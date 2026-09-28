HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chậm nhận tờ rời BHXH có ảnh hưởng đến trợ cấp thất nghiệp?

chinhphu.vn
|

Bà Khánh Trinh (TPHCM) chấm dứt hợp đồng lao động với công từ ngày 15/5/2026 và làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Theo thông tin bà Trinh nhận được từ công ty, hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH của bà đã được gửi đến cơ quan BHXH, đồng thời công ty đã nhiều lần liên hệ cập nhật tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Trinh cho rằng, việc chưa nhận được tờ rời BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà.

Bà Trinh đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và hỗ trợ bà hoàn tất thủ tục để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ dữ liệu quản lý, quá trình tham gia BHXH của bà Trinh từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2026 đã được BHXH cơ sở Chánh Hưng tiếp nhận và thực hiện xác nhận sổ BHXH theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Ngày 15/7/2026, bà Trinh đã nhận đầy đủ tờ rời sổ BHXH. Hiện nay, bà đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 122692/QĐ-SNV-TCTN ngày 03/8/2026 của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều tuyệt đối không được làm với bảo hiểm hưu trí bổ sung của người lao động
Tags

BHXH

trợ cấp thất nghiệp

bảo hiểm xã hội

tham gia BHXH

chính sách

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại