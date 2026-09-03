Hoa hậu giàu bậc nhất Việt Nam 38 chưa chồng con, đăng status dài 6 chữ

Xinh đẹp, giàu có nhưng nàng hậu này vẫn độc thân. Ở tuổi 38, cô vẫn đang mong chờ tình yêu đến.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi vừa tròn 18 tuổi, Mai Phương Thúy (sinh năm 1988 tại Hà Nội) từng có thời gian dài hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước khi lấn sân sang mảng đầu tư tài chính. Nhờ tư duy nhạy bén, cô nhanh chóng gặt hái thành công lớn và được mệnh danh là một trong những nàng hậu giàu có bậc nhất showbiz Việt. Tuy nhiên, đi kèm với sự giàu sang và xinh đẹp, đường tình duyên của cô lại luôn là một ẩn số khiến công chúng tò mò.

Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân: "Bao giờ mới có người yêu?". Ở tuổi cận kề tứ tuần, câu hỏi của nàng hậu khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nắm trong tay khối tài sản khủng như cô đến nay vẫn lẻ bóng.

Nhìn lại quá khứ, Mai Phương Thúy từng tiết lộ cô có hai mối tình sâu đậm. Mối tình đầu chớm nở năm cô 16 tuổi với một chàng trai làm nghề nhiếp ảnh tại Hàn Quốc, kéo dài 4 năm rồi tan vỡ. Mối tình thứ hai mang đến nhiều xót xa hơn, đó là một người đàn ông cô quen biết từ năm 17 tuổi nhưng phải đến năm 21 tuổi mới nhận lời yêu. Điều đau lòng là người này hiện đã qua đời, để lại trong tim nàng hậu một khoảng trống hoài niệm khó phai mờ.

Bên cạnh những ký ức thanh xuân, Mai Phương Thúy cũng từng chia sẻ về một người đàn ông đặc biệt đã gắn bó với cô hơn một thập kỷ. Dù chưa một lần công khai danh tính, cô tiết lộ anh là một doanh nhân thành đạt, điển trai, luôn chiều chuộng và là chỗ dựa tài chính vững chắc cho cô.

Nàng hậu từng hài hước tâm sự trên tờ Ngôi Sao: "Tôi yên tâm làm việc vì cảm thấy rằng nếu mình vỡ nợ thì cũng có anh ấy trả nợ cho rồi". Ngoài ra, cô còn có một mối tình ngắn ngủi nhưng đầy tiếc nuối với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tri kỷ và thường xuyên tương tác thân thiết trên mạng xã hội.

Dù đường tình nhiều thăng trầm, Mai Phương Thúy vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và cái nhìn hài hước về chuyện hôn nhân. Cô từng gây bão khi tuyên bố sẽ hoãn việc kết hôn đến năm 40 tuổi. Chia sẻ trong chương trình Sức sống Việt Nam, nàng hậu dí dỏm lý giải: "Cái thời mình hai mấy, mình tổ chức đám cưới thì không thể nào 'hot' bằng các cô dâu như Tăng Thanh Hà. Đến 30 thì tôi cũng vẫn còn đối thủ. Tầm 40 thì nhiều khi mình là cô dâu duy nhất và cũng là hot nhất đấy. Nên thôi mình cứ cố".

Để chủ động cho lộ trình kết hôn muộn này, Mai Phương Thúy xác nhận đã tiến hành trữ đông trứng nhằm bảo toàn thiên chức làm mẹ. Theo VTC News đưa tin, cô từng trải lòng: "Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi, và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".