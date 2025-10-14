Bạn gái kém 36 tuổi của NSND Việt Anh bức xúc: "Tôi chụp lại hết rồi"

Mới đây, bạn gái của NSND Việt Anh – người được biết đến với biệt danh Chân Chân – đã đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc trên trang cá nhân, phản bác loạt tin đồn sai sự thật liên quan đến mối quan hệ của hai người.

Cô viết: "Ê nha! Người ta đang vui vẻ hạnh phúc luôn đó! Má nào đồn mắc mệt ghê! Mấy trang lá cải lá mít bớt dựng chuyện dùm cái! Trước giờ làm biếng nói tới không có nghĩa các bạn được phép tự biên tự diễn và xâm phạm quyền cá nhân của người khác để câu view, câu like nha! Nói lần này cũng như lần cuối! Nếu còn đăng nữa thì chuẩn bị tinh thần đóng phạt đi ha, tui đã chụp hết lại rồi, công an và an ninh mạng giờ truy các bạn nhanh lắm nhen, khỏi trốn!".

Chia sẻ của Chân Chân bạn gái NSND Việt Anh.

Dòng chia sẻ được Chân Chân đăng kèm hình ảnh vui vẻ, tình cảm bên NSND Việt Anh, như một cách khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc, gắn bó.

Trước đó, mối tình của NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi từng gây chú ý trên mạng xã hội. Dù chênh lệch tuổi tác lớn, song cả hai luôn thể hiện sự đồng điệu và trân trọng dành cho nhau. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, bạn gái trẻ là người mang lại cho ông niềm vui, năng lượng tích cực và chăm sóc ông tận tình trong cuộc sống.

NSND Việt Anh sinh năm 1958, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Nam. Ông ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như Mùi ngò gai, Đẻ mướn, Cô dâu đại chiến, Khi đàn ông có bầu... Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Việt Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhờ những đóng góp bền bỉ cho sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Hiện tại, NSND Việt Anh đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, bình yên bên bạn gái Chân Chân – người luôn đồng hành, chia sẻ và chăm sóc ông trong cả công việc lẫn đời thường.