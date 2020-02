Cay cú vì tổn thất lớn, phiến quân điên cuồng chuẩn bị tấn công chiếm đất của quân đội Syria

Theo AMN, các phiến quân cùng các đồng minh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chuẩn bị mở đợt tấn công quy mô rộng vào Aleppo, Idlib sau khi chịu tổn thất lớn trong 3 tuần qua.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho thấy lực lượng này đã phát hiện lượng lớn phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và mặt trận giải phóng quốc gia do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn quanh ngoại ô phía Tây Nam tỉnh Aleppo.

Nguồn tin cho hay, phiến quân được cho là đã triển khai chuyển phương tiện quân sự tới Idlib và Aleppo nhằm chiếm lại các thị trấn và làng mà chúng để rơi vào tay quân đội Syria.

Quân đội Syria được lệnh không hợp tác với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra "hạn chót" cho việc quân đội Syria (SAA) rút khỏi chiến trường Idlib, và cảnh báo sẽ tiến hành chiến dịch quân sự chưa từng có với Syria nếu quân đội Syria không thực hiện theo "hạn chót" của Ankara.

Theo báo cáo của Huanqiu (Trung Quốc) ngày 10/2, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, Ankara sẽ điều động lực lượng quy mô lớn đến khu vực Idlib ở Tây Bắc Syria để ngăn chặn Quân đội Syria (SAA) đẩy nhanh tiến trình giải phóng khu vực này.

Theo báo cáo, tỉnh Idlib nằm ở tây bắc Syria, sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đây là "thành trì" cuối cùng của lực lượng phiến quân Syria và cũng là chiến trường cuối cùng giữa lực lượng phiến quân và SAA.

Chiến sự Syria vẫn diễn biến phức tạp

Từ tháng 12/2019 đến nay, SAA đã tổ chức tổng tiến công giải phóng vùng đất này, đến nay đã không ngừng thu hồi được những khu vực trọng yếu. Chiến dịch quân sự của SAA đã làm nảy sinh giao tranh với lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ.



Đáng chú ý, trong cuộc tấn công thu hồi thị trấn chiến lược Saraqeb ở tỉnh Idlib hôm 6/2, SAA đã làm 7 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thương vong. Do vậy, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nếu SAA không rút quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết.

Ngày 8/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa một lượng lớn binh lính và phương tiện chiến đấu đến Idlib. Theo tiết lộ của SAA, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động 550 xe quân sự và thiết bị chiến đấu, bao gồm xe tăng Leopard 2, xe tăng Altay, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh… Cùng với đó còn gần 1000 lính đặc nhiệm và lực lượng tấn công nhanh.

Chiến sự Syria ngày càng trở nên phức tạp. Các lực lượng Mỹ đóng quân tại Syria vừa bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Al-Hasakah giàu dầu mỏ gần thị trấn Tell Brak.

Theo nguồn tin, việc Mỹ xây dựng căn cứ mới được bắt đầu vào ngày 3/2 với các thiết bị và vật liệu đến từ Iraq thông qua cửa khẩu biên giới al-Waleed.

Nhiều nguồn tin khẳng định, căn cứ này đã được Mỹ dựng lên để ngăn chặn các lực lượng Nga , được triển khai ở Syria theo đề nghị của chính phủ nước này, tiếp cận mỏ dầu Rmelan.

Thị trấn Tell Brak nằm giữa hai tỉnh Al-Hasakah và Quamishli, do Lực lượng Dân chủ Syria, chủ yếu là người Kurd, được Mỹ hỗ trợ, kiểm soát. Mỹ sau đó đã triển khai quân đội của mình đến Cộng hòa Ảrập mà không có sự đồng ý của chính phủ Damascus hoặc ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Washington đã 2 lần tuyên bố rút quân khỏi Syria, nhưng không thực hiện đúng như thông báo. Hiện họ vẫn có mặt ở quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biện minh cho sự tiếp tục ở lại của quân đội nước này với lý do cần phải "bảo vệ nguônd dầu mỏ của Syria để không bị rơi vào tay những kẻ khủng bố".