Chỉ đến cuối tuần, cặp vợ chồng mới cần đến ô tô, xe nằm yên trong bãi đỗ 5 ngày còn lại.

Với nhiều gia đình, ô tô mang lại sự thuận tiện trong việc đưa đón con cái, đi khám bệnh, đi chơi hay về quê. Tuy nhiên, chiếc xe cũng kéo theo một khoản chi phí duy trì đáng kể, ngay cả khi tần suất sử dụng không cao. Trường hợp của một người phụ nữ có biệt danh Momo tại Nhật Bản là ví dụ.

Theo chia sẻ của cô, gia đình gần như không sử dụng ô tô vào các ngày trong tuần và chủ yếu lái xe vào cuối tuần, nhưng chi phí dành cho chiếc xe vẫn lên tới khoảng 39.000 yên/tháng (6,34 triệu đồng).

Từ tháng 1 đến tháng 8/2026, Momo cho biết tổng chi tiêu bình quân của gia đình là khoảng 705.000 yên/tháng (114,7 triệu đồng). Trong đó, ô tô chiếm khoảng 39.000 yên/tháng (6,34 triệu đồng) tương đương gần 5,5% tổng ngân sách.

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Với gia đình của Momo, việc duy trì chi phí nuôi ô tô vẫn được xem là cần thiết dù tần suất sử dụng không cao. Cô cho biết gia đình có hai con nhỏ và 2 vợ chồng vẫn muốn có thêm con. Nếu gia đình đông con hơn, sự tiện lợi của ô tô sẽ càng rõ rệt, đặc biệt trong những chuyến đi cuối tuần, những ngày trời mưa, khi phải mang theo nhiều đồ đạc hoặc khi đưa trẻ đi khám bệnh. So với việc liên tục di chuyển bằng tàu điện cùng trẻ nhỏ, ô tô giúp việc đi lại chủ động và thuận tiện hơn.

Điều đáng chú ý là Momo vốn không phải người thường xuyên lái xe. Cô từng là người có bằng lái nhưng ít sử dụng ô tô, sau đó mới bắt đầu tập lái trở lại để có thể chủ động đi siêu thị hoặc đưa đón con.

Tiền nuôi xe không phải gánh nặng vì cách quản lý chi tiêu siêu khéo

Mặc dù tổng chi tiêu hàng tháng nói chung và tiền nuôi xe không nhỏ (nếu so với tần suất sử dụng), nhưng Momo cho biết vợ chồng cô vẫn tiết kiệm được không ít tiền.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập của gia đình đạt khoảng 1,12 triệu yên/tháng (182,7 triệu đồng). Sau khi trừ đi tổng chi tiêu cơ bản, họ vẫn tiết kiệm được 417.000 yên/tháng (67,9 triệu đồng).

Tuy nhiên, Momo nhận ra ngân sách chi tiêu của gia đình đang có xu hướng phình to. Trong giai đoạn 2021-2025, mức chi tiêu bình quân chỉ khoảng 600.000 yên/tháng (97,6 triệu đồng), nhưng sang năm 2026, con số này đã tăng lên. Tuy nhiên, Momo không chọn phương án cắt giảm mọi khoản chi.

Nhà ở là khoản lớn nhất, khoảng 177.000 yên/tháng (28,8 triệu đồng), tiếp đến là thực phẩm khoảng 159.000 yên (25,9 triệu đồng), giải trí và sở thích khoảng 76.000 yên (12,4 triệu đồng), giáo dục khoảng 56.000 yên (9,1 triệu đồng), đồ dùng thiết yếu khoảng 53.000 yên (8,6 triệu đồng). Ngoài ra, gia đình dành khoảng 32.000 yên (5,2 triệu đồng) cho điện nước, 30.000 yên (4,9 triệu đồng) cho y tế, 24.000 yên (3,9 triệu đồng) cho thuế và an sinh xã hội, cùng khoảng 65.000 yên (10,6 triệu đồng) cho các khoản phát sinh.

