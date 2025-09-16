Cấp nước cho sông Tô Lịch, Hồ Tây 'sống' bằng nguồn nước nào?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Cấp nước cho sông Tô Lịch, nhỡ Hồ Tây cạn thì sao?

A. Không lo cạn, hồ Tây chỉ xả một vài lần, cần mới xả sai B. Hồ Tây là nguồn duy nhất nhưng không cấp liên tục sai C. Hồ Tây chỉ là một nguồn cấp nước, còn có nguồn khác đúng D. Hồ Tây luôn có nước mưa, từ nhà dân xung quanh đổ vào sai

Đáp án đúng: C. Hồ Tây chỉ là một nguồn cấp nước, còn có nguồn khác

Giải thích: Hồ Tây chỉ là một trong các nguồn cấp, được điều tiết cấp nước cho Tô Lịch một cách chặt chẽ, cùng với hệ thống bổ cập nước cho Hồ Tây qua hồ Sen đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá (200.000 m³/ngày đêm) cũng chảy vào Tô Lịch. Đập dâng tại Cầu Quang và các điểm khác giữ mực nước ổn định ở mức 3,5m, đảm bảo sông không phụ thuộc riêng vào Hồ Tây.