Cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung đã xây xong, vì sao không thông xe?

Ngày 30-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết sau gần 4 năm khởi công, hiện hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An ở phường Thuận An (TP Huế) đã hoàn thành.

Đến ngày 30-11, hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An đã thi công hoàn tất.

Đây là cây cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu Thuận An giai đoạn 1 với tổng chiều dài tuyến 7,785 km, có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - Cầu Tam Giang, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49. Trong đó, hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36 km, rộng 20 m và 23,5 m ở phần nhịp cầu chính. Dự án có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, khởi công vào ngày 26-3-2022, được gia hạn hợp đồng hoàn thành đến ngày 31-12-2025.

Cầu vượt cửa biển Huế

Theo chủ đầu tư dự án, hiện tuyến đường ven biển 1A ở phía Bắc, 1B ở phía Nam cầu vượt cửa biển chưa hoàn tất thi công. Trong đó, tuyến 1B đang vướng mặt bằng, chỉ mới bàn giao mặt bằng từ mố M2 đến nút giao với đường Hoàng Sa, dự kiến hoàn thành thi công vào ngày 30-12.

Đây được cho là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.

Đoạn còn lại của dự án, từ nút giao với đường Hoàng Sa đến đoạn giao Quốc lộ 49 dự kiến hoàn thành thi công trong quý II/2026 nếu được bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2025.

Cây cầu vượt cửa biển Thuận An.

Vì vậy, mặc dù hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An đã hoàn tất, nhưng đơn vị thi công vẫn rào chắn hai đầu cầu, cấm người và các phương tiện lưu thông vì chưa thể thông tuyến. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết sẽ không thể thực hiện được kế hoạch thông xe đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường Hoàng Sa trong năm 2025.

Đoạn hẹp nhất trên cầu vượt cửa biển có mặt cắt rộng 20 m với 4 làn xe, vỉa hè 2 bên.

Lý do là qua kiểm tra thực tế mới đây, Hội đồng nghiệm thu nhà nước không thống nhất cho phép thông xe vì đường Hoàng Sa hiện nay quá nhỏ, không đáp ứng được yêu cầu lưu thông của dự án.

Theo thống kê, đoạn từ nút giao với đường Hoàng Sa đến nút giao QL49 có 97 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay đã phê duyệt đền bù, giải phóng mặt bằng 96 hộ, còn 1 hộ chưa phê duyệt do hiện đang ở nước ngoài.

Trong số này hiện đã có 50 trường hợp đã nhận tiền đền bù, 46 trường hợp chưa nhận, 20 trường hợp chờ phê duyệt tái định cư, 7 trường hợp thiếu áp dụng đền bù tài sản, 5 trường hợp thu hồi thêm, 9 trường hợp cần vận động, 1 trường hợp cần ngăn chặn, 4 trường hợp ở xa. Hiện còn thiếu khoảng 49 lô để bố trí tái định cư cho các hộ lấn chiếm, hộ phụ và quy đổi.

Dù chưa được thông xe nhưng cầu vượt cửa biển Thuận An trở thành điểm check in của người dân xứ Huế.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn tuyến B1 từ mố cầu M2 đến nút giao đường Hoàng Sa, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-12.

Để giải quyết vấn đề này, UBND TP Huế đã thống nhất chủ trương giao Ban QLDA Khu vực 1 sẽ tiếp tục thực hiện tổng hợp để trình hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi với việc bổ sung khu C6 với diện tích 2,15 ha và đấu nối trục chính vào đường Kinh Dương Vương, phường Thuận An.