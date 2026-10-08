Nhiều quốc gia từng mua vũ khí của Nga vẫn tiếp tục trung thành với các thương hiệu Nga vì cảm thấy yên tâm về nhiều mặt.

Vũ khí Nga được yêu thích

rong bài viết gần đây, tờ Svobodnaya Pressa của Nga nhận định các dự báo của phương Tây về việc Nga đang gặp khó khăn trong xuất khẩu vũ khí đang đi chệch hướng.

Ngành công nghiệp quốc phòng nước này không chỉ cung cấp đầy đủ cho quân đội mọi loại vũ khí và khí tài cần thiết, mà còn tạo ra phần "dư thừa" có thể mang đi kinh doanh.

Theo đó, ngay trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm ngoái, danh mục đơn đặt hàng xuất khẩu đã vượt mốc 70 tỷ USD. Trước năm 2022, con số này chỉ là 55 tỷ USD. Đây được coi là mức tăng trưởng ấn tượng.

Sức hút của vũ khí Nga ngày càng lên cao, đi kèm với việc xuất hiện thêm các thị trường tiêu thụ mới. Bên cạnh những khách hàng truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, khu vực Châu Phi cận Sahara cũng đã gia nhập danh sách. Trong danh mục của tập đoàn Rosoboronexport, khu vực này hiện chiếm tới 30% tổng lượng đơn hàng.

"Quảng cáo không chỉ thúc đẩy sự tiến bộ mà còn kích cầu đối với vũ khí," ông Vitaly Strugovets, Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, chia sẻ với tờ Svobodnaya Pressa. "Các loại vũ khí của Nga được đưa vào sử dụng trong chiến dịch quân sự đang nhận được sự công nhận không thể tranh cãi."

Theo Svobodnaya Pressa, xem qua các tờ rơi quảng cáo là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến hiệu quả thực chiến lại là chuyện hoàn toàn khác. Nga hiện đang trình làng những mẫu khí tài mà nói một cách hình tượng là "vẫn còn thơm phức mùi thuốc súng".

Đang rất đắt hàng là các dòng máy bay tiêm kích Su-57, Su-35 và Su-34 của Nga, cùng với các hệ thống phòng không, UAV và thiết bị tác chiến điện tử/chống drone. Ngay cả mẫu súng nòng dài Kalashnikov mới là AK-12 cũng thu hút sự quan tâm rất lớn.

Thêm một khía cạnh quan trọng khác. Nhiều quốc gia từng mua vũ khí của Nga trước đây vẫn tiếp tục trung thành với các thương hiệu Nga vì tính thực tế và hợp lý.

Bởi lẽ khi đã có sẵn khí tài của Nga trong biên chế, họ sẽ không phải tốn thêm chi phí cho các chương trình huấn luyện mới, mua sắm đạn dược, xây dựng hạ tầng sửa chữa và logistics. Phương án này không chỉ tiết kiệm hơn mà còn mang lại hiệu quả cao hơn.

Mặt khác, Moscow không chỉ cung cấp các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn đề xuất phương án hợp tác sản xuất chung. Trong đó, việc thanh toán được thực hiện bằng đồng nội tệ của các bên.

Ví dụ, tại Ấn Độ, phía Nga đã đề xuất chuyển giao sản xuất nội địa hóa máy bay tiêm kích Su-57 với sự tham gia của ngành công nghiệp bản địa.

Kịch bản tương tự cũng từng diễn ra với dòng xe tăng T-90, loại khí tài mà người Ấn Độ về cơ bản đã tự chủ sản xuất được.

Những khách hàng nào đang tìm kiếm vũ khí Nga?

Rõ ràng, Châu Âu và Mỹ không nằm trong số các khách hàng mua vũ khí Nga. Vậy người Nga đang hướng tới ai?

"Đứng đầu chắc chắn là Ấn Độ, quốc gia mua vũ khí Nga lớn nhất, mặc dù cầu ở đó có giảm nhẹ đôi chút. Trung Quốc, Algeria và Iran — những nước không tham gia các đòn trừng phạt của phương Tây — vẫn tiếp tục thu mua", giáo sư Vitaly nhận định.

Ở mức độ khiêm tốn hơn là Trung Đông, do tính chất cạnh tranh khốc liệt tại thị trường này. Mỹ Latinh ngày nay cũng không nằm trong danh sách những khách hàng mua vũ khí chính của Nga.

Tuy nhiên, có một thị trường mà nhu cầu đối với vũ khí Nga đang tăng rất mạnh.

"Chính là Châu Phi. Có tới 46 quốc gia ở châu lục này đang rất quan tâm đến khí tài quân sự của chúng ta. Giá trị các hợp đồng tại đây đã đạt mức 4 tỷ USD", ông Vitaly chỉ ra.

"Hợp tác kỹ thuật quân sự tích cực với Algeria vẫn tiếp tục được duy trì, nước này đang thu mua các máy bay tiêm kích của chúng ta và chưa có ý định dừng lại".

Châu Phi đặc biệt quan tâm đến việc mua sắm UAV, các hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị chống drone và đạn dược.

Câu hỏi đặt ra là nhu cầu vẫn lớn nhưng Nga liệu có đáp ứng được xuât khẩu.

"Ưu tiên hàng đầu của ngành quốc phòng Nga trước hết vẫn là phục vụ nhu cầu của chính quân đội. Nền tảng tiềm lực đã có sẵn, các doanh nghiệp đang hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, và việc có thêm nguồn tài chính từ xuất khẩu rõ ràng hoàn toàn nằm trong lợi ích của họ", ông Vitaly nhấn mạnh.