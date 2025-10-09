Mới đây, trên TikTok xuất hiện một đoạn video ngắn ghi lại cảnh bán bánh khoai khiến dân mạng "đứng hình" ngay từ những giây đầu tiên. Clip thu hút hơn 11,8 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn, nhưng không phải vì món ăn hấp dẫn hay tay nghề điêu luyện của người bán - mà bởi một hành động kỳ lạ và khó tin ngay giữa lúc chế biến.

Trong video, khung cảnh trông hết sức bình thường - một quầy bánh khoai vỉa hè với chảo dầu sôi sùng sục, bột và khoai được trộn sẵn trong một chiếc chậu nhôm đặt ngay dưới đất. Người bán là một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thấp, tay thoăn thoắt múc từng vốc bột bằng chính bàn tay trần mà không cần dụng cụ. Những tưởng điều này đã đủ khiến dân mạng hết hồn, nhưng rồi, chỉ vài giây sau, người xem chứng kiến một cảnh tượng "khó đỡ": anh ta bất ngờ đưa tay múc bột, chà mạnh vào... nách của chính mình, rồi mới thả phần bột đó vào chảo dầu đang sôi.

Khoảnh khắc này khiến người xem đồng loạt "há hốc", không tin nổi vào mắt mình. Nếu chỉ nhìn lúc bánh đang rán vàng ruộm trong chảo, có lẽ chẳng ai ngờ rằng trước đó, nó đã trải qua một "công đoạn" đặc biệt đến mức... không dám nghĩ tiếp.

Đoạn video được cho là quay tại Ấn Độ, nơi vốn nổi tiếng với nhiều clip ẩm thực đường phố độc lạ. Tuy nhiên, "màn trình diễn" này vượt xa giới hạn hài hước, khiến phần lớn cư dân mạng cảm thấy "sốc văn hoá" thực sự.

Phía dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến để lại với đủ mọi cảm xúc:

- "Cả đời này sao tôi dám ăn món ấy nữa?"

- "Anh ta thật sự làm như thế á? Tôi tưởng nhìn nhầm cơ."

- "Đang ăn cơm mà nhìn cái clip này hết nuốt nổi."

- "Trước có bánh kẹp nách, giờ có bánh chà nách luôn hả trời?"

Một số người còn hài hước bình luận rằng chỉ cần nhìn qua một lần là "tự động giảm cân", vì không còn dám nghĩ đến chuyện ăn đồ chiên rán trong ít nhất một tuần.

Tuy vậy, giữa "cơn bão" phản ứng, nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây chỉ là một clip dàn dựng để câu view, bởi khó có thể tin một hàng quán thật lại có hành động mất vệ sinh đến vậy. Không ít người từng chứng kiến các clip ẩm thực "gây sốc" tương tự trước đây cũng được dựng lên để gây chú ý, khiến người xem bàn tán và chia sẻ.

Dù thật hay dàn dựng, đoạn video vẫn khiến cộng đồng mạng rùng mình mỗi khi nhắc lại. Một bài học nhỏ được rút ra sau vụ việc này: đôi khi, điều khiến món ăn "hot" trên mạng không hẳn đã nằm ở hương vị - mà ở những thứ khiến người ta... mất ngủ vì sợ.

(Nguồn: TikTok @nika.king93)

