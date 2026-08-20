"Chân dung" 4 màu sắc mới của iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max được trông đợi sẽ sớm trình làng với 4 màu sắc mới, trong đó Dark Cherry nổi bật với sắc đỏ rượu vang.

Khi nói đến những tin đồn về iPhone mới, người dùng thường quan tâm đến camera, chip xử lý hay các tính năng AI. Tuy nhiên, màu sắc cũng là một trong những chi tiết được chú ý nhất trước mỗi thế hệ iPhone.

Theo thông tin từ chuỗi cung ứng được Macworld công bố, Apple đang phát triển 4 màu cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max gồm Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray và Silver. Trong số này, Dark Cherry được xem là màu mới đáng chú ý nhất, thay thế vai trò của Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max dựa trên các tin đồn. (Ảnh minh hoạ: Zeera Wireless)

Các thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ và kế hoạch sản phẩm có thể thay đổi trước thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, những hình ảnh linh kiện và mô hình thử nghiệm xuất hiện thời gian qua tiếp tục củng cố khả năng Apple sẽ đưa một sắc đỏ trầm vào dòng iPhone Pro năm nay.

Silver: Lựa chọn an toàn

Silver là màu mang tính truyền thống và nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện trên iPhone 18 Pro.

Màu Bạc. (Ảnh minh hoạ: Foundry/Macworld)

So với những màu sắc nổi bật, bạc có lợi thế ở khả năng giữ được vẻ ngoài phù hợp trong thời gian dài. Đây cũng là lựa chọn dễ kết hợp với các thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple, đặc biệt khi MacBook Pro và nhiều sản phẩm khác của hãng vẫn chủ yếu sử dụng những tông màu trung tính.

Theo Macworld, iPhone 18 Pro có thể sử dụng mặt lưng kính mang sắc bạc thay vì trắng hoàn toàn. Cách xử lý này được kỳ vọng giúp mặt lưng và khung máy có sự liền mạch hơn về màu sắc.

Với người dùng thường giữ điện thoại trong nhiều năm hoặc không muốn thiết bị nhanh lỗi mốt, Silver vẫn là lựa chọn dễ cân nhắc nhất.

Dark Gray: Tông màu dành cho dòng Pro

Apple từng có nhiều thế hệ iPhone Pro sử dụng các màu đen hoặc xám đậm, nhưng lựa chọn này đã biến mất trên iPhone 17 Pro.

Màu Dark Gray. (Ảnh minh hoạ: Foundry/Macworld)

Theo thông tin rò rỉ, Apple đang cân nhắc đưa một màu tối trở lại trên iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng không phải màu đen thuần túy mà là Dark Gray, một sắc xám rất đậm.

Màu sắc này gợi nhớ đến Graphite từng xuất hiện trên iPhone 13 Pro. Đây cũng là một trong những màu được người dùng ưa chuộng nhờ vẻ ngoài kín đáo, cao cấp và ít gây chú ý.

Apple từng được đồn đoán phát triển màu Steel Gray cho iPhone 17 Pro, nhưng tùy chọn này cuối cùng không xuất hiện trên sản phẩm thương mại. Vì vậy, Dark Gray trên iPhone 18 Pro vẫn cần chờ thêm xác nhận trước khi có thể coi là phương án cuối cùng.

Một số nguồn gần đây cũng cho rằng Dark Gray có thể là tùy chọn gần với màu đen nhất trên iPhone 18 Pro, thay vì một phiên bản Black truyền thống.

Light Blue: Khác biệt nhưng không quá nổi bật

Light Blue là một trong những màu gây bất ngờ nhất trong danh sách rò rỉ.

Màu Light Blue. (Ảnh minh hoạ: Foundry/Macworld)

Apple từng sử dụng Sierra Blue trên iPhone 13 Pro vào năm 2021, nhưng những mẫu iPhone Pro sau đó chuyển sang các tông xanh đậm hơn như Pacific Blue hay Deep Blue.

