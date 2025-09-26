Chấn động vụ chủ tịch tập đoàn tổ chức tiệc 'tuyển phi' có nhiều nghệ sĩ, người mẫu

Ngày 25/9, truyền thông Hàn Quốc rúng động khi tờ Dispatch công bố loạt bằng chứng cáo buộc ông Lee Jae Hyun, chủ tịch Tập đoàn CJ, đã nhiều lần tổ chức những buổi “tiệc DJ riêng tư” với sự tham gia của các nữ khách mời trẻ đẹp. Tất cả đều được trả tiền.

Từ “lò sản sinh” idol đến những buổi tuyển chọn bí mật

Điều nghịch lý là CJ từ lâu đã được coi là “lò sản sinh” các chương trình tìm kiếm tài năng. Tập đoàn này đã tổ chức 34 show tuyển chọn, từ Superstar K , Produce 101 , Idol School , Girls Planet đến Boys Planet , khai sinh ra những nhóm thần tượng đình đám như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kep1er, ZeroBaseOne.

Thế nhưng, sau ánh đèn sân khấu, chính chủ tịch tập đoàn cũng tổ chức những buổi “tuyển chọn” riêng cho các bữa tiệc bí mật, nơi quy tụ gái tiếp khách quán bar, streamer, người mẫu mạng hay nghệ sĩ.

CJ là tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc, kinh doanh đa lĩnh vực, bao gồm giải trí, đứng sau nhiều game show đào tạo thần tượng ở Hàn Quốc.

Theo điều tra của Dispatch , các cô gái muốn góp mặt trong những buổi tiệc này phải trải qua một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, tương tự các vòng audition trong những chương trình tìm kiếm tài năng Kpop mà CJ Entertainment từng sản xuất.

Thông thường, họ nhận được tin nhắn từ “quản lý casting” với lời mời tham gia tiệc tại rooftop lounge ở Cheongdam, diễn ra từ 16-18h. Thù lao đưa ra dao động từ 1,5-2 triệu won (khoảng 1.000-1.400 USD). Người được mời chỉ cần đến, nghe nhạc DJ, ăn uống và tận hưởng bữa tiệc.

Một người cung cấp thông tin, được Dispatch gọi là “A”, chia sẻ: “Tôi từng tham dự một trong những buổi tiệc đó. Mọi thứ được tổ chức bí mật đến mức khiến tôi liên tưởng như đang thực hiện một nhiệm vụ ngầm trong phim ‘007’”.

Quy trình sàng lọc tiếp tục diễn ra khi khách mời phải gặp mặt trực tiếp tại quán cà phê ở Cheongdam-dong. Theo lời kể của một nhân chứng khác, “B”, khoảng 4-6 người được gọi đến cùng lúc, sau đó quản lý casting chỉ mất vài phút để đánh giá gương mặt, chiều cao, vóc dáng. Toàn bộ buổi gặp chỉ kéo dài 2-3 phút và những trao đổi tiếp theo đều thực hiện qua KakaoTalk.

Địa điểm các cô gái được hẹn tới. Ảnh: Dispatch.

Nếu vượt qua vòng đầu tiên, khách mời sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết. Trong tin nhắn, quản lý casting yêu cầu: “Ngày mai, hãy đến địa chỉ Dosan-daero XXX, tòa nhà OO, tầng 1X trước 2h30 chiều. Không có quy định bắt buộc về trang phục, nhưng bạn cần mặc đẹp. Nhiều khách chọn đồ đen. Nếu có đôi chân đẹp, hãy mặc quần tất đen. Chủ tịch thích vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Bắt buộc mang giày cao gót ít nhất 9 cm. Không được buộc tóc”.

Tuy nhiên, địa chỉ ban đầu thực chất lại là phòng khám da liễu đã đóng cửa, nơi những người được chọn phải làm xét nghiệm COVID-19 trước khi tiếp tục nhận điểm đến tiếp theo. Sau bệnh viện là phòng tranh, rồi đến một cửa hàng thời trang. Cuối cùng, căn phòng tiệc trên tầng thượng của tòa nhà. Toàn bộ hành trình được thay đổi liên tục.

Tiệc thác loạn và bê bối chấn động dư luận

Một nhân chứng khác, “D”, cho biết từng được mời vài lần nhưng không lọt vào danh sách “khách cố định”: “Bạn tôi đi cùng lại được chọn làm tình nhân của ông ấy, không phải nhảy. Cô ấy bảo khi đã trở thành khách cố định, bạn sẽ được mời dự những bữa tiệc khác vào tối thứ Sáu, tham gia các chuyến du lịch riêng. Tôi nghe nói chỉ cần đi 3 ngày đã được trả tới 10 triệu won (khoảng 7.000 USD)”, người này kể.

Dispatch cho biết họ đã điều tra vụ việc trong vòng hai tháng, gặp gỡ tám nguồn tin, qua đó dựng lại kịch bản một buổi tiệc điển hình. Trước tiên, khách mời phải giao nộp điện thoại. Khi ông Lee Jae Hyun xuất hiện, mọi người lập tức đứng dậy. Sau màn trò chuyện ngắn, các cô gái lần lượt lên sân khấu nhảy múa gợi dục, theo mô tả của nhân chứng là “nhảy 19+, giống những màn trình diễn kiếm tiền trực tuyến của các BJ”.

Ông Lee Jae Hyun - Chủ tịch Tập đoàn CJ. Ảnh: Yonhap.

Sau đó, khách được yêu cầu cổ vũ cho Lee Jae Hyun khi ông trực tiếp làm DJ. Buổi tiệc tiếp tục với bữa tối do một đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị. Trước khi ra về, mỗi khách đều nhận phong bì tiền mặt, trong khi cô gái có màn nhảy gợi cảm nhất sẽ ở lại cùng Lee Jae Hyun.

Có nguồn tin cho biết mỗi buổi tiệc như vậy ngốn ít nhất 20 triệu won (hơn 14.000 USD), và ông Lee có thể tổ chức nhiều buổi chỉ trong một tuần.

Thông tin này lập tức gây chấn động dư luận bởi CJ Corporation từ lâu được biết đến như tập đoàn đa ngành tầm cỡ toàn cầu. Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu thực phẩm Bibigo với các sản phẩm đông lạnh, chuỗi cửa hàng Olive Young, các kênh truyền hình tvN, Mnet, nền tảng streaming TVING, công ty sản xuất phim Studio Dragon cùng hàng loạt chương trình giải trí đình đám.

Cùng ngày, cổ phiếu CJ giảm 3% sau tin sốc về đời tư của Chủ tịch Lee Jae Hyun. Hiện tại, cả CJ Corporation lẫn ông Lee Jae Hyun vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về cáo buộc gây tranh cãi này.