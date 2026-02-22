Người phụ nữ bắt rắn xanh lam "cực hiếm", chuyện lạ diễn ra ngay sau đó khiến dân làng kéo đến kín sân

Sự xuất hiện của con rắn màu xanh lam khiến cả khu dân cư xôn xao

Ngày 15/2/2026, dư luận tại tỉnh Ratchaburi, Thái Lan bất ngờ xôn xao trước thông tin một người phụ nữ địa phương bắt được một con rắn có màu xanh lam hiếm gặp. Sự việc xảy ra tại nhà chị Wanwisa (36 tuổi), cư trú tại Moo 7, phường Khlong Khoi, huyện Photharam.

Theo chia sẻ của gia đình, lần đầu tiên con rắn được phát hiện là khi mẹ chị Wanwisa đang rửa bát ở khu vực sân sau. Bà nhìn thấy con vật nằm vắt mình trên cành cây. Vì lo ngại nguy hiểm, bà đã hắt nước để xua đuổi. Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, con rắn bất ngờ quay trở lại đúng vị trí cũ.

Lo ngại đây có thể là loài rắn độc, người mẹ đề nghị tiêu diệt để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhận thấy màu sắc của con vật quá đặc biệt, chị Wanwisa quyết định tìm hiểu kỹ hơn thay vì xử lý ngay. Sau khi tra cứu thông tin, chị tin rằng đây là một cá thể rắn màu xanh hiếm gặp, được người dân gọi bằng cái tên "rắn xanh Tiffany" là cách gọi dân gian dựa trên sắc xanh lam nổi bật, khác hẳn màu xanh lá thường thấy ở rắn lục.

Cá thể rắn dài khoảng 80cm, thân hình thon, phần bụng trắng, ngoại hình tương đồng với rắn lục đuôi đỏ. Ngay sau khi bắt giữ, gia đình đã nhốt con vật trong lồng kính để đảm bảo an toàn. Thông tin nhanh chóng lan truyền khiến đông đảo người dân trong khu vực kéo đến xem. Nhiều người cho biết họ chưa từng nhìn thấy cá thể rắn nào có màu sắc đặc biệt như vậy và cho rằng đây là trường hợp cực hiếm.

Từ "rắn lạ" đến câu chuyện vận may và những con số 6 và 8

Không chỉ dừng lại ở yếu tố sinh học hiếm lạ, sự xuất hiện của cá thể rắn xanh còn làm dấy lên những câu chuyện mang màu sắc tâm linh.

Theo lời chị Wanwisa, thời điểm lần đầu nhìn thấy, con rắn treo mình ngược trên cành cây, thân cuộn lại tạo thành hình giống các con số 6 và 8. Tình cờ, chị đã sử dụng hai con số này để thử vận may với xổ số Lào và cho biết mình trúng thưởng. Trong kỳ quay số ngày 16/2, chị dự định tiếp tục chọn lại những con số trên với hy vọng gặp thêm may mắn.

Một số người dân trong khu vực cũng bày tỏ ý định sử dụng số nhà của gia đình chị để mua xổ số, với niềm tin rằng sự xuất hiện của sinh vật đặc biệt này là điềm báo tốt lành. Những câu chuyện như vậy không hiếm tại Thái Lan, nơi các hiện tượng tự nhiên lạ thường từ rắn bò vào nhà đến động vật có màu sắc khác biệt thường được gắn với yếu tố may rủi.

Dù vậy, chuyện trúng thưởng nhiều khả năng chỉ là sự trùng hợp, chưa có bằng chứng cho thấy liên quan tới sự xuất hiện của cá thể rắn này.

Hiện con rắn được gia đình cho ăn tắc kè và vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. (Ảnh: Line)

Hiện con rắn được gia đình cho ăn tắc kè và vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc tự ý nuôi nhốt động vật hoang dã, đặc biệt là rắn có khả năng mang nọc độc, cần được cân nhắc thận trọng để tránh rủi ro.

Câu chuyện về "rắn xanh Tiffany" tại Ratchaburi vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi yếu tố hiếm lạ về mặt sinh học mà còn phản ánh nét văn hóa đặc trưng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Giữa sự tò mò, thích thú và niềm tin vào vận may, hình ảnh con rắn xanh lam treo mình trên cành cây đã trở thành tâm điểm bàn tán suốt nhiều ngày qua.

Theo Line