Theo nguồn tin của Macworld, Light Blue trên iPhone 18 Pro sẽ có sắc độ nhẹ và mềm hơn những màu xanh từng xuất hiện gần đây. Điều này có thể giúp máy tạo cảm giác khác biệt mà không quá nổi bật như Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro.

Nếu người dùng không muốn chọn các màu xám hoặc bạc truyền thống nhưng cũng không thích một màu quá cá tính, Light Blue có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý.

Dark Cherry: Màu nhận diện của iPhone 18 Pro

Trong 4 tùy chọn được đồn đoán, Dark Cherry là màu được chú ý nhiều nhất.

Màu Dark Cherry. (Ảnh minh hoạ: Foundry/Macworld)

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Apple đang thử nghiệm một màu đỏ đậm cho iPhone 18 Pro. Thông tin từ Macworld cho thấy màu này có thể mang tên Dark Cherry và thiên về sắc đỏ rượu vang pha tím, thay vì đỏ tươi.

Sự khác biệt này khá đáng chú ý. Nếu Apple lựa chọn một màu đỏ tươi, dòng iPhone Pro có thể tiếp tục đi theo hướng màu sắc mạnh sau Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro. Ngược lại, Dark Cherry được cho là có vẻ ngoài trầm và sang trọng hơn, phù hợp với định vị của dòng Pro.

Macworld cho biết các bằng chứng thực tế xuất hiện sau bài viết rò rỉ ban đầu cũng tiếp tục cho thấy sự tồn tại của màu Dark Cherry. Một số hình ảnh linh kiện và mô hình thử nghiệm được cho là đã xuất hiện với sắc đỏ tương tự.

Nếu thiết kế iPhone 18 Pro không thay đổi quá lớn so với thế hệ hiện tại, màu sắc sẽ là một trong những cách rõ nhất để người dùng nhận ra đây là thế hệ iPhone mới. Theo đánh giá của Macworld, Dark Cherry vì vậy có khả năng trở thành màu nhận diện của iPhone 18 Pro, tương tự cách Cosmic Orange giúp iPhone 17 Pro nổi bật trong năm trước.

Apple ngày càng chú trọng màu sắc

Thông số kỹ thuật vẫn là yếu tố quan trọng khi Apple giới thiệu iPhone mới, nhưng màu sắc ngày càng đóng vai trò lớn trong cách hãng tạo dấu ấn cho từng thế hệ.

Một màu mới, đặc biệt là màu đặc trưng, giúp người dùng dễ nhận ra chiếc iPhone mới ngay cả khi thiết kế tổng thể không thay đổi quá nhiều. Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro là một ví dụ rõ ràng.

So với thế hệ trước, bảng màu được đồn đoán của iPhone 18 Pro có vẻ tiết chế hơn. Thay vì một màu cam nổi bật, Apple có thể chuyển sang những tông màu trưởng thành hơn như Dark Cherry và Dark Gray, bên cạnh Silver và Light Blue.

Trong đó, Silver phù hợp với người dùng thích sự an toàn, Dark Gray hướng tới nhóm yêu thích vẻ ngoài tối giản, còn Light Blue tạo thêm một lựa chọn trẻ trung cho dòng Pro.

Riêng Dark Cherry có thể là lựa chọn đáng chú ý nhất đối với những người muốn chiếc iPhone mới thực sự khác biệt về ngoại hình. Với sắc đỏ rượu vang pha tím, màu này vừa đủ nổi bật để tạo dấu ấn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài cao cấp đặc trưng của dòng Pro.

Tất nhiên, màu sắc vẫn là vấn đề mang tính cá nhân và Apple nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì nhiều lựa chọn để đáp ứng các nhóm người dùng khác nhau. Nhưng nếu những thông tin rò rỉ hiện tại chính xác, Dark Cherry nhiều khả năng sẽ là màu được nhắc đến nhiều nhất khi iPhone 18 Pro ra mắt.

Tham khảo Macworld