Chân dung Hoàng tử Hisahito, người thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản

Hoàng tử Hisahito, con trai của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko vừa bước sang tuổi 20 vào hôm 6/9 vừa qua.

Hisahito hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Hoa Cúc, sau cha là Thái tử Akishino Fumihito, và là thành viên trẻ nhất trong hoàng gia Nhật Bản.

Khi còn nhỏ, cậu bé từng đặc biệt yêu thích động vật và côn trùng, nhất là chuồn chuồn. Nay Hisahito đã là sinh viên năm hai chuyên ngành sinh học tại Đại học Tsukuba, gần Tokyo. Hoàng tử thường được bắt gặp vui chơi cùng bạn bè trong khuôn viên trường, đôi khi mang theo vợt bắt côn trùng hoặc đi xe đạp.

Hoàng tử Hisahito vừa tròn 20 tuổi - Ảnh: AP

Việc hoàng tử tròn 20 tuổi cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi bắt đầu đảm nhận nhiều hơn các nhiệm vụ chính thức.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành vào tháng 9 năm ngoái, Hoàng tử Hisahito bắt đầu tham dự nhiều sự kiện tại Hoàng cung. Trong số đó có lễ chúc mừng năm mới hồi đầu tháng 1 và quốc yến dành cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản hồi tháng 5.

Tại nghi lễ làm thơ đầu năm của Hoàng gia, cậu lần đầu trình bày một bài thơ. Nội dung bài thơ kể lại một kỷ niệm liên quan đến chuồn chuồn - loài vật cũng nằm trong lĩnh vực cậu quan tâm nghiên cứu.

Tháng 8, Hisahito tới Hiroshima tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử và tham gia một trại hè dành cho thanh thiếu niên ở miền tây nam Nhật Bản.

Hoàng tử Hisahito nghe giới thiệu về mô hình tái dựng cảnh phố xá của Kusado Sengen, một thị trấn cảng thời trung cổ, tại một bảo tàng ở tỉnh Hiroshima hồi tháng 8 - Ảnh: JP Times

Trong một năm qua, Hoàng tử đã tới sáu địa phương gồm Hokkaido, Mie, Kyoto, Osaka, Nara và Hiroshima.

Tháng trước, Hoàng tử lần đầu một mình tham dự một sự kiện của phong trào Hướng đạo sinh tại Hiroshima mà không có thành viên Hoàng gia nào khác đi cùng. Tại đây, cậu cùng những người bạn đồng trang lứa chuẩn bị món súp miso thịt lợn tonjiru cho bữa sáng.

Tháng 11 năm ngoái, Hisahito cùng mẹ tới đảo Izu Oshima, thuộc Tokyo và nằm trên Thái Bình Dương, để theo dõi một nội dung thi đấu định hướng trong khuôn khổ Tokyo Deaflympics.

Theo một trợ lý, tại Đại học Tsukuba ở tỉnh Ibaraki, Hoàng tử Hisahito đang theo học các môn bắt buộc, trong đó có tiếng Anh để phục vụ việc đọc tài liệu nghiên cứu về sinh học và giáo dục thể chất.

Hoàng tử Hisahito tham dự lễ trưởng thành nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của mình tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo, ngày 6/9/2025 - Ảnh: AP

Các môn chuyên ngành sinh học và lớp thực hành của Hoàng tử hiện ngày càng đi sâu hơn. Mùa hè này, Hisahito tham gia một đợt thực hành thực địa ngoài trời.

Hiện Hoàng tử dành phần lớn thời gian ở thành phố Tsukuba. Khi trở về dinh thự của gia đình tại khu Akasaka ở Tokyo, Hisahito thích trồng rau, trồng lúa và quan sát chuồn chuồn.

Hisahito yêu thích bản đồ từ nhỏ. Tháng trước, cậu đã tới Bảo tàng Khoa học Bản đồ và Đo đạc thuộc Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản, nằm gần trường đại học đang theo học, để tìm hiểu thêm về đặc điểm địa chất và công tác khảo sát, đo đạc của Nhật Bản.

Sự xuất hiện của Hisahito cũng thu hút sự so sánh với chị họ là Công chúa Aiko, 24 tuổi, con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito. Aiko được nhiều người Nhật yêu mến nhờ khả năng giao tiếp và sự gần gũi với công chúng, nhưng không thể kế vị vì là phụ nữ.

Hoàng đế Nhật Bản Naruhito, Hoàng hậu Masako và Công chúa Aiko lắng nghe Thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki khi họ đến thăm đài tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử tại công viên hòa bình ở Nagasaki, miền tây Nhật Bản, ngày 12/9/2025 - Ảnh: AP

Tháng 7, Quốc hội Nhật Bản thông qua sửa đổi Luật Hoàng gia, tiếp tục duy trì nguyên tắc chỉ nam giới thuộc dòng nam được kế vị. Luật mới dỡ bỏ lệnh cấm nhận con trai từ những gia đình từng thuộc hoàng gia nhưng đã rời khỏi hoàng tộc từ nhiều thế hệ trước. Đồng thời, nữ thành viên hoàng gia vẫn được giữ tước vị sau khi kết hôn với thường dân để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nhưng chồng và con của họ không được trở thành thành viên hoàng gia.

Tại cuộc họp báo đầu tiên vào năm ngoái, khi được hỏi về tương lai và chuyện kết hôn, Hisahito cho biết ưu tiên hiện tại của anh là học tập. Anh cũng bày tỏ mong muốn có thời gian ra nước ngoài để mở rộng góc nhìn, gặp gỡ những người có xuất thân và nền văn hóa khác nhau.