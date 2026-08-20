Lưu ý đặc biệt dành cho người dùng Samsung: Kiểm tra xem màn hình của bạn có xuất hiện dấu chấm không?

Chấm này có thể nhấp nháy khi đang sử dụng.

Bản chất của những chấm sáng bí ẩn trên màn hình

Khi sử dụng điện thoại Samsung, đặc biệt là thực hiện các cuộc gọi thoại hoặc kích hoạt tính năng nhận diện khoảng cách, nhiều người dùng bất ngờ phát hiện một hoặc nhiều chấm sáng nhỏ liên tục nhấp nháy ở khu vực giáp viền trên màn hình. Hiện tượng này thường xảy ra ở môi trường ánh sáng yếu, khi màn hình đặt ở độ sáng thấp hoặc khi nhìn thiết bị từ một góc nghiêng nhất định. Nhiều phản ánh cho rằng đây là dấu hiệu của việc tấm nền hiển thị bị lỗi điểm ảnh hoặc gặp sự cố chập cháy linh kiện bên trong.

Tuy nhiên, sự thật kỹ thuật hoàn toàn trái ngược với những lo ngại trên. Cần phải phân biệt rõ ràng giữa các chấm nhấp nháy này với biểu tượng chấm màu xanh lá cây xuất hiện ở góc trên màn hình. Chấm xanh lá cây là chỉ báo bảo mật mặc định trên hệ điều hành Android, có nhiệm vụ thông báo cho người dùng biết khi có một ứng dụng bất kỳ đang truy cập trực tiếp vào camera hoặc micro. Trong khi đó, các chấm sáng nhỏ nhấp nháy ở cạnh trên lại xuất phát từ cơ chế vận hành của cảm biến tiệm cận được thiết kế ẩn dưới lớp kính hiển thị.

Hiện tượng này gắn liền với bước chuyển mình về ngôn ngữ thiết kế của Samsung kể từ dòng Galaxy S10. Đây là thế hệ smartphone đầu tiên mà hãng công nghệ Hàn Quốc áp dụng giải pháp đưa toàn bộ cảm biến tiệm cận xuống bên dưới tấm nền hiển thị nhằm mở rộng tối đa không gian mặt trước.

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Qua các dòng máy tiếp theo như Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S23 hay dòng Galaxy S25 FE, số lượng và hình thái của các chấm sáng nhấp nháy có sự thay đổi rõ rệt, từ hai chấm nhấp nháy, bốn chấm nhỏ cho đến ba đốm sáng mang sắc xanh nhạt tùy thuộc vào từng kết cấu phần cứng cụ thể.

Cơ chế vận hành

Để hiểu rõ nguồn gốc của các chấm nhấp nháy, cần nhìn lại cách thức bố trí linh kiện trên smartphone qua các thời kỳ. Trước khi xu hướng màn hình tràn viền trở nên phổ biến, cảm biến tiệm cận luôn được đặt ở phần viền đen phía trên màn hình. Khi kiến trúc màn hình vô cực xuất hiện và viền màn hình bị thu hẹp đến mức tối đa, các kỹ sư buộc phải di chuyển cảm biến này ra đằng sau tấm nền hiển thị để đảm bảo tính thẩm mỹ cho thiết bị.

Cảm biến tiệm cận dưới màn hình vận hành dựa trên nguyên lý phát và nhận tia hồng ngoại. Nhằm xác định xem điện thoại có đang được áp sát vào tai người dùng hay không, bộ phát ẩn đằng sau màn hình sẽ liên tục phát ra các xung tia hồng ngoại xuyên qua tấm nền. Khi các tia này va chạm với khuôn mặt hoặc tai của người dùng, chúng sẽ bật ngược trở lại và được bộ thu quang học ghi nhận. Dựa trên cường độ và thời gian phản xạ của tín hiệu, hệ thống sẽ lập tức ra lệnh tắt màn hình để tránh việc vô tình chạm má làm gián đoạn cuộc gọi.

Do bản chất của màn hình hiện đại là phải đảm bảo cho tia hồng ngoại xuyên qua, trong một số điều kiện quan sát nhất định, mắt người có thể vô tình nhìn thấy hoạt động phát tia hồng ngoại này dưới dạng những chấm nhỏ nhấp nháy liên tục ở cạnh trên thiết bị. Hiện tượng này hoàn toàn là một tác dụng phụ kỹ thuật tự nhiên của cảm biến tiệm cận trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hoàn toàn không phải là lỗi nhà sản xuất hay dấu hiệu hư hỏng phần cứng.

Xu hướng cải tiến công nghệ

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Theo phản hồi chính thức từ Samsung trong các tài liệu hỗ trợ kỹ thuật, các chấm sáng nhấp nháy gây ra bởi cảm biến tiệm cận được xác nhận là một phần trong chu trình vận hành chuẩn của thiết bị. Vì nhà sản xuất không coi đây là một sự cố hỏng hóc, sẽ không có bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào được phát hành nhằm khắc phục hay triệt tiêu hiện tượng này. Người dùng các dòng máy ghi nhận hiện tượng trên không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm quen với đặc tính thiết kế này trong suốt quá trình sử dụng.

Mặc dù vậy, công nghệ đóng gói màn hình và tối ưu hóa linh kiện của Samsung đã có những bước tiến lớn theo thời gian. Trên các dòng sản phẩm cao cấp thế hệ mới như Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra hay Galaxy S26 Ultra, khả năng che giấu cảm biến dưới tấm nền đã được hoàn thiện tới mức gần như hoàn hảo. Mắt thường hầu như không thể phát hiện ra bất kỳ đốm sáng hay chấm nhấp nháy nào trong điều kiện vận hành thực tế, ngoại trừ một số trường hợp thiết bị đã qua sửa chữa hoặc thay thế màn hình không chính hãng khiến khoảng cách cấu trúc bị biến dạng.

Sự xuất hiện của những chấm sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại Samsung hoàn toàn là một hiện tượng vật lý bình thường, minh chứng cho hoạt động ổn định của cảm biến tiệm cận ẩn dưới tấm nền. Người dùng có thể hoàn toàn yên tâm tiếp tục sử dụng thiết bị mà không cần lo ngại về các rủi ro hư hỏng màn hình.