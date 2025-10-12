Nữ NSND là giám đốc "đại náo" sân khấu Em Xinh Say Hi, Trấn Thành phải thanh minh vụ khoe của

Tối 11/10, Day 2 của concert Em Xinh Say Hi – Vạn Vật Đến Từ Em đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng ngàn khán giả tham dự.

Đảm nhận vai trò MC là Trấn Thành. Ngay từ khi xuất hiện, nam MC đã tạo sự kết nối và mang đến cảm giác gần gũi với khán giả. Anh hài hước nhắc lại lời một người hâm mộ dưới sân khấu: "Ai nói ạ? Đẹp trai quá à? Dạo này hay bị nghe câu này lắm nha".

Trấn Thành bị phát hiện khoe điện thoại mới.

Trấn Thành còn hỏi vui về ngoại hình của mình, nhắc lại kỷ niệm lần trước dẫn "Anh Trai Say Hi" cũng tại sân vận động Mỹ Đình và bị ví như "ông già Noel" vì mập. Lần này, dù không bị soi ngoại hình nhưng anh vẫn bị fan phát hiện "khoe của" khéo léo — đó chính là chiếc iPhone mới toanh.

Trước sự bắt bẻ của khán giả, Trấn Thành nói: "Không phải flex đâu, mà thay vì cầm giấy thì cầm cái này cho nó đẹp".

Bên cạnh phần giao lưu, các tiết mục biểu diễn của 30 Em Xinh Say Hi cũng khiến sân vận động Mỹ Đình liên tiếp bùng nổ bởi tiếng reo hò và hát theo của hàng nghìn khán giả.

Phần mở màn "Việt Nam Hơn Từng Ngày" do 30 Em Xinh trình diễn trong tà áo dài trắng mang đến hình ảnh thanh khiết, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào văn hóa Việt.

Các Em Xinh xuất hiện với áo dài.

NSND Thanh Ngoan.

Ở tiết mục "Duyên", khán giả thích thú trước sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ trẻ và NSND Thanh Ngoan – nữ nghệ sĩ từng là Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, hiện là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam. Ở tuổi 59, NSND Thanh Ngoan vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ trẻ trung, đầy sức sống trên sân khấu lớn. Bà chia sẻ: "Tất cả vì chữ duyên mà chúng ta gặp nhau ở đây, và cũng vì chữ duyên mà gặp khán giả hôm nay".

Phần biểu diễn "Em Chỉ Là" do Bích Phương, Muộii, Lyhan, Hoàng Duyên và Tăng Duy Tân thể hiện cũng khiến sân khấu bùng cháy. Đặc biệt, màn xuất hiện chung của Bích Phương – Tăng Duy Tân khiến khán giả reo hò gọi vui "Tăng Duy Phương." Dù chưa công khai mối quan hệ, cả hai vẫn giữ thái độ vui vẻ và chuyên nghiệp trên sân khấu.

Bích Phương...

... và Tăng Duy Tân bị cả vạn Em Xinh trêu.

Liên khúc "Solo Best 5" gồm các bản hit quen thuộc như "Dương Gian", "Lội Ngược Dòng", "Chu Kỳ Mới", "Rơi Tự Do" và "Ếch Ngoài Đáy Giếng" tiếp tục tạo ấn tượng mạnh. Dù gặp sự cố âm thanh, Phương Mỹ Chi vẫn bình tĩnh hoàn thành tiết mục trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt.

Day 2 cũng là sân khấu để các Em Xinh Say Hi thể hiện sự "ăn thua" với dàn Anh Trai Say Hi khi ra mắt ca khúc "Best of Luck" – sáng tác hoàn toàn mới do Orange, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Lamoon và Lyhan thể hiện. Bản nhạc được xem là lời tri ân gửi đến khán giả và ê-kíp đã đồng hành cùng hành trình của chương trình.

Ngoài ra, các ca khúc như "Từng", "RUN", "So Đậm", "Hề" và "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa"... cũng góp phần giúp đại tiệc âm nhạc trở nên trọn vẹn.

Các phần trình diễn ấn tượng.

Khép lại đêm diễn là "The Real Aura" – phần trình diễn chung của toàn bộ dàn nghệ sĩ. Clip hành trình của các Em Xinh được chiếu trên màn hình LED khiến nhiều khán giả xúc động. Trấn Thành chia sẻ: "30 Em Xinh hôm nay đã không còn là những cô gái dự thi năm nào, mà là những nghệ sĩ tự tin, mạnh mẽ, mang năng lượng tích cực đến khán giả".