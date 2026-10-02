“Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Cha mẹ bạn sẽ luôn hỏi bạn rằng: 'Tại sao con chỉ được 98 điểm môn Toán? 2 điểm nữa đi đâu rồi?', CEO Nvidia Jensen Huang nói.”

Quan điểm 'sốc' của ông chủ Nvidia

Sinh năm 1963 tại Đài Loan (Trung Quốc), CEO Nvidia Jensen Huang có tên tiếng Trung là Hoàng Nhân Huân. Ông lớn lên trong một gia đình không khá giả nhưng đặc biệt coi trọng giáo dục. Điều này đã không ít lần được Jensen Huang chia sẻ trước truyền thông.

Trong một buổi diễn thuyết kín tại Đại học Stanford, khi người dẫn chương trình đã hỏi Jensen Huang: "Ông đã đạt được thành công vang dội như vậy, Nvidia hiện là một trong những công ty có vốn hóa thị trường cao nhất toàn cầu. Khi nào ông mới cảm thấy 'đủ'? Khi nào ông sẽ dừng lại để tận hưởng cuộc sống?".

CEO Nvidia Jensen Huang

Jensen Huang trầm ngâm một lát, rồi nói ra đoạn gây bão dư luận:

"Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại. Điều này có thể liên quan đến nền tảng trưởng thành của tôi. Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Cha mẹ bạn sẽ luôn hỏi bạn rằng: 'Tại sao con chỉ được 98 điểm môn Toán? 2 điểm nữa đi đâu rồi?".

Sau này tôi mới nhận ra, đây thực chất là một dạng tổn thương tâm lý (psychological trauma). Những đứa trẻ thuộc thế hệ nhập cư châu Á như chúng tôi hầu như đều gặp phải vấn đề này. Chúng tôi luôn miệt mài đuổi theo một tiêu chuẩn không bao giờ có thể chạm tới. Vì vậy tôi thường nói, cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á, cả đời bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây không phải lời nói đùa, đây là sự thật".

Ông bổ sung thêm: "Nhưng mặt khác, đây cũng chính là lý do giúp chúng tôi thành công. Chính tâm lý không bao giờ thỏa mãn này đã thúc đẩy chúng tôi không ngừng tiến về phía trước. Đây là một con dao hai lưỡi".

Trải nghiệm sống từ gia đình đã trực tiếp định hình nên phong cách quản trị độc đáo của ông tại Nvidia. Vị tỷ phú áp dụng chính triết lý giáo dục này vào môi trường công sở đối với nhân viên của mình, khi không dễ dàng buông lời tán thưởng qua loa kiểu "làm tốt lắm".

Cha mẹ của Jensen Huang vẫy tay chào mọi người trong một sự kiện - Ảnh: Reuters

Thay vào đó, ông dành nhiều tâm sức và thời gian để đi sâu vào chi tiết, chỉ ra từng điểm thiếu sót cần cải thiện với quan điểm rằng, sự phê bình nghiêm túc mới là biểu hiện cao nhất của sự quan tâm.

"Tôi quan tâm bạn nên tôi phê bình bạn nghiêm túc. Nói 'làm tốt lắm' thì dễ quá", ông Huang thẳng thắn chia sẻ, song vẫn đùa vui rằng mọi nhân viên Nvidia chắc đều sẽ gật gù đồng cảm khi hiểu được những gì ông nói.

Lối quản lý khắt khe mang đậm dấu ấn Á Đông này đã xây dựng nên một nền văn hóa doanh nghiệp cầu toàn, thúc đẩy tinh thần đổi mới liên tục và góp phần đưa Nvidia trở thành một tượng đài công nghệ có giá trị vốn hóa khổng lồ.

Lối sống giản dị của gia đình Jensen Huang

Cuối tháng 5/2026, bức ảnh Jensen Huang ngồi ăn cơm cùng cha mẹ tại Đài Loan được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn công nghệ.

Trong khung hình không có sự xa hoa thường thấy của giới tỷ phú, Jensen Huang chỉ ngồi bên mâm cơm truyền thống với những món ăn quen thuộc của gia đình Đài Loan, vui vẻ trò chuyện cùng đấng sinh thành.

