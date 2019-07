Bùng nổ tranh cãi quanh chiếc cửa bị hỏng ở sân Lạch Tray

Trên sân Lạch Tray tại vòng 17 V.League 2019, hai đội bóng Hải Phòng và Than Quảng Ninh đã mang tới một cuộc rượt đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn.

Đội chủ nhà Hải Phòng mở tỉ số trước ở phút 38 do công của Doãn Ngọc Tân nhưng đã để cho Than Quảng vươn lên dẫn lại 2-1 với các bàn thắng của Mạc Hồng Quân (45+2’) và Giang Trần Quách Tân (49’).

Dù vậy, đội chủ nhà sau đó đã nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và có được cho mình 2 bàn thắng quý giá của Jermie Lynch (69’) và Hoàng Vissai (84’), qua đó có được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Trận derby Đông Bắc diễn ra vô cùng hấp dẫn. (Ảnh: Tú Anh)

Không rõ việc để thua ngược mang tới tâm trạng ra sao với các cầu thủ Than Quảng Ninh, tuy nhiên không lâu sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ đội khách đã bị CĐV Hải Phòng tố có hành vi phá hoại phòng thay đồ sân Lạch Tray.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên một fanpage lớn của CĐV Hải Phòng, cửa trong phòng thay đồ dành cho đội khách của sân bị đạp hỏng. Các CĐV chủ nhà cho rằng cầu thủ Than Quảng Ninh sau khi thua trận đã có hành vi không đẹp này.

Hình ảnh được CĐV Hải Phòng dùng để tố cầu thủ Than Quảng Ninh đập phá phòng thay đồ.

Hiện tại, điều phối viên Hà Thị Phượng của trận đấu Hải Phòng - Than Quảng Ninh đã xác nhận việc hư hỏng này ở phòng thay đồ.

Về phía Than Quảng Ninh, một cán bộ của đội bóng này sau khi được cung cấp thông tin cho biết không hề có chuyện đập phá nào cả. Việc miếng tôn ở cánh cửa rơi ra do lỏng lẻo, cộng với việc cầu thủ mở cửa hơi mạnh. Nếu do chân đá vào, miếng tôn cửa rơi ra sẽ phải cong vênh, móp méo, chứ không thể giống như ảnh chụp.