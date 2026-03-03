Khi bệnh tật ập đến, tiền bạc thường trở thành phép thử khắc nghiệt nhất đối với tình thân. Đặc biệt trong những gia đình có nhiều thế hệ, mỗi quyết định liên quan đến tài sản không chỉ là con số mà còn gắn với trách nhiệm, thể diện và sự cân bằng mong manh giữa các mối quan hệ.

Người cha đến từ Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau một lần thở oxy tại nhà, ông bất ngờ gượng dậy, yêu cầu con gái đưa mình ra ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền. Cô lặng lẽ đỡ cha đi, không hỏi nhiều.

Tại quầy giao dịch, người cha run rẩy đưa cuốn sổ tiết kiệm cho nhân viên, giọng yếu ớt: "Giữ lại 50.000 NDT (khoảng 191 triệu đồng) để chữa bệnh, còn lại chuyển hết cho con trai tôi". Cô con gái sững người vài giây. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cha, cô quay sang nói rõ ràng với giao dịch viên: "Chuyển toàn bộ sang tài khoản đứng tên tôi".

(Ảnh minh hoạ)

Khi thủ tục hoàn tất, hai cha con rời ngân hàng trong im lặng. Suốt dọc đường, người cha không nói một lời. Bàn tay cầm biên lai của cô con gái ướt đẫm mồ hôi. Cô biết, trong lòng cha lúc này có lẽ đang nghĩ rằng gia đình đã rạn nứt, rằng con gái đang tranh giành phần với em trai.

Cô dìu cha đi từng bước chậm chạp. Mỗi bước chân ông nặng nề như kéo theo cả gánh lo lắng. Về đến nhà, ông ngồi xuống ghế, thở dốc rồi khàn giọng hỏi vì sao cô lại làm vậy. Cô không trả lời ngay, trước tiên, cô rót cho cha một cốc nước ấm, chờ ông uống vài ngụm rồi mới chậm rãi giải thích.

Cô hiểu rõ hoàn cảnh của em trai. Từ khi lập gia đình, toàn bộ tài chính trong nhà đều do vợ em quản lý, em trai hầu như không có khoản tiền nào tự quyết. Cách đây không lâu, em từng lén tìm chị, nói rằng cha cần tiền chữa bệnh, muốn rút một phần. Nhưng mỗi lần nhắc đến, vợ lại nổi giận, cho rằng con cái phải đi học, nhà còn khoản vay mua nhà phải trả, không thể động đến tiền tiết kiệm.

Cô cũng hiểu vì sao cha nhất quyết phải chuyển tiền ngay lúc này. Ông sợ nếu mình ra đi, con trai không có chút tiền trong tay, sang nhà thông gia sẽ khó ngẩng đầu. Ông muốn để lại cho con trai một khoản phòng thân, như cách nhiều người cha vẫn âm thầm lo cho "thể diện" của con trước gia đình bên vợ.

Nhưng điều người cha không biết là nếu số tiền ấy thực sự được chuyển thẳng cho em trai, chỉ vài ngày sau có thể sẽ bị con dâu lấy đi. Khi đó, khoản tiền không còn nằm trong sự chủ động của em trai, càng khó đảm bảo dùng đúng vào việc cần thiết, nhất là việc chữa bệnh hay hỗ trợ lâu dài cho gia đình.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày ở ngân hàng, nhìn bàn tay cha run rẩy đặt lên sổ tiết kiệm, lòng cô đau thắt. Cô hiểu nỗi lo của cha, cũng hiểu sự bất lực của em trai. Khi yêu cầu nhân viên ngân hàng chuyển toàn bộ toàn bộ số tiền, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giữ được số tiền này, để sử dụng đúng lúc, đúng cách.

Trên đường về, cô không giải thích. Cô biết cha đang buồn, thậm chí có thể thất vọng. Vài ngày sau, khi sức khỏe cha tạm ổn hơn, cô mang sổ tiết kiệm đến bên giường. Cô chỉ vào số tiền còn nguyên vẹn, nói rằng mình chưa hề động đến một đồng nào. Toàn bộ số tiền đã được chuyển sang một thẻ riêng, mật khẩu là ngày sinh của em trai.

Cô cũng nói đã trao đổi với em trai rằng sau này mỗi tháng sẽ rút ra một khoản nhỏ từ đây, nói là tiền cha để lại cho cháu mua sắm hoặc chi tiêu cần thiết. Như vậy, phía em dâu cũng khó phản đối, còn em trai vẫn có thể chủ động phần nào. Nghe xong, người cha sững lại, ông nhìn con gái rất lâu, vành mắt dần đỏ lên. Ông hé môi như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Khi khép mắt lại, nơi khóe mắt, nước mắt đã lăn dài.

Trong nhiều gia đình, tiền bạc dễ trở thành nguồn cơn cho hiểu lầm. Cha mẹ lo cho con theo cách của mình; con cái bảo vệ gia đình theo cách của mình. Nếu thiếu đối thoại, những hành động xuất phát từ yêu thương có thể bị nhìn nhận thành ích kỷ.

Người cha muốn giữ thể diện và sự an toàn cho con trai. Người con gái muốn bảo toàn tài sản và sự chủ động cho cả nhà. Hai suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung một điểm là đều hướng về gia đình. Gia đình vì thế không chỉ cần tình thương, mà còn cần sự thấu hiểu và cách hành xử khéo léo.

Theo Sohu