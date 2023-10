Cẩu tặc rải đinh, dùng súng điện tấn công cảnh sát truy đuổi

Ngày 29/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong vụ truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản (trộm chó) xảy ra tại phường Khánh Bình (thành phố Tân Uyên).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương, chúc mừng thành tích đạt được của tập thể Công an thành phố Tân Uyên. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, không ngại khó khăn, nguy hiểm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Tân Uyên đã tổ chức lực lượng truy bắt nhanh các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hai đối tượng đi ô tô trộm chó bị công an bắt giữ

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 5/9, khi Tổ tuần tra Công an phường Khánh Bình (thành phố Tân Uyên) đi đến đoạn đường Khánh Bình 6 thuộc khu phố Khánh Tân thì phát hiện một xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc dùng súng bắn điện tự chế để trộm chó.

Tổ tuần tra đã lập tức báo cáo và phối hợp cùng Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an thành phố Tân Uyên tổ chức lực lượng vây bắt. Khi phát hiện bị lực lượng tuần tra truy đuổi, các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về hướng thành phố Thuận An (Bình Dương).

Trong quá trình bị truy đuổi, các đối tượng đã có nhiều hành vi rất manh động như dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng truy đuổi, rải đinh sắt tự chế xuống đường làm 1 mô tô bị nổ lốp. Tiếp đó, các đối tượng còn sử dụng súng điện tự chế bắn vào Tổ tuần tra.

Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (bìa trái) khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong vụ bắt giữ các đối tượng trộm chó

Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng tuần tra Công an thành phố Tân Uyên đã kiên trì truy đuổi trên đoạn đường khoảng 15km. Khi đến địa phận thuộc phường Thuận Giao (thành phố Thuận An), ô tô của các đối tượng mất lái, đâm vào tường rào. Các đối tượng đã xuống xe, bỏ chạy được khoảng 100m thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Có 2 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Tạ Minh Tân (35 tuổi, quê Sóc Trăng) và Đặng Hữu Thức (32 tuổi, quê Đồng Nai) cùng toàn bộ tang vật như: ô tô, bột ớt, súng bắn điện tự chế, 6 con chó bị bắt trộm cùng nhiều tang vật khác.