Thông tin về Ngân 98 vừa bị bắt

Ngày 13/10, thông tin DJ Ngân 98 bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" khiến dư luận xôn xao.

Đây là cú ngã lớn trong sự nghiệp của một gương mặt được xem là hiện tượng mạng tai tiếng bậc nhất showbiz Việt.

Ngân 98.

Từ cô gái Bình Định đến "hiện tượng mạng"

Võ Thị Ngọc Ngân sinh ngày 19/1/1998 tại Bình Định. Khi mới 19 tuổi, cô bắt đầu được biết đến qua những hình ảnh gợi cảm lan truyền trên mạng xã hội, gắn với biệt danh "hot girl ngực đẹp". Sự nổi tiếng của Ngân đến nhanh chóng, phần nhiều nhờ ngoại hình bắt mắt và phong cách thời trang táo bạo.

Theo Dân Việt, năm 2017, Ngân đăng ký tham gia cuộc thi Gương mặt thương hiệu (The Face Vietnam) nhưng rút lui giữa chừng vì lý do sức khỏe và áp lực. Cùng năm, cô tham gia phim "Xóm trọ thiên đường" của đạo diễn Dương Hoàng Vinh và xuất hiện trong MV của một số ca sĩ có tiếng.

Bước ngoặt đến năm 2019, khi Ngân theo học khóa DJ chuyên nghiệp của DJ Phúc Nelly và chính thức bước vào nghề sau hơn nửa năm rèn luyện. Kể từ đó, cô hoạt động chủ yếu trong các tụ điểm giải trí tại TP.HCM, dần được biết đến với nghệ danh DJ Ngân 98.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Tình yêu ồn ào và hình ảnh gây tranh cãi

Ngân 98 từng gây chú ý khi công khai yêu nhạc sĩ – ca sĩ Lương Bằng Quang, người hơn cô gần 20 tuổi. Mối tình của họ luôn phủ sóng mạng xã hội bởi những hình ảnh thân mật, phát ngôn thẳng thắn và cả các lần chia tay – tái hợp liên tiếp.

Cặp đôi còn thường xuyên bị chỉ trích vì phong cách quá phóng túng nhưng chính điều đó lại khiến họ duy trì được độ "hot" trong môi trường mạng.

Vào tháng 7/2024, Lương Bằng Quang thông báo đã đăng ký kết hôn với Ngân 98 vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau. Cặp đôi khoe nhiều bộ ảnh cưới, quấn quýt bên nhau.

Ngân 98 bị bắt.

Từ DJ sang kinh doanh – và con đường trượt dài

Ngoài hoạt động DJ, Ngân còn điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop. Cô thường xuyên livestream bán hàng, giới thiệu các sản phẩm giảm cân và chăm sóc da. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Công an TP.HCM, một số sản phẩm cô phân phối không có giấy phép lưu hành, được gắn mác "hàng tặng kèm" để lách luật.

VnExpress cho biết, các sản phẩm này được đặt gia công tại Hà Nội, sau đó vận chuyển về kho ở TP.HCM để đóng gói, phân phối trên mạng xã hội. Tiền thu từ việc bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, cuối cùng gom về tài khoản cá nhân của Ngân. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.