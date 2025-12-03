CĐM thi nhau trổ tài thiết kế loạt xe VinFast lạ dự kiến sắp xuất hiện: 'Nếu xe thật giống bản dựng, ra đường chắc bị nhầm là Rolls-Royce ngay'

Theo dữ liệu từ Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 11/2025, VinFast đã nộp hồ sơ bảo hộ cho ba mẫu xe hoàn toàn mới. Dựa trên bản vẽ đăng ký, mẫu đầu tiên là SUV kích thước lớn với lưới tản nhiệt hình tấm khiên, thân xe dài, dáng đứng bề thế, gợi liên tưởng đến phong cách châu Âu. Mẫu thứ hai là sedan với mui vuốt coupe, dáng trường xe, được xem là động thái hiếm hoi sau thời Lux A2.0 và có thể là sự trở lại của một dòng sedan cao cấp. Mẫu thứ ba có dấu hiệu là SUV thuần điện, sở hữu thiết kế kín phần đầu – kiểu định dạng thường thấy ở xe điện thế hệ mới.

3 mẫu xe mới vừa được VinFast đăng ký. Ảnh: Công báo Sở hữu Công nghiệp

Các mẫu thiết kế này mang chữ ký của nhiều nhà thiết kế quốc tế, bao gồm Jae Hoon Lee (New Zealand), Dimitri Vicedomini và Roberto Michele Piatti (Ý). Tuy vậy, việc nộp hồ sơ kiểu dáng không đồng nghĩa những mẫu xe này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Thông thường, các hãng xe sẽ đăng ký cả những thiết kế thử nghiệm để đảm bảo quyền sở hữu, trước khi quyết định mô hình nào đi vào dây chuyền thực tế.

Trong khi đó, cộng đồng mạng không mất nhiều thời gian để đưa các bản vẽ mô tả thành những hình ảnh 3D hoàn chỉnh. Từ SUV cỡ lớn đến sedan coupe, tất cả đều được “nâng tầm” bằng các chi tiết sang trọng như lưới tản nhiệt khổng lồ, mảng chrome lớn, thân xe dài theo phong cách limousine, kết hợp màu sơn tối và bộ mâm kích thước lớn. Nhiều bản dựng được chia sẻ cho thấy hướng thiết kế gợi nhớ Rolls-Royce hay Maybach, tạo cảm giác VinFast đang chuẩn bị vươn lên phân khúc xe sang thật sự.

Hàng loạt hình dung về các mẫu xe mới của VinFast được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Tùng Lâm, Đình Nam

Những hình ảnh dựng này nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận. Không ít ý kiến cho rằng Việt Nam đang thiếu những mẫu xe nội địa mang phong cách sang trọng, và chỉ cần VinFast chọn hướng đi này, thị trường xe cao cấp trong nước sẽ sôi động hơn đáng kể. Một số khác lại hài hước cho rằng “nếu xe thật giống bản dựng, ra đường chắc bị nhầm là Rolls-Royce ngay”.

Dù vậy, vẫn còn nhiều yếu tố cần chờ đợi. Các thông tin như tên thương mại, nền tảng khung gầm, động cơ, trang bị hay thời điểm ra mắt đều chưa được VinFast công bố. Khoảng cách giữa bản vẽ kiểu dáng và sản phẩm thương mại có thể lớn, nhất là khi hãng đang tái cấu trúc danh mục sản phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, việc đăng ký loạt thiết kế mới cho thấy VinFast vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào phát triển sản phẩm, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về sự đa dạng và cao cấp hơn trong tương lai.

Cộng đồng mạng đang ngóng chờ những phiên bản thương mại của những mẫu xe này. Ảnh do AI tạo

Việc cộng đồng mạng thi nhau tạo concept theo phong cách siêu sang càng cho thấy sức hút lớn của xe Việt khi bước vào phân khúc cao hơn. Và cho dù những mẫu xe này có trở thành hiện thực hay không, loạt đăng ký mới của VinFast cũng đủ để giới mê xe Việt Nam có thêm đề tài để bàn luận trong giai đoạn cuối năm vốn rất sôi động.

Một số hình ảnh hình dung về các mẫu xe mới của VinFast do AI tạo ra:

Một mẫu concept với phong cách Rolls-Royce.

Concept dựa theo phong các "Hoả Long Độc Bản" ở một số dòng xe của VinFast trước đây.

VinFast từng làm bản mui trần cho VF 8 và VF 9, vì thế không nằm ngoài khả năng bản xe thương mại cũng sẽ có.

Biến thể xe mui trần tại phố cổ Hội An.

Biến thể chạy dịch vụ.

Phiên bản mui trần cho sedan cho cái nhìn đậm chất xe chơi.