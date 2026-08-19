Thông báo tới người dùng iPhone: Nhận thông báo điện thoại bị hack đừng lướt qua, cũng không được xóa

Apple đã gửi một loạt thông báo cảnh báo mới đến người dùng ở 110 quốc gia.

Nếu iPhone của bạn đột nhiên thông báo rằng Apple đã phát hiện một cuộc tấn công phần mềm gián điệp nhắm vào thiết bị của bạn, đừng vội vuốt bỏ qua. Vào ngày 13/8, Apple đã gửi một loạt thông báo cảnh báo mới đến người dùng mục tiêu ở 110 quốc gia, nội dung là người dùng có thể đã bị nhắm mục tiêu riêng lẻ bởi phần mềm gián điệp tinh vi.

Công ty đã xác nhận các cảnh báo này là có thật sau khi người dùng bắt đầu đăng tải ảnh chụp màn hình lên mạng và thắc mắc liệu những tin nhắn đáng sợ đó có phải là một trò lừa đảo hay không.

Đây không phải là lời cảnh báo dành cho tất cả người dùng iPhone

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Trước khi bạn bắt đầu để ý đến chiếc iPhone của mình, hãy biết rằng hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nhận được cảnh báo này. Apple cho biết đây là cảnh báo có độ tin cậy cao dành cho những người mà họ tin rằng có thể đã bị nhắm mục tiêu riêng lẻ bởi phần mềm gián điệp đánh thuê. Công ty cho biết những cuộc tấn công này rất tốn kém, cực kỳ tinh vi và thường nhắm vào một số ít người cụ thể.

Vì vậy, việc thông báo xuất hiện ở 110 quốc gia không có nghĩa là đột nhiên 110 quốc gia đó tràn ngập iPhone bị xâm nhập.

Thông báo này là thật

Một số người dùng tỏ ra nghi ngờ vì những cảnh báo mới nhất trông khác so với các cảnh báo phần mềm gián điệp trước đây của Apple. Apple hiện đã xác nhận rằng thông tin này hoàn toàn là sự thật.

Tính đến năm 2026, công ty cho biết người dùng bị nhắm mục tiêu có thể nhận được cảnh báo trực tiếp trên iPhone của họ cũng như qua email từ Apple Threat Notifications. Hình thức chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị và phiên bản phần mềm.

Nếu bạn nhận được cảnh báo, bạn nên xác minh bằng cách đăng nhập vào tài khoản Apple của mình thay vì tin tưởng một cách mù quáng vào các liên kết hoặc hướng dẫn trong email.

Điều gì khiến phần mềm gián điệp lại trở nên đáng sợ đến vậy?

Đây không phải là phần mềm độc hại thông thường được tải xuống sau khi nhấp vào liên kết đáng ngờ "Bạn đã trúng iPhone!". Phần mềm gián điệp đánh thuê được thiết kế để âm thầm xâm nhập vào các mục tiêu có giá trị cao và thu thập thông tin từ thiết bị của họ. Một số cuộc tấn công có thể khai thác các lỗ hổng phần mềm mà không cần nạn nhân phải nhấp chuột vào bất cứ thứ gì.

Tấn công không cần nhấp chuột có thể xâm nhập thiết bị mà nạn nhân không cần mở liên kết, tải ứng dụng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào đáng ngờ.

Một khi phần mềm gián điệp xâm nhập vào thiết bị, kẻ tấn công có thể truy cập vào các thông tin liên lạc nhạy cảm và các thông tin khác - thậm chí cả dữ liệu được xử lý thông qua các ứng dụng nhắn tin được mã hóa.

Ảnh: Yahoo

Apple đã gửi những cảnh báo này trong nhiều năm qua

Đây không phải là cảnh báo phần mềm gián điệp đầu tiên của Apple. Công ty bắt đầu gửi thông báo về mối đe dọa từ năm 2021 và cho biết đã thông báo cho người dùng tại hơn 150 quốc gia kể từ đó. Đợt cảnh báo mới nhất bao gồm 110 quốc gia.

Apple cũng nhấn mạnh rằng việc nhận được thông báo không nhất thiết có nghĩa là thiết bị đã bị xâm nhập thành công.

Mặc dù đó vẫn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc điện thoại của bạn đã bị hack thành công. Vì vậy, nếu bạn nhận được cảnh báo như vậy, đừng hoảng sợ. Đồng thời, bạn cũng cần phải xem xét một cách nghiêm túc.

Apple khuyến nghị nên cập nhật thiết bị thường xuyên và bật Chế độ Khóa (Lockdown Mode), một tính năng bảo mật được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu các cuộc tấn công của các phần mềm gián điệp cực kỳ tinh vi. Các chuyên gia bảo mật cũng khuyên bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp nếu nhận được cảnh báo, đặc biệt nếu thiết bị được sử dụng cho công việc nhạy cảm.

Và đừng vội xóa dữ liệu hoặc vứt bỏ điện thoại nếu đó là thiết bị công việc hoặc có khả năng bị xâm phạm. Việc bảo quản thiết bị rất quan trọng đối với các chuyên gia an ninh khi điều tra những gì đã xảy ra.

Theo Greekspin