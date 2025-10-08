Mới đây, một sự việc đau lòng đã được phát hiện ở Singapore, khiến những người hàng xóm không khỏi ám ảnh. Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào thứ Hai, mồng 6/10 vừa qua tại Khu Phát triển Nhà ở Sengkang (HDB).

Thấy chất lỏng lạ ngấm xuống trần nhà, gia chủ báo cảnh sát và phát hiện sự thật ám ảnh

Theo Shin Min Daily News, cư dân của một căn hộ bỗng nhận thấy nhà mình có mùi hôi thối bất thường và một chất lỏng màu nâu đỏ rò rỉ từ trần nhà, rơi xuống sàn nên đã báo cảnh sát.

Vào khoảng 1 giờ chiều, khi cảnh sát có mặt tại tầng 8, Tòa nhà 324D, Đường Đông Sengkang thì cũng là lúc bí mật được làm sáng tỏ.

Khi ập vào căn hộ, họ đã tìm thấy thi thể của 2 cha con. Thi thể của người đàn ông được tìm thấy trong phòng ngủ, trong khi thi thể của con gái ông được phát hiện gần cửa chính phòng khách.

Ngay sau đó, cảnh sát đã phong tỏa một số khu vực hành lang, và một số cảnh sát được nhìn thấy đang làm nhiệm vụ bên ngoài căn hộ.

Chất lỏng có màu nâu ngấm xuống trần và rỏ xuống sàn của căn hộ của người ở tầng dưới.

Con trai của người phát hiện ra sự việc, họ Zeng (phiên âm), nói với Shin Min rằng anh nhận được cuộc gọi từ người mẹ 70 tuổi của mình vào khoảng 6 giờ sáng ngày 6 tháng 10, thông báo về chất lỏng và mùi hôi thối bất thường. Khi anh đến căn hộ của mẹ vào khoảng 9 giờ sáng hôm đó, anh đã dùng giấy ăn giúp bà lau sạch chất lỏng bằng tay không.

"Chất lỏng màu đỏ rất dính dớp và có mùi rất khó chịu", Zeng nói. Anh cho biết sau đó anh đi làm, nhưng khi anh gọi lại cho mẹ, bà nói với anh rằng mùi hôi ngày càng nồng nặc. "Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi quyết định gọi cảnh sát", Zeng nói tiếp.

Hiện mẹ anh Zeng đã chuyển ra ngoài và sẽ tạm thời ở cùng anh trong khi chờ đợi việc dọn dẹp được sắp xếp.

Thông tin từ phía cảnh sát

Trả lời câu hỏi của tờ Mothership, cảnh sát Singapore xác nhận họ đã được báo cáo về một vụ tử vong bất thường tại khu nhà 324D Sengkang East Way vào khoảng 1 giờ 35 phút chiều ngày 6/10.

Một người đàn ông và một phụ nữ 47 tuổi được cho là con gái của người này được phát hiện nằm bất động trong căn hộ và được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường.

Hàng xóm cho biết 2 cha con sống rất khép kín, không giao tiếp với họ bao giờ.

Theo tờ Shin Min, thi thể người đàn ông đã bị phân hủy nghiêm trọng và cần phải tiếp tục xác định danh tính. Cảnh sát đang tiến hành điều tra. Hàng xóm cho biết hai cha con người phụ nữ này sống rất khép kín, hầu như không liên hệ với họ nên khi không thấy sự xuất hiện của họ, người ta cũng không nghi ngờ gì.

Một người hàng xóm, một phụ nữ 51 tuổi họ He, nói với Shin Min rằng căn hộ nơi phát hiện ra các thi thể ban đầu là nơi sinh sống của một gia đình ba người. Tuy nhiên, bà đã không còn gặp người phụ nữ lớn tuổi này từ năm 2017 và cho rằng người này có thể đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác.

Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra.

Bà He cho biết kể từ đó, chỉ có hai cha con sống ở đó và hai cha con hiếm khi nói chuyện với hàng xóm. Bà nói thêm rằng người cha rất ít nói và luôn mặc quần đùi, đeo khẩu trang và đội mũ khi ra ngoài, và bà luôn thấy ông trở về nhà với hai gói gạo.

"Tôi đã chào ông ấy trước, nhưng ông ấy phớt lờ tôi. Lần cuối cùng tôi gặp ông ấy là vào khoảng tháng 7, và lần cuối tôi gặp con gái ông ấy là vào dịp Tết Nguyên đán", bà He chia sẻ.

Một người hàng xóm khác, ông Jia Lan, 69 tuổi cũng cho biết hai bố con sống khép kín và lần cuối ông gặp họ là vào cuối tháng 8 năm nay. Ông mô tả người cha khỏe mạnh, nhưng cho biết con gái ông được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ông nói thêm rằng khi cảnh sát đến, họ hỏi ông có nghe thấy tiếng cãi vã hay ồn ào nào từ căn hộ không, nhưng cả ông và vợ đều không nghe thấy gì.

Hàng xóm của 2 cha con cũng nói với Shin Min rằng đôi khi người ta thấy cô con gái nói chuyện và cười một mình, và thường tránh mặt người khác trong thang máy. Một người dân kể: "Tôi nhớ có lần khi tôi đang làm việc ở nhà, cô ấy thấy tôi mở cửa và vội vã bỏ chạy."

Ông Jia Lan cho biết thêm rằng cô con gái thường vỗ tay và hát trước thang máy, và ông đã thấy cô này lang thang vô định qua đường nhiều lần. Ông nói rằng ngoài việc đó ra, hai cha con ông chưa bao giờ gây rối trật tự trong khu nhà.

Shin Min cho biết một số người hàng xóm đã ngửi thấy mùi hôi thối từ khoảng một tháng trước.

Một người hàng xóm 75 tuổi, họ Ceng, cho biết gần đây bà ngửi thấy mùi giống mắm tôm lên men, và chính quyền đã đến kiểm tra vài tuần trước. Một cư dân khác, sống ở tầng 10, cho biết mùi hôi trở nên nồng nặc hơn hẳn trong vài ngày qua, khiến bà phải đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Ông Jia Lan cũng nói thêm rằng tháng trước ông đã nhận được tờ rơi từ chính quyền, hỏi xem ông có ngửi thấy mùi gì bất thường không.

Gia Linh (Theo Mothership)