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Thay vì coi mọi khoản chi cao đều là vấn đề, Momo phân loại chúng dựa trên giá trị mà gia đình nhận lại. Chẳng hạn, chi phí thực phẩm, cô thừa nhận là khá cao với một gia đình 4 người, nhưng gia đình chủ yếu nấu ăn tại nhà và ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, đồ uống protein, các loại hạt, quả mọng và thực phẩm bổ sung. Vì vậy, cô không muốn đơn giản hóa mục tiêu thành việc cắt tiền ăn bằng mọi giá, mà đặt mục tiêu thực tế hơn là đưa khoản này về khoảng 130.000 yên/tháng (21,1 triệu đồng) bằng cách tối ưu cách mua sắm nhưng không hạ chất lượng bữa ăn của cả nhà.

Một cách tiết kiệm mà Momo rút ra được là mua thực phẩm với số lượng lớn. Trong tháng 8, cô từng kỳ vọng có thể giữ tiền ăn quanh mức 100.000 yên (16,3 triệu đồng) nhưng sau đó chi 151.163 yên (24,6 triệu đồng) chỉ riêng tiền thực phẩm. Tuy nhiên, một phần số thịt mua thêm được cấp đông để dùng dần. Theo Momo, cách mua này không chỉ giúp giảm số lần đi siêu thị mà còn tiết kiệm thời gian lên thực đơn và đi mua sắm. Với gia đình cô, đó là cách dùng tiền để đổi lấy thời gian và sự thuận tiện.

Ở khoản chi cá nhân, hai vợ chồng mỗi người có 40.000 yên/tháng (6,5 triệu đồng) tiền tiêu riêng, nằm trong nhóm chi phí giải trí và sở thích. Khoản này được dùng cho quần áo, làm tóc, chăm sóc cơ thể, massage, gặp gỡ bạn bè và sở thích cá nhân. Momo không có ý định cắt mạnh khoản tiền này, bởi cô cho rằng trong giai đoạn nuôi con nhỏ, việc mỗi người có một khoản tiền được tự quyết giúp cả hai cảm thấy thoải mái hơn.

Momo cũng chủ động tìm những khoản chi không thực sự cần thiết để cắt giảm. Gần đây, cô dừng khoản phí iCloud hàng tháng và chuyển những dữ liệu quan trọng như ảnh sang ổ SSD bên ngoài nhằm giảm chi phí cố định.

Đằng sau việc rà soát ngân sách là mục tiêu xây dựng 130 triệu yên tài sản trong 10 năm (khoảng 21,2 tỷ đồng). Cô muốn tạo ra một ngân sách đủ cân bằng để mỗi tháng có thể dành thêm 50.000-100.000 yên (8,1-16,3 triệu đồng) cho đầu tư mà không làm giảm chất lượng cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh họa Pinterest

Vì vậy, sau khi nhìn lại bảng ngân sách, điều Momo muốn thay đổi không phải là “tiêu ít nhất có thể”, mà là xác định rõ khoản tiền nào đáng chi và khoản nào có thể loại bỏ. Với gia đình cô, thực phẩm chất lượng, giáo dục con cái, ô tô, tiền tiêu riêng của hai vợ chồng và những hoạt động giúp cả nhà thoải mái đều được xem là những khoản có giá trị. Ngược lại, những khoản chi mang tính thói quen hoặc không còn cần thiết sẽ được rà soát để dành thêm tiền cho mục tiêu tài chính dài hạn

Momo hướng tới một nguyên tắc khá rõ: Không tiết kiệm bằng cách hy sinh toàn bộ cuộc sống hiện tại, mà chủ động chọn nơi để chi tiền và giảm những khoản chi thiếu mục đích. Với một cặp vợ chồng muốn có đông con, cách phân bổ ngân sách này càng trở nên quan trọng, bởi chi phí sinh hoạt và giáo dục trong tương lai chắc chắn còn tăng.

(Nguồn: note.com)