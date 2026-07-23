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Chân dung vị tướng trẻ tuổi được tin tưởng có thể xoay chuyển cục diện chiến trường Ukraine

Minh Hạnh
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Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi (43 tuổi) được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách định hình lại chiến lược quân sự trong cuộc chiến với Nga, vốn đã bước sang năm thứ năm.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi. (Ảnh: Getty Images)

Ông Drapatyi được bổ nhiệm thay thế tướng Oleksandr Syrskyi (60 tuổi), người bị Tổng thống Zelensky cách chức để đáp lại lời kêu gọi của người biểu tình.

Trước khi trở thành tổng tư lệnh, ông Drapatyi là chỉ huy lực lượng liên hợp chịu trách nhiệm phòng thủ ở hướng đông bắc, được các đồng nghiệp mô tả là một vị tướng thế hệ mới, có sự nghiệp được tôi luyện trong các cuộc chiến với quân đội Nga.

Trong 26 năm phục vụ quân ngũ, ông đã thăng tiến từ một trung úy xe tăng trở thành một trong những chỉ huy hiệu quả nhất của Ukraine.

Ông trở nên nổi tiếng vào năm 2014 trong cuộc chiến ở Donbas, khi ông hét lớn “Tiến lên!” và lao qua chướng ngại vật của Nga trong một nhiệm vụ giải cứu các sĩ quan cảnh sát bị bao vây.

Sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022, ông Drapatyi trở thành chỉ huy được giao phụ trách những khu vực chiến tuyến có tình hình tồi tệ nhất và cần sự xoay chuyển nhanh chóng.

Mùa hè năm 2024, ông đã ngăn chặn cuộc xâm nhập của lực lượng Nga gần thành phố Kharkiv, ổn định chiến tuyến, và ngay sau đó trở thành chỉ huy trẻ nhất từ trước đến nay của lực lượng lục quân Ukraine.

Với tư cách là tư lệnh lực lượng lục quân, ông Drapatyi đã cố gắng thực hiện các cuộc cải cách, cải tổ hệ thống tuyển quân và huấn luyện. Ông nói rằng muốn ủng hộ sáng kiến và sự linh hoạt trong lực lượng tiền tuyến, coi đó là một thế mạnh, khác với một số tướng lĩnh được đào tạo theo kiểu Liên Xô khác trong quân đội Ukraine.

Nhưng nhiệm kỳ của ông rất ngắn.

Khi Nga tấn công một trung tâm huấn luyện quân đội vào tháng 6/2025, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, ông Drapatyi đã từ chức, nói rằng ông cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

“Một quân đội mà các chỉ huy phải chịu trách nhiệm cá nhân về sinh mạng của binh sĩ là một quân đội có sức sống. Còn một quân đội mà không ai phải chịu trách nhiệm về thương vong là một quân đội đang chết dần từ bên trong”, ông Drapatyi từng nói.

Việc ông từ chức sau đó đã gây sốc cho nhiều người ở Ukraine.

Ngay sau đó, ông được bổ nhiệm vào vị trí thấp hơn, chủ yếu tập trung vào chiến đấu.

Tuần trước, trong một bài đăng công khai hiếm hoi, ông nói rằng quân đội Ukraine cần những thay đổi và quy tắc mới.

“Tôi tin tưởng vào lực lượng vũ trang Ukraine, những người có khả năng học hỏi, phát triển công nghệ, bảo vệ người dân và để các chỉ huy chịu trách nhiệm về kết quả”, ông nói trên Facebook trong một bài đăng ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng bị cách chức Mykhailo Fedorov.

Ông Drapatyi sinh năm 1982 tại Kamianets-Podilskyi, miền tây Ukraine.

Năm 2004, ông tốt nghiệp Học viện Lực lượng Xe tăng Kharkiv và bắt đầu sự nghiệp ở cấp bậc trung úy tại Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 72 thuộc vùng Kiev.

Ông đã lập gia đình, có một con trai và một con gái.

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