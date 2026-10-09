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Cắt xuyên cầu “ngọt như dao”, vũ khí kỳ diệu của Nga gây xôn xao: Ukraine chưa từng thấy điều này trước đây

Quốc Vinh
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Ukraine không khỏi bất ngờ trước "món đồ mới" mà Nga vừa thử nghiệm tại Kyiv. Rốt cuộc đó thực sự là gì?

Vũ khí kỳ diệu mới của Nga

Theo Svpressa, các loại "đạn cắt" vừa làm hư hại một phần các cây cầu và cột điện cao thế tại Kyiv đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của giới chuyên gia về một loại "vũ khí kỳ diệu" mới của Nga.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là loại đạn xuyên lõm vốn đã quá quen thuộc từ thời Xô Viết. Chúng có thể được bắn từ pháo, thả từ máy bay, nhưng phổ biến nhất vẫn là các dòng đạn dành cho súng phóng lựu chống tăng cầm tay.

Hiểu một cách đơn giản nhất: đạn xuyên lõm sẽ xuyên thủng vật cản tại một điểm cục bộ bằng cách tác động lên điểm đó một luồng khí nén siêu cao áp hẹp và tập trung được tạo ra từ vụ nổ. Nói cách khác, luồng nhiệt lượng cực lớn này sẽ "đốt cháy" xuyên qua lớp giáp hoặc kim loại, sau đó mới kích hoạt phát nổ.

Cắt xuyên cầu “ngọt như dao”, vũ khí kỳ diệu của Nga đang gây xôn xao: Ukraine chưa từng thấy điều này trước đây - Ảnh 1.

Trên chiến trường, loại đạn này hoàn toàn vô tác dụng nếu dùng để chống lại bộ binh. Nhưng với việc phá hủy các kết cấu kim loại của cầu đường thì nó lại phát huy tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Nhát cắt của nó ngọt như máy cắt cầm tay, khiến các trụ đỡ nhanh chóng sụp đổ.

Việc các máy bay không người lái của Nga được trang bị tới 4 quả đạn xuyên lõm đã cho thấy hiệu quả rất cao. Thế nhưng, trang Svpressa nhận định đây hoàn toàn không thể gọi là một phát minh mới hay một kỳ tích công nghệ.

Đơn giản chỉ là đã có một ai đó thông minh nghĩ ra cách không chỉ dùng chúng để bắn vào xe tăng, mà còn ứng dụng ở một vai trò hoàn toàn mới kết hợp với phương tiện bay không người lái. Và kết quả đã tạo ra một thứ vũ khí vô cùng hiệu quả.

Rất có khả năng trên các dòng UAV "Geran" hiện nay đã xuất hiện các đầu đạn của súng phóng lựu RPG-7. Trước đây, khoảng 7 triệu khẩu súng loại này đã được sản xuất. Theo đó, số lượng đạn xuyên lõm tích trữ dành cho chúng còn nhiều hơn gấp nhiều lần, khiến các kho vũ khí luôn trong tình trạng chật cứng.

Phát kiến mới từ thực tế chiến trường

Cắt xuyên cầu “ngọt như dao”, vũ khí kỳ diệu của Nga đang gây xôn xao: Ukraine chưa từng thấy điều này trước đây - Ảnh 2.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, súng phóng lựu không được sử dụng quá thường xuyên. Nhưng phía Nga dường như đã tự hỏi rằng: Sao để phí một nguồn vật lực tốt như vậy?

Người ta đã gắn đạn RPG lên các máy bay không người lái, và hiệu quả đã lập tức xuất hiện tại Kyiv, khiến đối thủ cảm thấy bất ngờ trước chiến thuật phá cầu mới này của Nga. Những quả đạn đang cắt rạch hạ tầng giao thông của đối phương một cách nghiêm trọng.

“Mới nhìn qua thì tưởng chừng việc phá hủy một cây cầu không có gì quá khó khăn,” — chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin chia sẻ với Svobodnaya Pressa.

“Chỉ cần dội một quả tên lửa Iskander hay một quả bom FAB sức nổ lớn lên đó là xong chuyện. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Tác động ngoại lực chỉ có thể phá hủy phần trên của cây cầu, nói một cách hình ảnh là phần mặt cầu — nơi có thể nhanh chóng sửa chữa và phục hồi. Trong khi đó, các kết cấu chịu lực chính vẫn còn nguyên vẹn.”

Do đó, điều quan trọng nhất là phải phá hủy các trụ đỡ, dây cáp và thanh giằng — những vị trí mà các loại đạn thông thường đôi khi rất khó tiếp cận. Và đây chính là lúc những quả đạn xuyên lõm "dạng cắt" phát huy tác dụng: nhờ sự trợ giúp của drone, chúng có thể bay luồn sâu vào tận "bụng" cầu và cày nát mọi thứ ở bên trong. Sau một nhát "cưa" như vậy, cây cầu sẽ bị tê liệt hoàn toàn trong một thời gian rất dài, chuyên gia Nga nhận định.

Vũ khí Nga vẫn còn "thơm phức mùi thuốc súng", 46 quốc gia ở một châu lục đang rất quan tâm
Tags

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Ukraine

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