Cấp nước cho sông Tô Lịch, Hồ Tây 'sống' bằng nguồn nước nào?

Sông Tô Lịch và những nguồn nước giúp sông hồi sinh
3 câu hỏi nhanh. Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.
Đáp án đúng: C. Hồ Tây chỉ là một nguồn cấp nước, còn có nguồn khác
Giải thích: Hồ Tây chỉ là một trong các nguồn cấp, được điều tiết cấp nước cho Tô Lịch một cách chặt chẽ, cùng với hệ thống bổ cập nước cho Hồ Tây qua hồ Sen đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá (200.000 m³/ngày đêm) cũng chảy vào Tô Lịch. Đập dâng tại Cầu Quang và các điểm khác giữ mực nước ổn định ở mức 3,5m, đảm bảo sông không phụ thuộc riêng vào Hồ Tây.
Đáp án đúng: B. Lấy từ nhà máy Yên Xá, 200.000 m³/ngày đêm
Giải thích: Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã thu gom toàn bộ 245 họng xả dọc sông, xử lý và cấp ngược trở lại dòng nước sạch với lưu lượng khoảng 200.000 m³/ngày đêm. Đây là nguồn bổ cập quan trọng để duy trì dòng chảy và giảm ô nhiễm.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng: C. Là phương án dài hạn, chưa công bố kế hoạch chi tiết
Giải thích: Theo các dự án công bố, việc lấy nước từ sông Hồng mới chỉ dừng ở mức quy hoạch dài hạn. Dự kiến sẽ xây dựng trạm bơm ven sông Hồng và tuyến ống dẫn về Tô Lịch, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai chi tiết.Tìm hiểu thêm