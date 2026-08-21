HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CĐV Việt Nam mua sạch 3.000 vé chung kết ASEAN Cup tại Thái Lan

Khánh Ly
|

Toàn bộ 3.000 vé dành cho CĐV Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala được bán hết.

Ngày 22/8, Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Rajamangala. Báo SiamSport dẫn thông tin từ Thai Ticket Major, đơn vị phân phối vé của trận đấu, cho biết toàn bộ 3.000 vé tại khu vực dành cho cổ động viên đội khách đã được người hâm mộ Việt Nam mua hết một ngày trước giờ thi đấu.

Theo quy định, ban tổ chức của đội chủ nhà bắt buộc phải dành tối thiểu 8% sức chứa của sân cho cổ động viên đội khách. Số vé này được phát hành tại sân vận động cho người hâm mộ.

Sân Rajamangala có chứa tối đa hơn 65 nghìn khán giả. Dù vậy, trong các trận đấu bóng đá quốc tế những năm gần đây, ban tổ chức sân chỉ sử dụng khoảng 40.000 - 50.000 chỗ để tối ưu phục vụ và đảm bảo an toàn. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bố trí 3.000 vé dành riêng cho cổ động viên Việt Nam.

Mỗi vé có giá 500 baht (khoảng 400.000 đồng), cũng là mệnh giá cao nhất trong 5 mức giá được FAT áp dụng cho trận chung kết, bên cạnh các mức 200, 250, 300 và 400 baht.

Toàn bộ 3.000 vé tại khu vực dành cho cổ động viên đội khách tại sân vận động Rajamangala đã được người hâm mộ Việt Nam mua hết. (Ảnh: VFF)

SiamSport dẫn thông tin từ Thai Ticket Major, đơn vị phân phối vé trận đấu, cho biết tổng lượng vé được bán ra đã vượt mốc 15.000. Nhu cầu đến sân cổ vũ của người hâm mộ vẫn ở mức cao dù cổ động viên Thái Lan có thể theo dõi miễn phí trận đấu qua ứng dụng TrueVisions NOW.

Ngày 20/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu phát hành vé online cho trận chung kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 14h. Ngay sau khi hệ thống mở bán, lượng người truy cập để mua vé tăng mạnh. Chỉ hơn 3 giờ sau, cả 4 mệnh giá đều được thông báo tạm hết. Đến khoảng 19h cùng ngày, VFF xác nhận toàn bộ số vé được phân bổ theo hình thức trực tuyến đã bán hết.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026 qua hai lượt trận. Chung kết lượt đi diễn ra lúc 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala ở Bangkok. Bốn ngày sau, hai đội tái đấu trong trận lượt về lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Đã có kết quả xác minh vụ cô giáo mầm non ở Hà Nội đưa bé gái 22 tháng tuổi vào góc khuất để đánh
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại