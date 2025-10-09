Dàn Em Xinh Say Hi giao lưu cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, Bích Phương lại bị trêu

Tối 8/10, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ nữ thuộc lực lượng Công an Nhân dân đã tham gia chương trình giao lưu "Phụ nữ Công an Nhân dân và concert Em Xinh Say Hi – Vạn Vật Đến Từ Em". Sự kiện không chỉ là dịp kết nối giữa các chiến sĩ và nghệ sĩ mà còn góp phần tôn vinh những giá trị, tinh thần và sức ảnh hưởng của người phụ nữ Việt trong xã hội hiện đại, hướng tới chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các cán bộ chiến sĩ Công an và ekip tổ chức, dàn Em Xinh Say Hi... tại buổi giao lưu.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp xuất sắc của lực lượng nữ chiến sĩ Công an Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Bà cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Em Xinh Say Hi:

"Chương trình Em Xinh Say Hi đã gửi gắm một thông điệp xúc động về người phụ nữ. Bằng nghệ thuật, đã lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng và tạo nên những đổi thay tích cực trong cuộc sống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hiện nay. Các nghệ sĩ đã thể hiện vẻ đẹp, tinh thần và sức ảnh hưởng của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện đại.

Dù có khác biệt về vai trò, nhưng tôi tin chắc rằng, chúng ta đều chung một tinh thần: giàu lòng nhân ái, có trái tim yêu thương, nhưng rất mạnh mẽ, kiên cường và khát khao được cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân. Đó chính là giá trị bền vững và vĩ đại nhất của phụ nữ Việt Nam".

Thiếu tướng gửi lời chúc concert Em Xinh Say Hi tiếp tục là nhịp cầu lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Ban tổ chức Em Xinh Say Hi trao tặng 1 tỷ đồng để đồng hành cùng Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng do thiên tai.

Ngay sau phần phát biểu của Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, đại diện công ty sản xuất Vũ trụ Say Hi (chương trình Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi) cùng các nghệ sĩ đã trao tặng 1 tỷ đồng để đồng hành cùng Hội Phụ nữ Bộ Công an để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ trong thời gian vừa qua.

Đại diện chương trình Em Xinh Say Hi, ca sĩ Bích Phương cũng chia sẻ đầy cảm xúc: "Thật sự vô cùng xúc động và vinh dự khi tập thể chương trình Em Xinh Say Hi được gặp gỡ, giao lưu cùng những người phụ nữ là hiện thân của lòng dũng cảm, sự kiên định và hy sinh thầm lặng cho bình yên của Tổ quốc".

Phần giao lưu do Hội Phụ nữ Bộ Công an mang đến đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các thành viên chương trình Em Xinh Say Hi. Thông qua các phóng sự, chia sẻ và tiết mục biểu diễn, hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng Công an hiện lên vừa kiên cường, bản lĩnh vừa đầy nhiệt huyết với công việc. Các nữ chiến sĩ đã mang đến góc nhìn sinh động về những đóng góp thầm lặng của phụ nữ trên nhiều mặt trận – từ gìn giữ hòa bình quốc tế, trực tiếp chiến đấu đến tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của ngành.

Màn múa côn của các nữ chiến sĩ Công an Nhân dân...

...và một số phần giao lưu khác.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của buổi giao lưu là phần giới thiệu chương trình "Mẹ Đỡ Đầu" – hoạt động nhân văn do Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Chương trình thể hiện tinh thần của những người phụ nữ trong lực lượng Công an Nhân dân – vừa là những người mẹ trong gia đình, vừa là những "người mẹ" của cộng đồng, luôn sẵn sàng chăm sóc, bảo vệ và dìu dắt những mảnh đời kém may mắn.

Không khí biểu diễn sôi động với phần trình diễn đặc biệt từ nhóm Em Xinh Say Hi gồm Bích Phương, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ với ca khúc Cách (Yêu Đúng) Điệu.

Nhóm Bích Phương.

Trước khi biểu diễn, Bích Phương hài hước chia sẻ: "Nhóm chúng em là nhóm về bét nhiều nhất chương trình nhưng lại có ca khúc động viên tinh thần 'cố lên' trong cuộc sống nên chúng em nghĩa là về bét nhưng vẫn luôn cố lên thì vẫn có những kết quả rất là tốt ở phía sau, và rất là hy vọng thông điệp 'cố lên' của nữ hoàng sẽ mang lại không khí thật sôi nổi".

Sau màn chia sẻ của Bích Phương, phía dưới khán phòng vang lên nhiều tiếng hô "Tăng Duy Tân", "Tăng Duy Phương" khiến nữ ca sĩ ngượng ngùng nói: "Thôi đừng trêu em, em xấu hổ lắm".

Màn trình diễn của Pháo.

Các Em Xinh diễn tiết mục Easier.

Ngoài ra, tại buổi giao lưu còn có các tiết mục như Easier do MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Đào Tử A1J, Saabirose thể hiện, cùng hai tiết mục solo Ái Kỷ (Lâm Bảo Ngọc) và Đi Về (Pháo Northside). Các tiết mục mang thông điệp về sự kết nối, với phong cách âm nhạc hiện đại kết hợp vũ đạo ấn tượng.

Concert Em Xinh Say Hi – Vạn Vật Đến Từ Em sẽ diễn ra vào ngày 11/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn mang đến những tiết mục mới mẻ, được đầu tư sáng tạo và tràn đầy cảm xúc.