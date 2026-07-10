Cặp vợ chồng thuê nhà bỏ lại núi rác ngập đầu, chủ phòng muốn ngất xỉu khi bước vào

Cặp vợ chồng này còn nợ tiền điện, tiền phòng không trả.

Mới đây, chủ một phòng trọ ở Thái Lan đã sốc nặng khi phát hiện cặp vợ chồng thuê nhà bỏ đi để lại đống rác cao ngập đầu, từ băng vệ sinh đến thức ăn thừa. Chủ nhà đã đăng bài bóc phốt khiến cộng đồng mạng bức xúc chỉ trích, đồng thời xem đây là lời cảnh báo và bài học cho các chủ trọ khác.

Một tài khoản Facebook có tên Keng Indigo đã đăng tải hình ảnh, bài viết và video về sự việc xảy ra tại căn phòng trọ do mình quản lý ở khu vực Sri Ping Muang, huyện Mueang, tỉnh Chiang Mai. Chính quản lý cũng phải bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng căn phòng ngập trong đống rác chất cao gần bằng đầu người, hỗn độn đủ loại từ túi nilon, chai nước, thức ăn thừa đến băng vệ sinh đã qua sử dụng. Nghiêm trọng hơn, người thuê còn đi tiểu vào các vỏ chai nhựa rồi xếp đống trong phòng khiến không khí bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tình trạng ngập rác trong căn phòng trọ

Chủ bài đăng bức xúc chia sẻ: "Không ngờ lại gặp loại người thuê như thế này! Không ngờ bình thường chỉ thấy trên mạng mà giờ lại rơi đúng vào mình! Tiền phòng tiền điện thì không trả, đã tạo điều kiện cho trả góp rồi mà vẫn nợ trễ hẹn".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Rất nhiều người, đặc biệt là cư dân tại Chiang Mai, đã liên tục chia sẻ thông tin và chỉ trích gay gắt ý thức cùng hành vi của cặp đôi này.

Phóng viên đã liên hệ với chủ bài đăng để tìm hiểu rõ vụ việc. Dù người quản lý không tiện trả lời phỏng vấn trực tiếp, nhưng cho biết cặp vợ chồng này đã thuê phòng khoảng 3 – 4 năm và thường xuyên gặp vấn đề trễ hạn tiền nhà. Sau khi chủ nhà yêu cầu chuyển đi, chỉ khoảng 2 – 3 tiếng sau khi họ rời khỏi, quản lý vào kiểm tra thì mới ngã ngửa trước hiện trạng căn phòng. Vì vậy, người này quyết định chia sẻ câu chuyện để cảnh báo và giúp các chủ kinh doanh phòng trọ khác rút kinh nghiệm.

Nguồn: Chiang Mai News