Chân dung cựu Thủ tướng Canada giờ là bạn trai Katy Perry

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi lộ ảnh ôm hôn ngôi sao nhạc pop đình đám Katy Perry trên du thuyền ở California, Mỹ, vào ngày 11/10.

Ngay từ khi tin đồn hẹn hò rộ lên vào tháng 7, sự kết hợp này gây nhiều bàn tán vì hai nhân vật này dường như không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu về Justin Trudeau, việc qua lại với ngôi sao giải trí dường như là "truyền thống" gia đình.

Ông Justin Trudeau bị bắt gặp ôm hôn Katy Perry trên du thuyền. Ảnh: SWNS.

Justin Trudeau là ai?

Ông Justin Trudeau, tên đầy đủ là Justin Pierre James Trudeau, sinh ngày 25/12/1971 ở Ottawa, Ontario, Canada. Ông xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt. Cha ông là Pierre Trudeau, thủ tướng có thời gian phục vụ lâu thứ ba của Canada, với hơn 15 năm (từ 1968 đến 1984). Mẹ ông, Margaret Sinclair, được biết đến với vai trò nhà văn, diễn giả kiêm nhà hoạt động xã hội.

Ông là đứa trẻ thứ hai trong lịch sử Canada được sinh ra trong gia đình đương kim thủ tướng. Người đầu tiên là con gái út của Thủ tướng Canada đầu tiên John A. Macdonald (đương nhiệm1867-1873, 1878-1891). Hai em trai của ông Trudeau lần lượt giữ vị trí thứ ba và bốn.

Ông Pierre kết hôn muộn, ngoài 50 tuổi mới xây dựng gia đình với người vợ đầu kém 29 tuổi, bà Margaret. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài từ năm 1971 đến 1984, khi ông Pierre kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng.

Bà Margaret chuyển ra ngoài sau ly hôn, để lại ba con trai cho chồng cũ chăm sóc. Rời khỏi chính trị, ông Pierre mang theo con sống kín tiếng ở thành phố Montreal. Vì lẽ đó, ông Justin chịu nhiều ảnh hưởng từ cha hơn mẹ.

Ngoài 2 em ruột (em út mất sớm), ông còn có thêm 2 em cùng cha khác mẹ và 1 em cùng mẹ khác cha.

Ông Justin (đứng sau) chụp ảnh cùng mẹ và hai em trai. Ảnh: Liberal.ca.

Ông Justin lấy bằng Cử nhân Văn học tại Đại học McGill (Montreal) vào năm 1994. Ông cũng lấy bằng giáo dục tại Đại học British Columbia (Vancouver, Canada) vào năm 1998.

Công việc đầu tiên của ông Justin là giáo viên dạy tiếng Pháp ở trường trung học và dạy toán tiểu học ở Vancouver.

Năm 2000, ông được chú ý khắp toàn quốc với bài điếu văn hùng hồn, xúc động tại tang lễ của cha. Theo Britannica , ngay sau đó, Thủ tướng Canada lúc bấy giờ là Jean Chrétien tuyên bố có vị trí dành cho ông Justin trong Đảng Tự do Canada.

Đây là viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp chính trị lừng lẫy của ông Justin sau này. Tuy nhiên, phải đến năm 2008, ông mới chính thức có vị trí quan trọng trong đảng này.

Sau khi trở về Montreal vào năm 2002, ông Justin từng theo học ngành học kỹ thuật tại Đại học Montreal và thạc sĩ tại Đại học McGill nhưng đều bỏ dở.

Trong thời gian đó, ông làm việc tại đài phát thanh ở Montreal và từng phụ trách đưa tin về Thế vận hội Olympic 2004 ở Athens. Ông cũng tham gia diễn xuất trong loạt phim truyền hình ngắn The Great War (2007), đồng thời là người phát ngôn không nhận thù lao cho Hiệp hội Công viên và Thiên nhiên hoang dã Canada.

Ông còn đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Katimavik (2002-2006), tổ chức tình nguyện dành cho thanh niên trên toàn quốc do cha ông sáng lập vào năm 1977.

Ông Justin thời trẻ sở hữu ngoại hình lãng tử, rắn rỏi.

Ông Justin và cha. Ảnh: The Canadian Press.

Năm 2008, ông Justin nối gót cha mình dấn thân vào con đường chính trị. 5 năm sau đó, ông được bầu làm lãnh đạo đảng Tự do. Ông dẫn dắt đảng giành chiến thắng với chính phủ đa số, trở thành thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada vào năm 2015.

Từ ảnh hưởng của cha, ông Justin ủng hộ đa văn hóa, bình đẳng giới, quyền LGBTQ+ và chính sách mở cửa nhập cư. Ông cũng tích cực về chống biến đổi khí hậu, giảm khí thải carbon.

Trong thời gian đương chức, ông Justin nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế, không chỉ vì cách lãnh đạo thân thiện, hiện đại, mà còn bởi ngoại hình, phong thái và cách ăn mặc.

