Cặp trai tài gái sắc âm thầm chạy bộ cùng nhau, visual qua "camera chạy bằng cơm" gây sốt Việt Nam

Buổi chạy bộ sáng sớm quanh Hồ Tây của Suzy và Kim Seon Ho là một dấu ấn khó quên, nơi hai tâm hồn khỏe - đẹp gặp nhau trong một hành trình.

Dù đã trôi qua một thời gian, khoảnh khắc fan Việt vô tình ghi lại hình ảnh hai "siêu visual" xứ Hàn cùng nhau chạy bộ quanh Hồ Tây hồi cuối 2025 vẫn thi thoảng được cộng đồng mạng "đào" lại với sự thích thú đặc biệt. Không chỉ là một kỷ niệm đẹp trong lần cả hai sang Việt Nam công tác, hình ảnh đời thường mộc mạc nhưng tràn đầy năng lượng ấy còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống khỏe và kỷ luật thể thao của hai ngôi sao hàng đầu.

Đoạn clip Kim Seon Ho cùng Suzy chạy bộ ở Hồ Tây gây sốt mạng xã hội lên đến 5 triệu view (Clip: @muchuyenlinh96).

Thời điểm đó, hai nghệ sĩ có mặt tại Hà Nội để thực hiện dự án phim Portraits of Delusion - đánh dấu sự trở lại của Suzy sau 11 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam trước đó. Xuất hiện trong bộ trang phục thể thao tối màu giản dị, "tình đầu quốc dân" gây ngỡ ngàng khi tự tin để mặt mộc hoàn toàn, diện đồ all-black phối cùng giày thể thao trắng.

Dù chỉ qua ống kính chưa qua chỉnh sửa của người qua đường, làn da căng bóng mịn màng cùng vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi. Phía dưới bài đăng lan truyền thời điểm đó, đông đảo khán giả liên tục để lại những bình luận cảm thán trước nhan sắc mộc mạc của Suzy:

"Đỉnh thật sự, từ da đến dáng đều miễn bàn"; "Chạy bộ mặt mộc thế mà nhiều người nói không xinh là sao trời, quá là xinh đẹp"; "Suzy không ăn hình rồi, quay cam thường ngoài đời đẹp ăn đứt trên phim", đồng thời hài hước hạ quyết tâm chăm sóc bản thân: "Dáng đẹp quá, mình cũng phải mua thẻ đi tập với bớt ăn ngay và luôn".

Suzy được khen đẹp hơn cả trên phim trong khoảnh khắc bị fan Việt "tóm dính".

Khoảnh khắc này lập tức viral rầm rộ MXH Việt, đồng thời tạo nên trào lưu cosplay Suzy chạy bộ Hồ Tây. Bên cạnh đó, hình ảnh Kim Seon Ho kiên nhẫn duy trì tốc độ ngay phía sau, giữ nhịp chạy đồng điệu cùng đồng nghiệp cũng trở thành chi tiết đắt giá khiến công chúng ngưỡng mộ sự tinh tế và năng lượng tích cực từ cả hai.

Khoảnh khắc Suzy và Kim Seon Ho từng gây sốt khi bị người dân bắt gặp âm thầm chạy bộ quanh Hồ Tây (Hà Nội).

Suzy: Sắc vóc rạng rỡ từ kỷ luật rèn luyện đa dạng

Làn da không tì vết cùng thần thái tươi tắn của Suzy ở tuổi 30 chưa bao giờ là sự ngẫu nhiên, mà là thành quả của một quá trình rèn luyện thể chất nghiêm túc và bền bỉ. Nữ diễn viên từng được MC Yoo Jae Suk tiết lộ thói quen lặng lẽ tập gym ở góc riêng, luôn giữ sự tập trung cao độ và tính kỷ luật rất riêng ngay cả khi lịch trình bận rộn.

Bên cạnh gym, Suzy còn dành sự yêu thích đặc biệt cho bộ môn ballet. Việc kiên trì uốn dẻo không chỉ giúp cô cải thiện tư thế đứng dáng mà còn duy trì vóc dáng thon gọn cùng thần thái uyển chuyển đặc trưng. Thói quen chạy bộ ngoài trời kết hợp linh hoạt cùng cardio, Pilates hay vũ đạo chính là chìa khóa giúp nữ diễn viên giải tỏa căng thẳng và duy trì nguồn năng lượng tươi mới theo năm tháng.

Kim Seon Ho: Đam mê vận động xuyên quốc gia như liệu pháp chữa lành

Không chỉ đồng hành cùng Suzy trong buổi chạy kỷ niệm tại Hà Nội, Kim Seon Ho vốn nổi tiếng trong giới giải trí là một sao nam đặc biệt "nghiện" vận động. Dù lịch trình công tác hay quay phim diễn ra ở bất kỳ quốc gia nào, người hâm mộ vẫn thường xuyên bắt gặp hình ảnh anh âm thầm xỏ giày chạy bộ hoặc đi bộ rèn luyện sức khỏe. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng đi bộ là sở thích duy nhất của mình. Anh duy trì thói quen đi bộ 1 tiếng từ nhà đến phòng tập, tập gym 3 tiếng, rồi lại đi bộ 1 tiếng để trở về nhà, với tổng thời gian vận động trong ngày có lúc lên tới khoảng 6 tiếng.

Kim Seon Ho luôn duy trì thói quen chạy bộ và đi bộ rèn luyện sức khỏe ở mọi nơi anh công tác.

Đối với Kim Seon Ho, sự vận động bền bỉ này là cách để chăm sóc tinh thần hiệu quả. Anh chia sẻ rằng nếu không vận động, bản thân dễ rơi vào trạng thái nằm nghỉ quá nhiều tại nhà, khiến tinh thần đi xuống và thụ động hơn.

Ý thức rèn luyện nghiêm túc của nam diễn viên bắt đầu sâu sắc hơn kể từ sau một biến cố ngất xỉu vì kiệt sức trên phim trường. Trong một bài phỏng vấn năm 2019, Kim Seon Ho đã kể lại sự việc này như một động lực chính khiến anh bắt đầu thói quen tập thể dục vào buổi sáng và sử dụng thực phẩm bổ sung để củng cố sức khỏe một cách chủ động hơn.

Vận động còn là cách Kim Seon Ho chăm sóc sức khoẻ tinh thần.

Sự đồng điệu giữa Suzy và Kim Seon Ho không chỉ dừng lại ở sự ăn ý trên phim trường mà còn nằm ở thái độ trân trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Dù thời gian đã trôi qua, khoảnh khắc cả hai âm thầm sải bước cùng nhau giữa không gian thoáng đãng của Hà Nội vẫn luôn là một điểm chạm đẹp đẽ về phong cách sống hiện đại: nơi thể thao trở thành cầu nối tự nhiên, lành mạnh và truyền cảm hứng nhất.

Ảnh: TikTok, IGNV