Bữa cơm giản dị của ông Jensen Huang cùng cha mẹ - Ảnh: Reddit

Theo một số nguồn tin, mỗi lần trở về Đài Loan công tác, Jensen Huang đều cố gắng dành thời gian dùng bữa với cha mẹ.

Cha của Jensen Huang là một kỹ sư cơ khí. Những năm 1960, trong một chuyến đi sang Mỹ để tham gia khóa đào tạo của một công ty điện lạnh, ông Hsing-tai đã vô cùng ấn tượng với đất nước này. Trở về nhà, ông đặt mục tiêu và quyết tâm bằng mọi giá phải đưa 2 con trai sang Mỹ để có được nền giáo dục tốt nhất.

Mẹ ông là bà Luo Cai-xiu, một giáo viên, bà từng tự học từ vựng bằng từ điển để dạy con cái trong khi không biết tiếng Anh. Năm 1973, khi Jensen Huang mới 9 tuổi và anh trai 10 tuổi, cha mẹ ông đã gom góp toàn bộ số tiền tích cóp được để gửi hai anh em sang Mỹ sống cùng người thân.

Cuộc sống nơi đất khách không giống giấc mơ màu hồng của một cậu bé châu Á. Do nhầm lẫn trong quá trình sắp xếp, Jensen Huang và anh trai bị gửi vào một trường nội trú dành cho trẻ em cá biệt ở bang Kentucky (Mỹ). Đây là nơi có nhiều học sinh có hoàn cảnh phức tạp, thường xuyên xảy ra bạo lực và bắt nạt.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, Jensen Huang kể rằng ông từng phải học cách tự bảo vệ mình từ rất sớm. Nhưng cũng chính những năm tháng khó khăn ấy đã rèn cho Jensen Huang sự kiên cường và khả năng thích nghi hiếm có.

Sau này, khi gia đình đoàn tụ tại bang Oregon (Mỹ), cuộc sống của Jensen Huang dần ổn định hơn. Cha mẹ ông làm việc rất chăm chỉ để nuôi các con ăn học. Trong ký ức của vị tỷ phú công nghệ, gia đình luôn là nơi mang lại cảm giác an toàn lớn nhất.

“Tôi là sản phẩm từ ước mơ và nguồn cảm hứng của cha mẹ. Tôi nợ họ tất cả mọi thứ”, Jensen Huang từng chia sẻ.

Song, cha mẹ ông chưa bao giờ ép con phải trở thành thiên tài hay tỷ phú. Điều họ mong muốn đơn giản là con cái được học hành tử tế và sống có trách nhiệm.

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Oregon State và lấy bằng thạc sĩ ở Stanford, Jensen Huang làm việc cho nhiều công ty công nghệ trước khi cùng hai cộng sự sáng lập Nvidia năm 1993 trong một quán ăn nhỏ tại California.

Jensen Huang nổi tiếng với lối sống giản dị, hoà đồng - Ảnh: CNA

Ba thập kỷ sau, Nvidia trở thành tập đoàn có giá trị hàng đầu thế giới và Jensen Huang được mệnh danh là “ông vua AI” của Thung lũng Silicon.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Jensen Huang vẫn nổi tiếng với lối sống giản dị. Ông hiếm khi nói về siêu xe, biệt thự hay thú vui xa xỉ. Thay vào đó, vị CEO thường xuất hiện tại các quán ăn địa phương, khu chợ đêm và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Hình ảnh vị tỷ phú mặc áo da đen quen thuộc đứng giữa đám đông, cầm bắp ngô và trò chuyện với người bán hàng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 60, Jensen Huang hiện là một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới công nghệ. Nhưng phía sau hình ảnh vị CEO của đế chế AI vẫn là một người đàn ông luôn nhắc về tuổi thơ nhập cư khó khăn, sự hy sinh của cha mẹ và những bữa cơm gia đình giản dị.

Có lẽ chính điều đó mới là nền tảng lớn nhất giúp ông giữ được sự tỉnh táo giữa đỉnh cao danh vọng và tiền bạc.