Cặp sao Việt vướng tin yêu từ phim ra đời thật: Gọi vợ xưng chồng không ngại miệng, tổ hợp visual quá hợp

Từ phim đến đời thật, loạt tương tác của của 2 sao Việt khiến nhiều người đặt nghi vấn tình cảm.

Từ khi hợp tác trong dự án điện ảnh Thỏ Ơi!!, Quốc Anh và Văn Mai Hương đã trở thành một trong những cặp đôi được cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền". Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, cả hai vẫn liên tục khiến dân tình đặt dấu hỏi vì những màn tương tác ngày càng thân thiết, từ phim bước ra đời thực.

Và mới đây, Văn Mai Hương lại tiếp tục khiến hội "shipper" được phen xôn xao chỉ với một đoạn video ngắn trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải clip ghi lại biểu cảm "ngoài lạnh trong nóng" khi biết tin Quốc Anh được đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Trong video, Văn Mai Hương ngồi với gương mặt điềm tĩnh nhưng phía sau lại ghép thêm hình ảnh "ăn mừng như mở hội".

Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại nằm ở dòng chữ xuất hiện trên clip. Văn Mai Hương viết: "Chuẩn bị họp cổ đông thì nghe tin chồng mình được đề cử Top 100 gương mặt đẹp!". Chỉ vỏn vẹn một câu nói nhưng từ "chồng mình" lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Văn Mai Hương gọi thẳng Quốc Anh là chồng khiến cư dân mạng phải bàn tán

Nhiều người hài hước cho rằng nữ ca sĩ vẫn chưa thể "thoát vai" sau bộ phim khi vô tư gọi Quốc Anh bằng danh xưng đầy ngọt ngào. Trong khi đó, không ít cư dân mạng lại tiếp tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai, bởi không chỉ Văn Mai Hương mà Quốc Anh cũng không ngại gọi giọng ca Ướt Lòng là vợ trong nhiều lần cả hai xuất hiện chung.

Các "thám tử mạng" cũng nhanh chóng soi lại hành trình tương tác của Quốc Anh và Văn Mai Hương suốt thời gian qua. Nếu như thời điểm quảng bá phim, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau vì lịch trình chung thì sau khi dự án khép lại, cặp đôi vẫn giữ tần suất gặp gỡ đáng chú ý.

Quốc Anh và Văn Mai Hương có những tương tác cực thân mật sau khi đóng chung phim

Không chỉ đồng hành trong các sự kiện, Quốc Anh và Văn Mai Hương còn nhiều lần rủ nhau quay clip bắt trend, xuất hiện trong những buổi tụ tập riêng hay thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đi chơi cùng hội bạn. Mỗi lần đứng cạnh nhau, cả hai đều thể hiện sự tự nhiên, liên tục tung hứng, pha trò khiến người đối diện bật cười.

Đặc biệt, những cử chỉ thân mật giữa hai người cũng nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận. Có lúc Quốc Anh vòng tay ôm Văn Mai Hương đầy tình cảm, có khi cả hai kề sát mặt để quay video, nhìn nhau cười hay thoải mái có những tương tác cơ thể mà không hề giữ khoảng cách. Chính sự thoải mái này khiến nhiều người nhận xét mối quan hệ của cả hai hiện tại đã vượt xa mức xã giao thông thường.

Quốc Anh và Văn Mai Hương không ngại "skin ship" khiến dân tình càng thêm nghi vấn

Trong suốt quá trình quảng bá Thỏ Ơi!, Quốc Anh cũng không ít lần thể hiện sự quan tâm dành cho bạn diễn. Nam diễn viên từng chủ động chỉnh trang phục, kéo ghế, nhường micro hay luôn đứng cạnh hỗ trợ Văn Mai Hương trong các hoạt động giao lưu với khán giả. Về phía nữ ca sĩ, cô cũng nhiều lần dành lời khen cho Quốc Anh luôn tạo cảm giác thoải mái khi làm việc cùng.

Đáng chú ý, cư dân mạng chia sẻ lại đoạn clip trong quá trình quảng bá phim Thỏ Ơi!!, khi Trấn Thành hỏi thẳng Quốc Anh sau khi đóng phim rồi có yêu Văn Mai Hương luôn không, thì nam diễn viên có biểu cảm khá ngại ngùng và trả lời ấp úng. Từ đây, hội fan của cặp đôi tích cực "đẩy thuyền".

Dưới mỗi video hay bức ảnh chung của cả hai, không khó để bắt gặp hàng loạt bình luận như "phim giả tình thật đi", "xin công khai luôn cho fan mừng", hay "nhìn ánh mắt là biết có gì đó rồi"....

Biểu cảm của Quốc Anh khi được Trấn Thành hỏi thẳng về tình cảm dành cho Văn Mai Hương

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến hào hứng ghép đôi, không ít cư dân mạng lại cho rằng đây đơn thuần chỉ là sự thân thiết giữa những người bạn. Quốc Anh và Văn Mai Hương vốn chơi chung trong một hội bạn thân, thường xuyên gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau ngay cả khi không có dự án chung. Vì vậy, những cử chỉ thoải mái hay cách xưng hô đùa vui hoàn toàn có thể xuất phát từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thay vì là dấu hiệu khẳng định cả hai đang hẹn hò. Dẫu vậy, với tần suất "phát đường" ngày một dày đặc, Quốc Anh và Văn Mai Hương vẫn đang là cặp đôi được cư dân mạng mong sớm có câu trả lời nhất thời điểm này.

Chuyện tình cảm thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ, nhưng cư dân mạng vẫn đang tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi này

Ảnh: Tổng hợp