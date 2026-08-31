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Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, thông báo thêm một việc

Lity
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"Ngân xin phép được giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ và sẽ không chia sẻ thêm hay thực hiện các cuộc phỏng vấn liên quan đến chuyện cá nhân ở thời điểm này", Khả Ngân chia sẻ.

Cách đây ít phút, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái "She said yes" (Cô ấy đã đồng ý) kèm trang Facebook của Khả Ngân, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Nam diễn viên đồng thời chia sẻ hình ảnh Khả Ngân cùng bàn tay đeo nhẫn cầu hôn. Động thái này được hiểu là Nhan Phúc Vinh đã cầu hôn và được nữ diễn viên nhận lời.

Nóng: Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, thông báo thêm một việc - Ảnh 1.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân cũng có bài đăng chia sẻ về bước ngoặt mới trong cuộc sống. Đính kèm là ảnh chụp chung với Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân.

Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình và cảm ơn “món quà” đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý.

Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới.

Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người. Ngân xin phép được giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ và sẽ không chia sẻ thêm hay thực hiện các cuộc phỏng vấn liên quan đến chuyện cá nhân ở thời điểm này.

Ngân mong các anh chị báo chí, truyền thông và mọi người thương, hiểu và tôn trọng lựa chọn này của Ngân. Cảm ơn cuộc sống này đã cho Ngân được nhận rất nhiều yêu thương".

Nóng: Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, thông báo thêm một việc - Ảnh 2.

Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh.

Bên dưới bài đăng của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự bất ngờ và để lại lời chúc mừng. Nhã Phương viết: "Chúc mừng hai tình yêu". Mai Thu Huyền bình luận: "Bất ngờ quá, chúc mừng hai em nhé".

Khả Ngân tên đầy đủ là Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 1997 tại TP.HCM. Từ hình ảnh một "hot girl boxing", cô chuyển hướng hoạt động nghệ thuật và được biết đến qua nhiều bộ phim như Hậu duệ mặt trời bản Việt, 11 tháng 5 ngày... Với vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2021.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, xuất thân là người mẫu trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đảo của dân ngụ cư, Ngày ấy mình đã yêu, Đừng làm mẹ cáu... Nam diễn viên từng giành nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Cánh Diều Vàng; riêng với Đảo của dân ngụ cư, anh nhận Cánh Diều Vàng và Bông Sen Vàng cho vai Miên.

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Tags

Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh

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