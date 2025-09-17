Nước sông không còn đen trở lại, vì sao Tô Lịch vẫn có thể bị mùi hôi thối?

Giải thích: Một dòng sông xanh sạch đẹp trong đô thị phải bao gồm cả hai yếu tố: môi trường nước dưới lòng sông và cảnh quan, vệ sinh hai bên bờ. Hiện tại, các giải pháp như thu gom nước thải về nhà máy Yên Xá, nạo vét bùn và bổ cập nước từ hồ Tây (đều đã hoàn tất) đã giúp nước trở lại màu xanh, không còn đen nữa, lòng sông đang “hồi sinh” từng ngày. Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong ngày 16/9/2025, một số đoạn bờ sông lại đang trở thành “điểm đen” với rác thải và vi phạm trật tự đô thị. Tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, tràn xuống mép sông vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, tại khu vực chợ cóc Ngã Tư Sở, nước và rác thải hôi tanh từ hoạt động kinh doanh, giết mổ còn bị đổ thẳng xuống sông. Do đó, theo các chuyên gia, việc hồi sinh sông Tô Lịch là bài toán tổng thể, đòi hỏi sự đồng bộ từ xử lý nguồn nước đến quản lý không gian hai bên bờ thì mới có thể bền vững.

A. Chắc chắn là thế rồi! sai B. Chưa hoàn toàn đúng! đúng C. Hoàn toàn không đúng! sai D. Đúng trăm phần trăm! sai

Câu hỏi 2/3

Hỏi 2: Theo Công văn được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 16/9/2025, thành phố đã yêu cầu việc gì?

A. Yêu cầu nhà máy Yên Xá vận hành hết công suất để bổ cập nước cho sông. sai B. Ban hành quy định xử phạt nặng các hành vi xả rác ra hai bên bờ sông. sai C. Đơn vị thi công sớm hoàn trả bờ kè, lan can, hè phố đủ chất lượng, mỹ quan. đúng D. Yêu cầu Ban quản lý hồ Tây xả nước liên tục để duy trì dòng nước xanh đẹp. sai