng được mở rộng về quy mô và hình thức. Những buổi gặp mặt có thêm DJ, quầy đồ ăn và nhiều hoạt động giải trí. Giá vé thường dao động 15-25 USD. Câu lạc bộ sau đó còn tổ chức các chuyến đi bộ đường dài và trượt tuyết bên ngoài thành phố.

Herrera cho biết anh muốn xây dựng những trải nghiệm mà việc tổ chức đòi hỏi chi phí, tương tự các đêm diễn hài hoặc chuyến du lịch theo nhóm. Trong khi đó, hoạt động chạy bộ thường kỳ vẫn được duy trì miễn phí để bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

Các thành viên Peak and Pace tạo dáng khoe thành quả sau một sự kiện chạy bộ, với những chiếc huy chương và số báo danh của chương trình Run Nations Festival. Ảnh: Peak and Pace.

Cách vận hành này giúp Peak and Pace phát triển từ một nhóm chạy bộ nhỏ thành cộng đồng thể thao kết hợp giải trí. Theo hồ sơ tài chính được CNBC xem xét, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 640.000 USD trong năm 2025, tương đương khoảng 17 tỷ đồng. Hơn 30.000 lượt người đã tham gia các sự kiện của câu lạc bộ trong cùng năm.

Phần lớn doanh thu đến từ những sự kiện có bán vé. Tuy nhiên, con số 640.000 USD không đồng nghĩa với lợi nhuận mà Herrera thu về. Anh cho biết doanh nghiệp hoạt động với biên lợi nhuận khoảng 15%, đồng thời tái đầu tư khoản lợi nhuận vào việc phát triển cộng đồng và tổ chức thêm hoạt động.

Sự cố suýt khiến sự kiện 2.000 người đổ bể

Việc tổ chức những sự kiện quy mô lớn cũng đặt Herrera trước không ít thử thách. Một trong những tình huống đáng nhớ xảy ra khi anh chuẩn bị giải chạy 5 km kết hợp tiệc sau cuộc đua trên đảo Governors, nằm ngoài khơi Manhattan và chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy.

Sự kiện đã bán khoảng 2.000 vé. Tuy nhiên, vào sáng hôm trước ngày tổ chức, chiếc phà dự kiến vận chuyển hàng hóa bất ngờ gặp sự cố. Khoảng 18 xe tải chở vật dụng phục vụ chương trình bị mắc kẹt tại Manhattan, khiến toàn bộ kế hoạch đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Lo ngại phải hoàn tiền cho hàng nghìn người đã mua vé, Herrera dành nhiều giờ liên hệ với chính quyền đảo để tìm phương án thay thế. Cuối cùng, anh thuê được một chiếc thuyền khác để vận chuyển hàng hóa.

Khoảng 30 nhà vệ sinh di động là những vật dụng cuối cùng được đưa đến đảo, gần như cùng thời điểm những người tham gia bắt đầu xuất hiện. Dù khâu chuẩn bị gặp nhiều trục trặc, sự kiện vẫn diễn ra thành công.

Các thành viên câu lạc bộ Peak and Pace khởi động trước một buổi chạy bộ tập thể tại New York (Mỹ). Ảnh: Peak and Pace.

Herrera kể rằng một trong những khoảnh khắc khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng là khi chứng kiến một thành viên 25 tuổi trao huy chương cho một người tham gia lớn tuổi hơn tại vạch đích. Với anh, đó là hình ảnh thể hiện tinh thần cộng đồng mà Peak and Pace hướng tới.

Bên cạnh công việc xây dựng Peak and Pace, Herrera từng làm trong lĩnh vực kinh doanh giao dịch thuật toán tại ngân hàng đầu tư J.P. Morgan. Trong khoảng một năm, anh phải dành tới 18 tiếng mỗi ngày để vừa hoàn thành công việc chính, vừa quản lý câu lạc bộ đang phát triển nhanh.

Herrera cho biết việc duy trì hiệu suất cao tại công việc toàn thời gian trong khi điều hành một dự án riêng là thử thách lớn. Áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ việc phải giữ trạng thái tinh thần ổn định khi liên tục xử lý nhiều trách nhiệm.

Đến tháng 3/2026, anh chuyển đến San Francisco để đảm nhận vị trí Giám đốc quan hệ đối tác tại Grounded Superintelligence, một phòng nghiên cứu về AI và robot. Dù cách New York hàng nghìn km, Herrera vẫn tiếp tục điều hành Peak and Pace.

Dù sống cách New York hàng nghìn km, anh vẫn tiếp tục điều hành Peak and Pace. Ảnh: ABC News.

Hiện câu lạc bộ có 9 cộng tác viên hợp đồng phụ trách phần lớn hoạt động tổ chức sự kiện. Nhà sáng lập thường trở lại New York khoảng mỗi tháng một lần để kiểm tra tình hình và làm việc với đội ngũ. Anh cũng đang tìm kiếm một giám đốc vận hành để tiếp quản thêm các công việc thường ngày.

Khi chạy bộ trở thành cách người trẻ tìm kiếm sự kết nối

Câu chuyện của Peak and Pace diễn ra trong bối cảnh các câu lạc bộ chạy bộ ngày càng được nhìn nhận như không gian giao lưu của người trẻ, thay vì chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe.

Theo dữ liệu Strava được CNBC dẫn lại, số lượng câu lạc bộ chạy bộ trên toàn cầu tăng gần 60% trong năm 2024. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với các hoạt động thể thao cộng đồng, nơi người tham gia có thể kết hợp vận động với việc xây dựng những mối quan hệ mới.

Với Herrera, bài học lớn nhất sau quá trình điều hành câu lạc bộ không chỉ nằm ở cách tổ chức sự kiện hay phát triển kinh doanh, mà còn là khả năng thấu hiểu người khác. Việc thường xuyên tiếp xúc với những thành viên có tính cách và quan điểm khác nhau giúp anh học cách kiên nhẫn, lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người đối diện.

Từ một ý tưởng nhằm giải quyết nhu cầu kết bạn của chính mình, Herrera đã xây dựng được một cộng đồng hàng chục nghìn lượt tham gia. Peak and Pace cho thấy một hoạt động miễn phí vẫn có thể trở thành nền tảng kinh doanh nếu người tổ chức tìm được cách tạo ra những giá trị bổ sung mà cộng đồng sẵn sàng chi trả.

Nguồn: CNBC, Yahoo Finance, NDTV, The Indian Express