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Cây cầu 13.300 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của Vingroup với trung tâm thành phố giàu nhất Việt Nam có diễn biến mới

Tú An
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TP.HCM dự kiến bàn giao trước một phần đất công và diện tích mặt nước từ cuối tháng 8/2026 để nhà đầu tư triển khai thi công cầu Cần Giờ.

- Ảnh 1.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó có cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ.

Đối với cầu Cần Giờ, dự án do Công ty Cổ phần Masterise Hạ tầng Cần Giờ làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 13.300 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,3 km, vượt sông Soài Rạp, quy mô 6 làn xe. Trong đó, phần cầu dài khoảng 3 km, phần còn lại là đường dẫn.

Theo kế hoạch, việc đàm phán, ký kết hợp đồng dự án được thực hiện từ ngày 4/8 đến 15/9. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ ngày 13/7 đến 31/12.

TP.HCM dự kiến bàn giao trước một phần đất công và diện tích mặt nước từ cuối tháng 8/2026 để nhà đầu tư triển khai thi công.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút. Công trình cũng được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hạ tầng khu vực khi kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua nút giao Rừng Sác, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, cầu Cần Giờ được kỳ vọng tạo động lực cho sự phát triển của khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố với không gian biển.

Về dài hạn, cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và các công trình vượt biển, cầu Cần Giờ được định hướng hình thành mạng lưới hạ tầng liên hoàn, tăng cường kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực ven biển, tạo thêm dư địa phát triển kinh tế, xã hội và du lịch.

Hiện Vinhomes Green Paradise, khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ do Vingroup làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.

- Ảnh 2.

Cầu Cầu Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh hiện hữu.

Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 do Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ làm nhà đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng hơn 23.000 tỷ đồng.

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Công trình dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và điểm cuối kết nối với đường Liên Cảng (Đồng Nai).

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Trước mắt, một phần đất công và diện tích mặt nước sẽ được bàn giao vào cuối tháng 8 để nhà đầu tư triển khai các hạng mục trên công trường.

TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư bắt đầu thi công từ ngày 15/9/2026, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2029.

Cầu Phú Mỹ 2 là một trong những dự án hạ tầng quan trọng được TP.HCM triển khai nhằm tăng cường kết nối với Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án được động thổ ngày 15/1, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

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cây cầu

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dự án

cầu Cần Giờ

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