Ông cao 1,88 m, dáng người thể thao, khỏe mạnh và rắn rỏi. Ông được biết là giáo viên kiêm vận động viên đấm bốc nghiệp dư. Gương mặt điển trai được báo chí phương Tây ví von giống tài tử điện ảnh hơn chính trị gia.

Ngoại hình đẹp khiến mỗi bộ đồ khoác lên người ông đều hợp lý và thu hút. Lúc làm việc, ông chọn Âu phục lịch lãm, vừa vặn với cơ thể. Trong cuộc sống thường ngày, ông chuộng áo sơ mi xắn tay, đồ jeans và áo len cổ lọ, tạo cảm giác gần gũi.

Ông từng được nhiều tạp chí hàng đầu như CQ, Vogue hay Elle ... ca tụng là một trong những chính trị gia có gu ăn mặc gây ấn tượng nhất thế giới.

Vẻ ngoài giúp ông có được thiện cảm từ nhiều người cả ở Canada và các quốc gia khác. Không ít người gọi ông là “thủ tướng quyến rũ”. Tuy nhiên, theo một số nhà bình luận chính trị, diện mạo quá bắt mắt đôi khi làm lu mờ những cống hiến trong công việc.

Ông Justin giữ chức gần 10 năm trước khi tuyên bố từ chức vào tháng 3/2025, sau khi đảng Tự do chọn Mark Carney làm người kế nhiệm.

Ông Justin được cư dân mạng quốc tế gọi với biệt danh "thủ tướng quyến rũ". Ảnh: Britannica.

Đời sống tình cảm

Sở hữu ngoại hình và gia thế hàng đầu, đời sống tình ái của cựu Thủ tướng Canada lại khá đơn giản.

Vợ hiện tại của ông Justin là Sophie Grégoire (sinh năm 1975), làm công việc MC, phóng viên truyền hình và nhà hoạt động xã hội, từng làm việc cho kênh CTV và eTalk.

Hai người quen biết nhau từ nhỏ do Sophie là bạn học của em trai Justin, Michel Trudeau. Tuy nhiên, phải đến năm 2003, tình cảm giữa họ mới chớm nở sau khi tái ngộ tại sự kiện từ thiện.

Theo US Weekly , họ nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương. Lễ đính hôn và đám cưới lần lượt được tổ chức vào tháng 10/2004 và tháng 5/2005.

Họ có với nhau ba con, hai trai và một gái. Đó là Xavier James Trudeau (SN 2007), Ella-Grace Margaret Trudeau (SN 2009) và Hadrien Trudeau (SN 2014).

Gia đình Trudeau thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện quốc gia và lễ kỷ niệm, được xem là biểu tượng của sự gần gũi, năng động và hiện đại trong chính trường Canada.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn mỹ đó cuối cùng khép lại bằng thông báo chia tay vào tháng 8/2023.

"Sau nhiều cuộc trò chuyện ý nghĩa và khó khăn, chúng tôi quyết định chia tay. Chúng tôi vẫn là gia đình gắn bó, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau...", trích tuyên bố chung.

Trong podcast Next Question của Katie Couric sau đó, Grégoire chia sẻ: "Nó thực sự đau đớn. Nhưng cuộc sống luôn có những khoảng lặng. Chúng ta kịch tính hóa các mối quan hệ của mình vì chúng ta bất an, sợ bị bỏ rơi".

Trước khi đột ngột tuyên bố ly thân, cuộc hôn nhân của ông Justin và vợ Sophie được xem là kiểu mẫu của chính trường Canada. Ảnh: PA.

Hiện tại, cả hai chưa chính thức ly hôn, chỉ mới ly thân. Grégoire đã có mối quan hệ với bác sĩ phẫu thuật Marcos Bettolli ở Ottawa, trong khi Justin bị bắt gặp với Katy Perry.

Tạp chí People chỉ ra điểm trùng hợp giữa ông Justin và cha ruột là cả hai đều chia tay bạn đời vào cuối nhiệm kỳ thủ tướng.

So với con trai cả, đời sống tình ái của ông Pierre phong phú hơn. Trước khi kết hôn, ông được cho là qua lại với diễn viên/ca sĩ Mỹ Barbra Streisand. Bà Streisand thậm chí đưa chính trị gia quá cố vào cuốn hồi ký My Name Is Barbra (2023), trong đó tiết lộ bà bị ông thu hút thế nào và việc đấu tranh tâm lý để không bị cuốn đi quá xa.

Ngoài ra, ông Pierre cũng có thời gian mập mờ với nữ diễn viên Mỹ gốc Canada Margot Kidder, diễn viên Anh - Canada Kim Cattral... Năm 1988, nữ nghệ sĩ guitar người Canada Liona Boyd tiết lộ trong hồi ký có mối quan hệ kéo dài tám năm với ông Pierre Trudeau, trước cả khi ông ly hôn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Không chỉ cha, mẹ ông Justin nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các ngôi sao nhạc rock và người nổi tiếng khác.

Điều này làm tạp chí People đặt câu hỏi liệu ông Justin đang tiếp nối “truyền thống” gia đình.