Nước sông không còn đen trở lại, vì sao Tô Lịch vẫn có thể bị mùi hôi thối?

Đáp án đúng là: B. Chưa hoàn toàn đúng!
Giải thích: Một dòng sông xanh sạch đẹp trong đô thị phải bao gồm cả hai yếu tố: môi trường nước dưới lòng sông và cảnh quan, vệ sinh hai bên bờ. Hiện tại, các giải pháp như thu gom nước thải về nhà máy Yên Xá, nạo vét bùn và bổ cập nước từ hồ Tây (đều đã hoàn tất) đã giúp nước trở lại màu xanh, không còn đen nữa, lòng sông đang “hồi sinh” từng ngày. Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong ngày 16/9/2025, một số đoạn bờ sông lại đang trở thành “điểm đen” với rác thải và vi phạm trật tự đô thị. Tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, tràn xuống mép sông vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, tại khu vực chợ cóc Ngã Tư Sở, nước và rác thải hôi tanh từ hoạt động kinh doanh, giết mổ còn bị đổ thẳng xuống sông. Do đó, theo các chuyên gia, việc hồi sinh sông Tô Lịch là bài toán tổng thể, đòi hỏi sự đồng bộ từ xử lý nguồn nước đến quản lý không gian hai bên bờ thì mới có thể bền vững.
Đáp án đúng là: C. Đơn vị thi công sớm hoàn trả bờ kè, lan can, hè phố đủ chất lượng, mỹ quan.
Giải thích: Theo báo Tiền Phong và Tạp chí Doanh nghiệp Kinh tế xanh ngày 17/9/2025, ngày 16/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo về việc chỉnh trang, đảm bảo mỹ quan hai bên sông Tô Lịch. Cụ thể, công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục như kè bờ sông, hè phố, lan can, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp hoàn chỉnh, che chắn các cửa xả, họng xả để đảm bảo mỹ quan đô thị.
Đáp án đúng là: C. 8 dự án
Giải thích: Theo thông tin từ báo Nhân Dân, dự án công viên hai bên sông Tô Lịch là 1 trong 8 dự án lớn, trọng điểm được khởi công trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Bảy dự án còn lại bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối); Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.
* Thông tin tham khảo từ: Znews, Tiền Phong, Tạp chí Doanh nghiệp Kinh tế xanh, Soha.vn, và thông tin do UBND TP Hà Nội cung cấp.