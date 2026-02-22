Một "vở kịch lì xì" diễn ra tại Lâm Nghi, Sơn Đông đang thu hút sự chú ý rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Đêm giao thừa, một người cậu sau khi quá chén đã bê từ trong xe ra một thỏi bạc nguyên chất nặng tới 15kg, trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) để tặng cho cháu gái 5 tuổi làm quà năm mới. Cô bé sau đó đã ngây thơ quỳ lạy nhận món quà "nặng ký" này.

"Lại đây, lạy cậu một cái rồi thỏi bạc này thuộc về cháu!", trong bữa cơm tất niên đêm giao thừa, người cậu tại Sơn Đông sau khi uống say đã bất ngờ đứng dậy, bê từ xe vào một "khối sắt" nặng trịch. Thực tế, đó là một thỏi bạc nặng 15kg với giá trị quy đổi sang tiền mặt lên tới hơn 1 tỷ VNĐ.

Màn tặng quà hào nhoáng này đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế chỉ sau 24 giờ. Sáng mùng 1 Tết, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cha mẹ của đứa trẻ đều nhất trí rằng món quà hậu hĩnh này không phải là một sự bất ngờ mà là một món nợ ân nghĩa khó xử.

Chị Thiệu (mẹ của đứa trẻ) cho biết, tính theo giá bạc thị trường hiện nay, tổng giá trị thỏi bạc lên tới hơn 300.000 nhân dân tệ. Một đứa trẻ 5 tuổi không thể gánh vác nổi món quà lớn như vậy, và đối với một gia đình bình thường, việc bảo quản một vật phẩm quý giá như thế không chỉ tiềm ẩn rủi ro an ninh mà còn dễ dẫn đến những mâu thuẫn gia đình không đáng có.

Phụ huynh đã chủ động tìm gặp người cậu và khéo léo từ chối: "Lòng thành của cậu chúng tôi xin nhận, nhưng thỏi bạc này quá quý giá, cháu không nhận nổi đâu". Người cậu sau khi tỉnh rượu cũng nhận ra hành động trước đó của mình có phần "phô trương", nên đã vui vẻ nhận lại vật phẩm và thay thế bằng một thỏi bạc nhỏ trị giá khoảng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu VNĐ) để giữ lại ý nghĩa tinh thần cho ngày Tết.

Đoạn video sau khi được chị Thiệu đăng tải đã làm bùng nổ cuộc thảo luận về trào lưu "khoe lì xì". Trong bối cảnh tiền lì xì hiện nay thường xuyên lên tới hàng nghìn tệ hoặc tặng cả vàng miếng, hành động của đôi vợ chồng này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng đại lục.

Nhiều người cho rằng ý nghĩa ban đầu của tiền lì xì là "áp tuế" (xua đuổi điềm xấu), tượng trưng cho lời chúc bình an và may mắn. Nếu số tiền trở thành gánh nặng hoặc công cụ để so bì, thì ý nghĩa tốt đẹp của lời chúc sẽ bị biến tướng.

Nguồn: ETtoday