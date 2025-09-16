HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cấp nước cho sông Tô Lịch, Hồ Tây 'sống' bằng nguồn nước nào?

N.D |

Hồ Tây và sông Tô Lịch có thể ví như "đôi bạn tri kỷ" đi cùng lịch sử hàng nghìn năm của Thủ đô Hà Nội.

Sông Tô Lịch và những nguồn nước giúp sông hồi sinh – Quizz 3 câu

Sông Tô Lịch và những nguồn nước giúp sông hồi sinh

3 câu hỏi nhanh. Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Cấp nước cho sông Tô Lịch, nhỡ Hồ Tây cạn thì sao?

Đáp án đúng: C. Hồ Tây chỉ là một nguồn cấp nước, còn có nguồn khác

Giải thích: Hồ Tây chỉ là một trong các nguồn cấp, được điều tiết cấp nước cho Tô Lịch một cách chặt chẽ, cùng với hệ thống bổ cập nước cho Hồ Tây qua hồ Sen đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá (200.000 m³/ngày đêm) cũng chảy vào Tô Lịch. Đập dâng tại Cầu Quang và các điểm khác giữ mực nước ổn định ở mức 3,5m, đảm bảo sông không phụ thuộc riêng vào Hồ Tây. 

Cấp nước cho sông Tô Lịch, Hồ Tây 'sống' bằng nguồn nước nào? - Ảnh 1.

Van lước lớn xả nước đã được xử lý đạt chuản từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây và Hồ Sen. Ảnh: VOV

Cấp nước cho sông Tô Lịch, Hồ Tây 'sống' bằng nguồn nước nào? - Ảnh 2.

Tại Hồ Sen, nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây sẽ được giữ lại, nhờ hệ cây ngập nước đang được bố trí tại đây để cải thiện chất lượng, sau đó đạt chuẩn mới được đưa vào Hồ Tây. Ảnh: VOV

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Nguồn cấp nước ổn định thứ hai cho Tô Lịch, ngoài Hồ Tây, là gì, hoạt động thế nào?

Đáp án đúng: B. Lấy từ nhà máy Yên Xá, 200.000 m³/ngày đêm

Giải thích: Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã thu gom toàn bộ 245 họng xả dọc sông, xử lý và cấp ngược trở lại dòng nước sạch với lưu lượng khoảng 200.000 m³/ngày đêm. Đây là nguồn bổ cập quan trọng để duy trì dòng chảy và giảm ô nhiễm.

Tìm hiểu thêm
Cấp nước cho sông Tô Lịch, Hồ Tây 'sống' bằng nguồn nước nào? - Ảnh 3.

Một góc của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá lớn nhất miền Bắc hiện nay. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Nước từ sông Hồng bao giờ sẽ được cấp cho sông Tô Lịch?

Đáp án đúng: C. Là phương án dài hạn, chưa công bố kế hoạch chi tiết

Giải thích: Theo các dự án công bố, việc lấy nước từ sông Hồng mới chỉ dừng ở mức quy hoạch dài hạn. Dự kiến sẽ xây dựng trạm bơm ven sông Hồng và tuyến ống dẫn về Tô Lịch, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai chi tiết.

Tìm hiểu thêm
Nước sông Tô Lịch bây giờ có thể bị đen trở lại như trước hay không?
